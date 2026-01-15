óÊÎÛ¡¦ÀîÅçÌÀ¡¢ÉÍÅÄ²í¸ù¤¬¡ÖÅÓÃæ¤Çµ¢¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¢ª¥Þ¥ó¥¥ó¤Î¾Ð´é¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤¿»×¤¤½Ð
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦óÊÎÛ¤ÎÀîÅçÌÀ¤¬¡¢14ÆüÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤³¤ìÍ¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¦¡¦¡¦¡Ù¡Ê¸å11¡§10¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦ÉÍÅÄ²í¸ù¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉÍÅÄ²í¸ù¤È¥Ö¥é¥ê¡¡Ìó30Ç¯¤Ö¤ê¤ËÀÚÉä¤ò¹ØÆþ¡Ä°Àï¶ìÆ®¤¹¤ëGACKT
¡¡¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡Ê»³Æâ·ò»Ê¡¢ßÀ²ÈÎ´°ì¡Ë¤¬¥²¥¹¥È¤ÈÍ¾ÃÌ¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£º£²ó¤Ï¡Ö´ØÀ¾¿Í¤¬°¦¤·¤¿25¿Í¤Î¥¹¥¿¡¼¤ÎÍ¾ÃÌSP¡×¤ÈÂê¤·¡¢2025Ç¯¤Î¥È¡¼¥¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀîÅç¤Ï¡¢ºòÇ¯Ëö¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢ÉÍÅÄ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ¾ÃÌ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ìó20Ç¯Á°¤Î¤³¤È¡£óÊÎÛ¤È¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤¬ÉÍÅÄ¤ÈÈÖÁÈ¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤¤ç¤¦¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¥«¥é¥ª¥±¹Ô¤³¤¦¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖÀîÅç¤â²Î¤¨¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤ó¡×Ãæ¤Ç¡ÖWOW WAR TONIGHT¡×¤òÁª¶Ê¡£¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¡¢¥¥ì¤é¤ì¤ë¤«¤É¤Ã¤Á¤«¤ä¡×¤È²Î¤¦¤â¡¢ÉÍÅÄ¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤é¤º¡ÖÅÓÃæ¤Çµ¢¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é¤¬¸«»ö¤Ç¡Ö¡Ê¥µ¥Ó¡Ë¤Î¡ØHey Hey Hey¡Ù¤Ç¥Þ¥ó¥¥ó¤Î¾Ð´é¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡£ÀîÅç¤Ï´¶Ã²¤·¤Ê¤¬¤é¡Öº£¤Ç¤â¶¯¤µ¤¬¤Þ¤À¾¡¤Æ¤ë¡£¼º¶ØÀ£Á°¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢TVer¤Ç1·î22Æü¿¼Ìë0»þ17Ê¬¤Þ¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡£
