¡Ú£Í£Ì£Â¡Û°Å¹õ£±£±£¹ÇÔ¥í¥Ã¥¡¼¥ºÁ°£Ç£Í¤¬¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¥¹¥«¥¦¥È¤ËÅ¾¿È¡áÊÆÊóÆ»
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÈÆ±¤¸¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¤Çºòµ¨£´£³¾¡£±£±£¹ÇÔ¤ÈÂç»´ÇÔ¡££´Ç¯Ï¢Â³ÃÏ¶èºÇ²¼°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥í¥Ã¥¡¼¥º¤ÎÁ°£Ç£Í¤¬¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤ËÅ¾¿È¤·¤¿
¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥Ý¥¹¥È¡×»æ¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥Þ¥óµ¼Ô¤Ï£±£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£µÆü¡Ë¡¢¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¸µ¥í¥Ã¥¡¼¥º¤Î£Ç£Í¡¢¥Ó¥ë¡¦¥·¥å¥ß¥Ã¥È¤¬¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¡£ÆÃÊÌÊäº´¤È¤·¤ÆÀìÌç¤Ç¤¢¤ë¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¯¥é¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥Ä¡×¤Ï¡Ö¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¶¯²½¤Ë¤è¤êÆâÉô¹½Â¤¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤ò·ÑÂ³¤·¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¤ÈÁª¼êÉ¾²Á¤Ø¤ÎÁÈ¿¥Åª¤Ê°ÍÂ¸¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥Ã¥¡¼¥º£Ç£Í¤Î¥Ó¥ë¡¦¥·¥å¥ß¥Ã¥È»á¤òÆÃÊÌ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î»ëÅÀ¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢£²£°£²£¶Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æµ¬Î§¤¢¤ë¥¿¥ì¥ó¥ÈÈ¯·¡¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Î»ÑÀª¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿¡×¤È¹¥°ÕÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥å¥ß¥Ã¥È»á¤Ï£²£°£²£±Ç¯£±£°·î¤Ë¥í¥Ã¥¡¼¥º¤Î£Ç£ÍÊäº´¤«¤é£Ç£Í¤Ë¾º³Ê¡£¤À¤¬¥Ç¥£¥Ã¥¯¡¦¥â¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¡Ö¥·¥Ö¥Á¥óÊý¿Ë¡×¤ÈËÜµòÃÏ¤¬¹âÃÏ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë±Æ¶Á¤ÇÅê¼ê¿Ø¤ÏÊø²õ¾õÂÖ¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤È¶¯¹ë¤¬¤Ò¤·¤á¤¯¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¤Ç²ãÄ¢¤Î³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¹¥«¥¦¥È½Ð¿È¤Î¥·¥å¥ß¥Ã¥È»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤³¤ÎÅ¾¿È¤Ï¥×¥é¥¹¤Î¤è¤¦¤À¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥í¥Ã¥¡¼¥ººßÀÒ´ü´ÖÃæ¡¢Èà¤Ï¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤ÎÁÃ¤È¤Ê¤ëÊ£¿ô¤Î¿Íºà¤ÎÈ¯·¡¤È°éÀ®¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¥ê¡¼¥°Á´ÂÎ¤Ç¿®Íê¤µ¤ì¤ëÉ¾²Á¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾È½¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤¿¡×¤È¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¸µ¥í¥Ã¥¡¼¥º£Ç£Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Î°ÛÆ°¤Ï¡¢¥Ç¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤ÎÇÈÍð¤ËËþ¤Á¤¿½ªÈ×Àï¡¢¤½¤·¤ÆµåÃÄ»Ë¾åºÇ°¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤Î¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î¥ê¥»¥Ã¥È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£ÆÃÊÌÊäº´¤ÎÌò¿¦¤Ï¡¢ºÇ½ª¥á¥ó¥Ð¡¼·èÄê¸¢¤ËÈ¼¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ê¤·¤Ë¡¢¥¹¥«¥¦¥È¤È¤¤¤¦¸¶ÅÀ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÄ¹Ç¯µåÃÄ´´Éô¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò±ä¤Ð¤·¤Æ¤¤¿Å¾µ¡¤À¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£