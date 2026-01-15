¥³¥á¥À¤Î¿·ÄêÈÖ¡ª¡ÖàÝàê½ê¤Î¥×¥ê¥ó¡×¤Ï¼«²ÈÀ½àÝàê¥¸¥§¥ê¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤à»êÊ¡¤Î°ïÉÊ¡£
Á´¹ñ¤Î¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯1·î15Æü¤«¤é¿·¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¡ÖàÝàê½ê¤Î¥×¥ê¥ó¡×¤òÄÌÇ¯ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¡£
"¥³¥¯¤¢¤Þ"¥×¥ê¥ó¡ß¤Û¤í¶ìàÝàê¥¸¥§¥ê¡¼
ÄêÈÖ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¥×¥ê¥ó¤¬¡¢¼«²ÈÀ½àÝàê¥¸¥§¥ê¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¥á¥À¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¸ý¤É¤±¤Î¥×¥ê¥ó¤Ë¥«¥é¥á¥ë¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤È¼«²ÈÀ½àÝàê¥¸¥§¥ê¡¼¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¥×¥ê¥ó¡¦¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¡¦àÝàê¥¸¥§¥ê¡¼¤ò¤Ò¤È¤¯¤Á¤ÇÁ´ÉôÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´Å¤µ¤È¤Û¤É¤è¤¤¶ì¤ß¤Î¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï640±ß¡Á700±ß¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤ËÊÑ¹¹¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖàÝàê½ê¤Î¥×¥ê¥ó¡×¤ÏÅ¹Æâ°û¿©¸ÂÄê¤Ç¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô