¹©Æ£ÀÅ¹á¡¡¿ô¡¹¤Î¼êºî¤ê¤ª¤ä¤Ä¤ò¸ø³«¡¢ºàÎÁ¡õ¼ê½ç¤â¾Ò²ð¤Ë¡ÖË»¤·¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡×¡Ö½Â¤¥¡Á¤¤¤ª¤ä¤Ä¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ê55¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿ô¡¹¤Î¼êºî¤ê¤ª¤ä¤Ä¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¸½¾ì¤ËÃå¤¯Á°¤Ë¤ª¤ä¤Ä¡£¾Ð¡¡¤µ¤¢¡¢Ãå¤¯Á°¤Ë¤¹¤³¤·ºî»ì¤ò¤¬¤ó¤Ð¤í¡ª¡ª¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÀÝ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤ª¤ä¤Ä¤ÎºàÎÁ¡¢¤ª¤ä¤Äºî¤ê¤òÍÍ»Ò¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¶â´»¤Î¥Ï¥Á¥ß¥ÄÄÒ¤±¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö¤ªÆ¦¤ÎÂÞ¤ËÊÒ·ªÊ´¤ò¾¯¤·Æþ¤ì¿¶¤ë¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¤ò¤¤¤ì¡¢¤ªÆ¦¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¥Ó¥¤¥ï¥·¡ªßÖ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ª¼ò¡¢¥ª¥ê¥´Åü¡¢¾ßÌý¡¢ºÇ¸å¤Ë¥´¥Þ¡ªÌ£¤òÇ»¤¯¤·¤Æ¡¢¥¸¥ã¥³¤ä¥·¥é¥¹¤Ë¤¹¤ë¤È¤ª¤«¤º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥ì¥·¥Ô¤â¾Ò²ð¡£
¡¡¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¹ÚÁÇ¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡ªºÇ¹â¡¡¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¿©¤Ù¤ÆÍß¤·¤¤¤¯¤é¤¤ÈþÌ£¤·¤¤¡¡¥À¡¼¥¯¥Á¥ç¥³¤«¤±¥Ê¥Ã¥Ä¤Ï¤Þ¤¿µ¢Âð¤·¤Æ¤«¤é¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤ä¤ÄÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÖË»¤·¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÃúÇ«¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ÆÁÇÅ¨¤À¤Ê¡Á¤Ã¤ÆÂº·É¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡¡¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¥Þ¥á¤Ê¤ó¤À¡¡¥¹¥´¤¹¤®¤ë¡¼¡¼¡×¡Ö½Â¤¥¡Á¤¤¤ª¤ä¤Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹©Æ£¤Ï2000Ç¯12·î5Æü¤ËSMAP¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È·ëº§¡£01Ç¯¤Î5·î¤ËÄ¹½÷¡¦Cocomi¡¢03Ç¯2·î¤Ë¼¡½÷¡¦Koki¡¤¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¤ÏÅÙ¡¹¡¢¼êÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£