ÌðÅÄ°¡´õ»Ò¡¡¼Â¤ÏÂç¿©¤¤¤À¤Ã¤¿¡ª ¤½¤ÐÅ¹Å¹¼ç¤Ë¡Ö½ì¤µ¤ó¤è¤ê¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿°ïÏÃ
¡¡½÷Í¥¤ÎÌðÅÄ°¡´õ»Ò¡Ê£´£·¡Ë¤¬£±£µÆü¡¢ÃçÎÉ¤·¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä·Ï¥¿¥ì¥ó¥È¡¦´Ý»³·ËÎ¤Æà¡Ê£´£²¡Ë¤È¶¦¤ËÀ¸¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¤½¤Î¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤Ä¶Âç¿©¤¤¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ý»³¤Ë¤è¤ë¤ÈÌðÅÄ¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂç¿©¤¤¤ÎÁá¿©¤¤¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë¤³¤Î¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¿©¤Ù¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤³¤½¾ÆÆù¡Ê²°¡Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é£±¿Í¤Ç£´¿ÍÁ°¤È¤«¿©¤Ù¤¿¤ê¤È¤«¡£¤Ç¡¢¿©¤Ù¤ë¤Î¤â¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤ë¤·ÎÌ¤â¤Í¡£Áá¤¤¤·¤Í¡£¤¹¤´¤¤¡×
¡¡¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤¬²¿¸Ä¤â¾è¤Ã¤¿Å´ÈÄ¤òÁ°¤Ë¡¢Èù¾Ð¤àÌðÅÄ¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£²£ÉÍ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿Íµ¤¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¡Ö¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼¥¿¥¤¥¬¡¼¡×¤Ç»£¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡¡±¿Æ°¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤È¿¶¤é¤ì¡¢ÌðÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤Ç¤âºÇ¶á¤Ï¡¢£´Ç¯Á°¤°¤é¤¤¤«¤é½µ£±¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¤«¤Ï¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¿©»öÎÌ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤Ç¤â¤â¤È¤â¤ÈÂ¿Ê¬¡¢¿©¤Ù¤ëÎÌ¤¬ÉáÄÌ¤è¤ê¤âÂ¿¤¤¤°¤é¤¤¡¢¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¿Í¤Ï¤³¤ó¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈäÏª¡£
¡Ö°ì²ó¡¢¤ª¤½¤Ð²°¤µ¤ó¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤»¤¤¤í¤Î¤ªÂå¤ï¤ê¤ò¤·Â³¤±¤Æ¤¿¤é¡¢£²¿Í¤ÇÂÐÌÌ¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤Æ¡¢¡Ê¤»¤¤¤í¤ò½Å¤Í¤¹¤®¤ÆÁê¼ê¤Î´é¤¬¡Ë¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£à¤¨¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤á¤È¤«»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢Å¹¼ç¤ÎÊý¤¬¡Ø¡Ê¸µ²£¹Ë¡Ë½ì¤µ¤ó¤è¤ê¤â¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤¹¤è¡Ù¡£¡Ä¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÀÎ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×¤È¤É¤è¤á¤¤¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤é¿©¤ÙÊý¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö·ËÎ¤¤Á¤ã¤ó¤â¡Ø²¿¤ÇÂÀ¤ó¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢·ËÎ¤¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¹¤´¤¤ÂÀ¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ä¿²¤ëÁ°¤Ë¿©¤Ù¤¿¤ê¤È¤«¡×¡£ÌðÅÄ¤«¤é¤³¤ó¤Ê»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¡¢´Ý»³¤Ï¡Ö°ß¤¬¤â¤¿¤ì¤¿¤¤¡£à°ß¤¬¤³¤ó¤À¤±»È¤ï¤ì¤¿¡Áá¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢Ä«µ¯¤¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£