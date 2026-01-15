¤µ¤ä¹á¡¦ÀÐ°æ¡¡¾×·â¼«»£¤ê¤Ë¥Õ¥¡¥óÇú¾Ð¡Ö¿á¤¤¤¿¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡×¡Ö¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÎÀ¼
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤µ¤ä¹á¡×¤ÎÀÐ°æ¡Ê37¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£¾×·â¤Î¥»¥¯¥·¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÐ°æ¤ÏÂÎ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿¤â¤Î¤òÃåÍÑ¤·¤¿¶À±Û¤·¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡ÖAmazon¤ÇÇã¤Ã¤¿Ê¢´¬¤¤¬ÀäÂÐ¤ËÄ¹¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¡×¡Ö¿á¤¤¤¿¡×¡Ö¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¤ª¤Ð¤µ¤ó¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¤É¤³¤¾¤Î¼çÉØ¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ï¡×¡Ö¥¸¥å¥ê¥¢¥ÊÅìµþ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤ä¹á¤Ï2014Ç¯¤Î¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¡£ÍâÇ¯¤«¤é¡ÖM¡½1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ë½Ð¾ì¤·Â³¤±¡¢17Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·7°Ì¡£22Ç¯½àÍ¥¾¡¡£23Ç¯¤Ï3°Ì¡£