Î©·û¡¦°Â½»½ß´´»öÄ¹¡¢ÆÍÁ³¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È³«Àß¢ª¹â»ÔÀ¯¸¢¤òÈãÈ½¡¡¡Ö¶¯°ú¤Ê²ò»¶¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦°Â½»½ß´´»öÄ¹¤¬2025Ç¯1·î14Æü¡¢X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@azumi_jun117¡Ë¤ò³«Àß¤·¡¢¡Ö²ñ¸«¤ä¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤ÏÅÁ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢¾¯¤·¤º¤Ä½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°Â½»»á¤Î»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖËÜÊª¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÎÉ¼±¤¢¤ë¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤È¶¦¤ËÀï¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
Î©·û¤È¸øÌÀÅÞ¤¬¿·ÅÞÀßÎ©¤ÎÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ£¿ô¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿14Æü¡¢°Â½»»á¤¬X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò³«Àß¤·¡¢¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡£°Â½»½ß¤Ç¤¹¡£ËÜ¿Í¤Ç¤¹¡£²ñ¸«¤ä¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤ÏÅÁ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢¾¯¤·¤º¤Ä½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
2·ïÌÜ¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²ò»¶¤¬¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¹ñÌ±¤Ë4·î¤ËÆÏ¤¯¤Ï¤º¤ÎËÜÍ½»»¤ò²¡¤·¤Î¤±¤Æ¡¢¥Õ¥ê¡¼¥º¤µ¤»¤Æ¤Þ¤Ç¶¯°ú¤Ê²ò»¶¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎÀ¯¸¢¤òµö¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈãÈ½¡£ºÇ¸å¤Ë¡ÖÎÉ¼±¤¢¤ë¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤È¶¦¤ËÀï¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÎ©·û¸øÌÀ¤Î¿·ÅÞÊóÆ»¤¬½Ð¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇËÜ¿Í¹ßÎ×¡×¡Ö¹Ó¤ì²Ì¤Æ¤¿SNS¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡ª¡×¡Ö¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼»Ï¤á¤¿¾Ð¡×¡Ö°Â½»½ß¤µ¤ó¤¬¤³¤³¤Ø¤¤ÆX¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
