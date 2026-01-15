¶ä²Ï¤Ë¤Ê¤ê¤½¤³¤Í¤¿Å·ÂÎ¡¢¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¥Ê¥¤¥ó¡×¤òÈ¯¸«¤«¡¡°Å¹õÊª¼Á¤Î¤Ê¤¾²òÌÀ¤Ë¼ê¤¬¤«¤ê¤â
¡ÊCNN¡ËÅ·Ê¸³Ø¼Ô¤Î¹ñºÝ¥Á¡¼¥à¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢¡Ö¶ä²Ï¤Ë¤Ê¤ê¤½¤³¤Í¤¿¡×¥¿¥¤¥×¤ÎÅ·ÂÎ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤¹¤ë¸¦µæ·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£±§ÃèºÇÂç¤Î¤Ê¤¾¤Î°ì¤Ä¡Ö°Å¹õÊª¼Á¡Ê¥À¡¼¥¯¥Þ¥¿¡¼¡Ë¡×¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤ëÈ¯¸«¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
ÊÆÅ·Ê¸ÊªÍý³ØÀìÌç»ï¡Ö¥¢¥¹¥È¥í¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡¦¥ì¥¿¡¼¥º¡ÊApJL¡Ë¡×¤Ëº£·îÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¥Ê¥¤¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤ÎÅ·ÂÎ¤Ï°Å¹õÊª¼Á¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ç¡¢½é´ü¤Î±§Ãè¤Çµ¯¤¤¿¶ä²Ï·ÁÀ®¤Î»Ä³¼¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
°Å¹õÊª¼Á¤Ï±§Ãè¤Î¹½Â¤¤ò·èÄê¤Å¤±¤Æ¤¤¤ëÀµÂÎÉÔÌÀ¤ÎÊª¼Á¤À¡£Ä¾ÀÜ´ÑÂ¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢±§Ãè¤ÎÊª¼ÁÁ´ÂÎ¤Î85¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤òÀê¤á¡¢½ÅÎÏ¤ÎºîÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸¡½Ð¤¬²ÄÇ½¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢ÊÆ¥Ü¥ë¥Æ¥£¥â¥¢¤Ë¤¢¤ë±§ÃèË¾±ó¶À²Ê³Ø¸¦µæ½ê¡ÊSTScl¡Ë¤Î¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹»á¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î±À¤Ï°Å¹õ±§Ãè¤ò¤Î¤¾¤¯Áë¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÍýÏÀ¾å¡¢±§Ãè¤Î¼ÁÎÌ¤ÎÂçÉôÊ¬¤¬°Å¹õÊª¼Á¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·°Å¹õÊª¼Á¤Ï¸÷¤òÈ¯¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¸¡½Ð¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°Å¹õÊª¼Á¤Ï138²¯Ç¯Á°¤Î¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¡×¤Ç±§Ãè¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿»þ¤ËÀ¸À®¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î°Å¹õÊª¼Á¤¬¥¬¥¹¤ò°ú¤´ó¤»¤ÆÀ±¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÀ±¤Î½¸¤Þ¤ê¤¬¶ä²Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢½½Ê¬¤Ê¥¬¥¹¤¬½¸¤Þ¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀ±¤¬¤Ç¤¤º¡¢°Å¹õÊª¼Á¤È¥¬¥¹¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¶ä²ÏÌ¤Ëþ¤ÎÅ·ÂÎ¤¬»Ä¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥Ê¥¤¥ó¤Ï3Ç¯Á°¡¢Ãæ¹ñµ®½£¾Ê¤Ë¤¢¤ë500¥á¡¼¥È¥ëµåÌÌÅÅÇÈË¾±ó¶À¡ÊFAST¡Ë¤ò»È¤¤¡¢±²´¬¤¶ä²Ï¡Ö¥á¥·¥¨94¡×ÉÕ¶á¤Î¿åÁÇ¥¬¥¹±À¤òÄ´¤Ù¤¿´ÑÂ¬¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ºÇ¶á¡¢ÊÆ¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¤Ë¤è¤ë´ÑÂ¬¤Ç¡¢À±¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¤Î¤â¤¦1¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¥Ó¥³¥Ã¥«Âç³Ø¤Î¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥Ù¥Ë¥Æ¥¹¥¸¥ã¥ó¥Ð¥¤½Ú¶µ¼ø¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¶ä²Ï¤Î¤Ê¤ê¤½¤³¤Ê¤¤¤ÎÊª¸ì¤À¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡ÖÀ±¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÍýÏÀ¤ÎÀµ¤·¤µ¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¡×¸¸¤ÎÅ·ÂÎ¤òµá¤á¤Æ
Ìµ¿ô¤ÎÌÀ¤ë¤¤À±¤¬½¸¤Þ¤ë¶ä²Ï¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ê¤½¤³¤Ê¤¤¤Î¶ä²Ï¤Ï°Å¤¯¡¢¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥Ê¥¤¥ó¤Ï°ì¸«¡¢¡Öâä¾®¡Ê¤ï¤¤¤·¤ç¤¦¤®¤ó¤¬¡Ë¶ä²Ï¡×¤Î¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÅ·¤ÎÀî¶ä²Ï¤¬²¿Àé²¯¸Ä¤â¤ÎÀ±¤ò»ý¤Ä¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢âä¾®¶ä²Ï¤ÎÀ±¤Ï1000¸ÄÁ°¸å¤«¤é¿ô½½²¯¸Ä¤Þ¤Ç¤À¡£
¡Ö¶ä²Ï·ÁÀ®¤ÎÍýÏÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À±¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¡¢°Å¤¤¥¬¥¹±À¤¬ÌÀ¤ë¤¤¶ä²Ï¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï°ìÄêÎÌ¤Î°Å¹õÊª¼Á¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¡×¤È¡¢¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹»á¤Ï¸ì¤ë¡£¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¥Ê¥¤¥ó¤Ï¤½¤Î´ð½à¤ËÅþÃ£¤»¤º¡¢À±¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Å·ÂÎ¤ÎÎã¤À¡×
¥¯¥é¥¦¥É¥Ê¥¤¥ó¤Ï¡¢¥á¥·¥¨94ÉÕ¶á¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿9ÈÖÌÜ¤Î¥¬¥¹±À¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¤½¤¦Ì¾¤Å¤±¤é¤ì¤¿¡£¥¬¥¹¤Î¤ï¤º¤«¤Ê¤æ¤¬¤ß¤Ï¡¢¥á¥·¥¨94¤È¤ÎÁê¸ßºîÍÑ¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¿´Éô¤ÏÃæÀ¿åÁÇ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢Ä¾·Â¤¬Ìó4900¸÷Ç¯¡£´Þ¤Þ¤ì¤ë¿åÁÇ¥¬¥¹¤ÏÂÀÍÛ¤Î¼ÁÎÌ¤ÎÌó100ËüÇÜ¡¢°Å¹õÊª¼Á¤ÏÂÀÍÛ¤ÎÌó50²¯ÇÜ¤Ë¾å¤ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¡£
¸¦µæ¤Ë»²²Ã¤·¤¿STScl¤Î¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥Ó¡¼¥È¥ó»á¤Ï¡ÖÂçÎÌ¤Î¡Ø¸«¤¨¤Ê¤¤¡Ù½ÅÎÏ¤¬¥¯¥é¥¦¥É¥Ê¥¤¥ó¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡ÖÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ëÃæÀ¿åÁÇ¥¬¥¹¤Î¼ÁÎÌ¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¡£°Å¹õ¥Ï¥í¡¼¡Ê°Å¹õÊª¼Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿²ô¡Ë¤Î½ÅÎÏ¤¬»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡×
¥Ó¡¼¥È¥ó»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Ê¥¤¥ó¤ÏÈùÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¾å¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¥Ê¥¤¥ó¤Î¼ÁÎÌ¤Ï¥¬¥¹¤ò¤Ä¤Ê¤®»ß¤á¤ë¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É½½Ê¬¤À¤¬¡¢¥¬¥¹¤«¤éÀ±¤ò·ÁÀ®¤µ¤»¤ë¤Ë¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¡ÖÅ·¤ÎÀî¶ä²Ï¼þÊÕ¤ÇÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÅ·ÂÎ¤¬¤¢¤Þ¤ê¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬¤Þ¤ì¤Ê¾õÂÖ¤À¤«¤é¤À¡£°Å¹õ¥Ï¥í¡¼¤Ï¤¿¤¤¤Æ¤¤¥¬¥¹¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¡¢°ì¿ÍÁ°¤Î¶ä²Ï¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Î¤É¤Á¤é¤«¤À¡×¥¯¥é¥¦¥É¥Ê¥¤¥ó¤ÎÀµÂÎ¤òÃµ¤ë
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Ê¥¤¥ó¤¬¾Íè¡¢¶ä²Ï¤ËÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£½½Ê¬¤Ê¼ÁÎÌ¤ËÃ£¤¹¤ì¤Ð¥¬¥¹¤¬Êø²õ¤·¤ÆÀ±¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ÃÙ¤ì¤Ð¤»¤Ê¤¬¤é¶ä²Ï¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤½¤Î°ìÊý¤Ç¥¯¥é¥¦¥É¥Ê¥¤¥ó¤¬¥á¥·¥¨94¤Ë°ú¤´ó¤»¤é¤ì¡¢¼ÁÎÌ¤ò¼º¤¦¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¡×¤È¡¢¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹»á¤Ï¸À¤¦¡£¡Ö¥¬¥¹¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿Ëö¡¢Â¸ºß¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
º£¸å¡¢¹âÀºÅÙ¤Î´ÑÂ¬¤Ç¥¯¥é¥¦¥É¥Ê¥¤¥ó¤ÎÃæ¿´Éô¤¬¤µ¤é¤Ë¤Ï¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤Ë¤É¤ì¤À¤±¤Î°Å¹õÊª¼Á¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤«¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢°Å¹õÊª¼Á¤ÎÎ³»Ò¼«ÂÎ¤ÎÀ¼Á¤ò¹Ê¤ê¹þ¤à¸¦µæ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¤¿¤À¡¢º£²ó¤Î¸¦µæ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤±Ñ¥¡¼¥ëÂç³Ø¤Î¥¸¥ã¥Ã¥³¡¦¥Ð¥ó¡¦¥ë¡¼¥ó»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À±¤ò¤Û¤È¤ó¤É¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯»ý¤¿¤Ê¤¤¡Ö°Å¹õ¶ä²Ï¡×¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¥¬¥¹±À¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Ê¥¤¥ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¿åÁÇ¥¬¥¹±À¡ÖFAST J0139+4328¡×¤Ï¤½¤Î°ìÎã¤À¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤´¤¯¼å¾®¤Ê¤¬¤é¶ä²Ï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥Ê¥¤¥ó¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¿åÁÇ¥¬¥¹¤Ï¡¢FAST J0139+4328¤ÈÈæ¤Ù¤Æ100Ê¬¤Î1¤Û¤É¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¥Ð¥ó¡¦¥ë¡¼¥ó»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Ê¥¤¥ó¤â¼Â¤Ï¤µ¤é¤Ë¼å¾®¤Ç¡¢¥Ï¥Ã¥Ö¥ëË¾±ó¶À¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¸¡½Ð¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¶ä²Ï¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¥Ð¥ó¡¦¥ë¡¼¥ó»á¤Ï¡Ö¸÷³ØÅª¤Ë°Å¤¤¥¬¥¹±À¤¬°Å¹õÊª¼Á¤Î°äÊª¤À¤È¤¤¤¦Àâ¤ò¾§¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¶¯ÎÏ¤ÇÌÀ³Î¤Ê¾Úµò¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¥Ê¥¤¥ó¤¬Îã³°¤Ê¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÂ¿¿ô¤¢¤ë»Ä³¼¤ÎÃæ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤Î¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢º£¸å¤â»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÅ·ÂÎ¤òÃµ¤·Â³¤±¤ë¹½¤¨¤À¡£