¡¡¸µAKB48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡È¤Ñ¤ë¤ë¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¡¢ÇÐÍ¥¡¦ÅçºêÍÚ¹á¤¬¡¢13ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ØÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡Ù¡Ê¸å8¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¥È¡¼¥¯¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÁûÁ³¤È¤µ¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍÙ¤ë¥Ò¥Ã¥È¾Þ¤â¡ª¶¦±é¼Ô¤òÁûÁ³¤È¤µ¤»¤¿ÅçºêÍÚ¹á¤ÎÈ¯¸À
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡Öº£Ç¯ÌñÇ¯¤ÎÍÌ¾¿Í¡×¡£ËÜÌñ¤¬3¿Í¤¤¤ëKEY TO LIT¤«¤é´äºêÂç¾º¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Çº£Ç¯Á°Ìñ¤ÎµÈÂôÎøÁª¼ê¡¢¥À¥ó¥¹À¤³¦Âç²ñ8Ç¯Ï¢Â³Í¥¾¡¤òÃ£À®¤·¡¢º£Ç¯ÂçÌñ¤ÎKENZO¡ÊDA PUMP¡Ë¤é¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢²Î¼ê¤Î¹â¶¶ÍÎ»Ò¤¬¡¢²ñ¾ì¤ÎÈ¿¶Á¤Ê¤É¤Ç¥º¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²»¤òÀµ³Î¤ËÄ°¤¯¤¿¤á¤ÎÁõÃÖ¡Ö¥¤¥ä¡¼¥â¥Ë¥¿¡¼¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¡£¡Ö²Î¼ê¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤ï¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥¤¥ä¥â¥Ë¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤»þ¡¢¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¡©³°¤Î²»¤ÏÄ°¤³¤¨¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¥¤¥ä¥â¥Ë¤ÏÌµ²»¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ï¿©¤¤µ¤Ì£¤Ç²Î¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Î²Î¾§¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤«¤é¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¢¤ë¡©¡×¤È¸þ¤±¤é¤ì¤¿Åçºê¤¬¡Ö»ä¡¢¸ý¥Ñ¥¯¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È¤¹¤«¤µ¤º¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£Çú¾ÐÌäÂê¡¦ÂÀÅÄ¸÷¤â»×¤ï¤ºÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡Ö¥À¥á¤À¤è¡ª¤½¤ì¤Ï¥Ê¥·¤À¤è¤Ê¡ª¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¹¤®¤À¤è¡×¤È¶Ã¤¯Ãæ¡¢Åçºê¤Ï¡Ö»ä¤À¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ä¡×¤ÈÉ¬»à¤ËÄûÀµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
