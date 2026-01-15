¡Ú¥¤¥ó¥É¿·´´Àþ¡ÛÁ´508km¤Îµ°Æ»Àß·×¤òÆüËÜ´ë¶È¤¬´°¿ë¤Ø¡ªÆñ¹©»ö¤¬É¬Í×¤Ê¹©¶è¤Î·ÀÌóÄù·ë¤Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¿·¶ÉÌÌ¡¢2027Ç¯»î¸³Áö¹Ô¤Ø
¥¤¥ó¥É¤ÎÌ¤Íè¤ò¤Î¤»¤ÆÁö¤ë¥à¥ó¥Ð¥¤¡¦¥¢¡¼¥á¥À¥Ð¡¼¥É´Ö¹âÂ®Å´Æ»¡ÊMAHSR¡¢¥¤¥ó¥É¹âÂ®Å´Æ»¡Ë¡£¤³¤ÎµðÂç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¿·´´Àþ¥·¥¹¥Æ¥à¤äµ»½ÑÎÏ¤¬¡¢»ö¶È¤Î¿ä¿Ê¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡£2025Ç¯12·î5Æü¡¢JRÅìÆüËÜ¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÆüËÜÀþÏ©µ»½Ñ¤¬¡¢Æñ½ê¤È¤µ¤ì¤ëT-1¹©¶è¤Îµ°Æ»Àß·×·ÀÌó¤òÄù·ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Á´508km¤Ë¤ª¤è¤ÖÁ´¶è´Ö¤Îµ°Æ»Àß·×¤òÆüËÜ´ë¶È¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£µòÅÀ¤È¤Ê¤ë¥¹¡¼¥é¥È±Ø¤ÎÅÚÌÚ¹©»ö¤â¤Û¤Ü´°Î»¤·¡¢2027Ç¯¤Î»î¸³Áö¹Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ²ÃÂ®¤¹¤ë¸½¾ìºÇÁ°Àþ¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¸ò¤¨¤Æ¡¢¸½¾õ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Îµ»½Ñ¤¬Á´ÀþÀ©ÇÆ¡ªT-1¹©¶è¤Îµ°Æ»Àß·×·ÀÌó¤òÄù·ë
¥¤¥ó¥É¹âÂ®Å´Æ»¡Ê¥à¥ó¥Ð¥¤¡¦¥¢¡¼¥á¥À¥Ð¡¼¥É¹âÂ®Å´Æ»¡¦MAHSR¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥ÉÀ¾Éô¤Î2ÂçÅÔ»Ô¡¢¥à¥ó¥Ð¥¤¤È¥¢¡¼¥á¥À¥Ð¡¼¥É´Ö¤ÎÌó508km¤ò·ë¤Ö¥¤¥ó¥É½é¤Î¹âÂ®Å´Æ»¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¿·´´Àþ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¡¦¥¤¥ó¥ÉÎ¾¹ñÀ¯ÉÜ´Ö¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¥¤¥ó¥É¹âÂ®Å´Æ»¸ø¼Ò¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢¡¡JRÅìÆüËÜ¤¬ÅìËÌ¿·´´ÀþÍÑ¤Ë³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¿··¿¼ÖÎ¾¡ÖE10·Ï¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¤Î¹ç°Õ¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¡¢¤¤¤è¤¤¤è·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
JRÅìÆüËÜ¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÆüËÜÀþÏ©µ»½Ñ¡ÊNSG/ JRTC¡Ë¤Ï2025Ç¯12·î5Æü¡¢¥à¥ó¥Ð¥¤¡Á¥Ð¥Ô´Ö¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥¤¥ó¥ÉÂç¼ê´ë¶ÈL&T¼Ò¤È¡¢¡ÖT-1¹©¶è¡×¤Îµ°Æ»Àß·×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥µ¥Ö¥³¥ó·ÀÌó¤ÎÄù·ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿ ¡£
º£²ó¤Î·ÀÌóÄù·ë¤Ë¤è¤ê¡¢¥à¥ó¥Ð¥¤¡Á¥¢¡¼¥á¥À¥Ð¡¼¥É´Ö¤ÎÁ´¶è´Ö¡ÊÌó508km¡Ë¤Ë¤ï¤¿¤ëµ°Æ»Àß·×¤ò¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤¬°ì´Ó¤·¤ÆÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿ ¡£¿·¤¿¤Ë¼ê¤¬¤±¤ëT-1¹©¶è¤Ï¡¢Àè¹Ô¤¹¤ë¶è´Ö¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥È¥ó¥Í¥ë¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¹âÅÙ¤Ê¿·´´Àþµ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¤¿ÀºåÌ¤ÊÀß·×¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¿·´´Àþ¤Ç¤Îµ»½Ñ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢µ°Æ»Àß·×¤ä¼ÖÎ¾¤Þ¤Ç
¤³¤ÎµðÂç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î»Ù¤¨¼ê¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ´Æ»µ»½Ñ¤Ç¤¹¡£2015Ç¯12 ·î¤ÎÆü°õ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î¶¦Æ±À¼ÌÀ¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¹âÂ®Å´Æ»µ»½Ñ¡Ê¿·´´Àþ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë ¤Ç¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤Ë±è¤¦·Á¤Ç¤ÎÀ°È÷¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
µ°Æ»¹©»ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜÀþÏ©µ»½Ñ¤¬½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï2025Ç¯12·î¤ËºÇ¸å¤Î¹©»ö¶è´Ö¤ò¼õÃí¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Á´¶è´Ö¤Îµ°Æ»¹©»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»Ü¹©¼ç¤Ç¤¢¤ë¥¤¥ó¥ÉÅ´Æ»¾Ê»±²¼¤Î¹ñ±Ä´ë¶È¡ÖIRCON International Limited¡×¤Èµ°Æ»Àß·×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥µ¥Ö¥³¥ó¥È¥é¥¯¥¿¡¼·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¿·´´Àþ¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Àß·×ÃÊ³¬¤«¤éµ»½ÑÎÏ¤òÃíÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡T-2¹©¶è¡§¥Ð¥Ô¡Á¥Ð¥É¡¼¥À¥é¡¢Ìó237km
2022Ç¯3·î2Æü¤Ëµ°Æ»Àß·×·ÀÌó¡¢¥¹¡¼¥é¥È±Ø¤ò´Þ¤àÀè¹Ô¶è´Ö¡£ÅÚÌÚ¹©»ö¤Ï¤Û¤Ü´°Î»
¢¡T-3¹©¶è¡§¥Ð¥É¡¼¥À¥é¡Á¥¢¡¼¥á¥À¥Ð¡¼¥É¡¢Ìó114km
2022Ç¯8·î30Æü¤Ëµ°Æ»Àß·×·ÀÌó¡¢¥¢¡¼¥á¥À¥Ð¡¼¥É¶á¹Ù¡£T-2¤È¤È¤â¤Ë2026Ç¯ÅÙÀß·×´°Î»Í½Äê
¢¡T-1¹©¶è¡§¥à¥ó¥Ð¥¤¡Á¥Ð¥Ô¡¢Ìó157km
2025Ç¯12·î5Æüµ°Æ»Àß·×·ÀÌó¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤¬Â¿¤¤Æñ½ê¡£Á´ÀþÀß·×Ã´Åö¤Î·èÄêÂÇ¤Ë
¸½ÃÏ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Îµ»½Ñ¼Ô¤Ë¤è¤ë¶µ°é·±Îý¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¥¹¥é¥Öµ°Æ»¡Ê¢¨¡ËÉßÀß¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¥¤¥ó¥É¿Íµ»½Ñ¼Ô¤ËÅÁ¼ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢Æü°õ¶¨ÎÏ¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¤¤¤¨¤ë¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨¥¹¥é¥Öµ°Æ»¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¿·´´Àþ¤Ê¤É¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¹â¤¤ÂÑµ×À¤ÈÁö¹Ô°ÂÄêÀ¤òÈ÷¤¨¤¿µ°Æ»¹½Â¤¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤Îº½Íø¡Ê¥Ð¥é¥¹¥È¡Ë¤òÉß¤µÍ¤á¤ëÊý¼°¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÀ½¤Î¡Öµ°Æ»¥¹¥é¥Ö¡×¤òÏ©È×¤Î¾å¤ËÉß¤ÊÂ¤Ù¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥¤¥ó¥É¹âÂ®Å´Æ»¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¥¹¥é¥Öµ°Æ»¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Á´Àþ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÎÁí¹ç¾¦¼Ò¤Ç¤¢¤ëÁÐÆü¤Ï¡¢¥¤¥ó¥ÉºÇÂç¤Î¥¼¥Í¥³¥ó·óÁí¹ç¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°²ñ¼Ò¥é¡¼¥»¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥È¥¥¡¼¥Ö¥í¼Ò¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢¥µ¥Ð¥ë¥Þ¥Æ¥£Áí¹ç¼ÖÎ¾´ðÃÏ·úÀß¹©»ö¤ò2022Ç¯¤Ë¼õÃí¡£¤½¤ì¤ËÂ³¤¡¢¥à¥ó¥Ð¥¤¡Á¥¢¡¼¥á¥À¥Ð¡¼¥É´Ö¤ÎÅÅÎÏ¹©»ö¤Î¼õÃí¤â2024Ç¯1·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢14¥ö½ê¤ÎÊÑÅÅ½ê·úÀß¡¢ÅÅ¼ÖÀþ¡¢±Ø¼Ë¤äÃæ±û»ØÎá¼¼¤Ø¤ÎÇÛÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤Î¹©»ö¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JRÅìÆüËÜ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¹âÂ®Å´Æ»¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆüËÜÀ¯ÉÜ¤«¤é¤Î¶¨ÎÏÍ×ÀÁ¤Ë¤è¤ê¡¢¸½ÃÏ»ö¶È¼çÂÎ¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥É¹âÂ®Å´Æ»¸ø¼Ò¤Î¿¦°÷¤Î¿Íºà°éÀ®¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯8·î²¼½Ü¤«¤é¤Ï¥¤¥ó¥É¹âÂ®Å´Æ»¸ø¼Ò¤Î¸¦½¤°÷¤¬¼ÂºÝ¤Î¿·´´Àþ¤Ë¤Æ±¿Å¾Áà½Ä¤Ê¤É¤Î·±Îý¤ò¹Ô¤¦¡Öµ»Ç½¹Ö½¬¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â³¡¹¤È¿Ê¤à¹âÂ®Å´Æ»¤Î·úÀß¡¢¥¹¡¼¥é¥È±Ø¤Ï¤Û¤Ü´°À®ºÑ¤ß
´û¤Ë¹©»ö¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶è´Ö¤ò¡¢¼Ì¿¿¤Ç¸«¤Æ¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥à¥ó¥Ð¥¤µ¯ÅÀÌó266km¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥¹¡¼¥é¥È±Ø¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯7·î¸½ºß¤Ç¹â²Í¶¶¤Ê¤É¤ÎÅÚÌÚ¹©»ö¿ÊÄ½Î¨¤¬¤Û¤Ü100¡ó¤ËÅþÃ£¡£¤¹¤Ç¤Ë±Ø¼Ë¤ÎÆâÁõ¹©»ö¤äµ°Æ»¹©»ö¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½¾ì¤ÎÇ®µ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¹¡¼¥é¥È±Ø¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î°Â°æ·úÃÛÀß·×»öÌ³½ê¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¡¼¥é¥È¤Ï¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î¥«¥Ã¥È¤È¸¦Ëá¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢±Ø¤Î¥Õ¥¡¥µ¡¼¥É¤È¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥»¥Ã¥È¡ÊÀÚ»ÒÌÌ¡Ë¤ÎÉ½¸½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î±Ø¶á¤¯¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥¹¡¼¥é¥È¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤âÅÚÌÚ¹©»ö¤¬´°Î»¤·¡¢¸½ºß¤ÏÅÅµ¤ÀßÈ÷¤Î½àÈ÷Ãæ¡£¥¹¡¼¥é¥ÈÉÕ¶á¤ÎÌó50km¶è´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö2027Ç¯¤Ë»î¸³¼ÖÎ¾¤òÁö¹Ô¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦·×²è¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥É¹âÂ®Å´Æ»¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¿ÊÄ½¾õ¶·¡Ê2025Ç¯10·î10Æü¸½ºß¡Ë
¥¤¥ó¥É½é¤È¤Ê¤ëÁ´Ä¹508km¤Î¹âÂ®Å´Æ»¡¢¥à¥ó¥Ð¥¤¡Á¥¢¡¼¥á¥À¥Ð¡¼¥É´Ö¡£
¢£ÅÚÌÚ¡¦¹½Â¤Êª¹©»ö
¹â²Í¶¶¡¦¶¶µÓ¡§Á´508km¤Î¤¦¤Á¡¢325km¤Î¹â²Í¶¶¤È400km¤Î¶¶µÓ¹©»ö¤¬´°Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¶ÎÂ¡§²ÏÀî¶¶17¥«½ê¡¢PSC¡Ê¥×¥ì¥¹¥È¥ì¥¹¥È¡¦¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¡Ë¶¶5¥«½ê¡¢¤ª¤è¤Ó¹Ý¶¶10¥«½ê¤Î·úÀß¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼×²»ÊÉ¡§216km¤Î¶è´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢40ËüËç°Ê¾å¤Î¼×²»ÊÉ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£µ°Æ»¡¦ÅÅµ¤ÀßÈ÷¹©»ö
RCµ°Æ»Ï©È×¡§217¥È¥é¥Ã¥¯¥¥í¡Êtkm¡Ë¤ÎRC¡ÊÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¡Ëµ°Æ»Ï©È×·úÀß¤¬´°Î»¡£
²ÍÀþÀßÈ÷¡§ËÜÀþ¹â²Í¶¶¤ÎÌó57¥ë¡¼¥È¥¥í¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢2,300ËÜ°Ê¾å¤Î²ÍÀþÃì¡ÊOHE¥Þ¥¹¥È¡Ë¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥È¥ó¥Í¥ë¹©»ö
»³³Ù¥È¥ó¥Í¥ë¡§¥Ñ¥ë¥¬¥ëÃÏ¶è¤Ë¤¢¤ë7¥«½ê¤Î»³³Ù¥È¥ó¥Í¥ë¤Ç·¡ºï¹©»ö¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤¹¡£
ÃÏ²¼¥È¥ó¥Í¥ë¡§¥Þ¥Ï¡¼¥é¡¼¥·¥å¥È¥é½£¤ÎBKC¡Ê¥Ð¥ó¥É¥é¡¦¥¯¥ë¥é¡¦¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡Á¥·¥ë¥Ñ¥¿´Ö¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¡Ê·×21km¡Ë¤Î¤¦¤Á¡¢5kmÊ¬¤ÎNATM¥È¥ó¥Í¥ë¤Î·¡ºï¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼ÖÎ¾´ðÃÏ¡¦±Ø¼Ë
¼ÖÎ¾´ðÃÏ¡§¥¹¡¼¥é¥È¤ª¤è¤Ó¥¢¡¼¥á¥À¥Ð¡¼¥É¤Î¼ÖÎ¾´ðÃÏ·úÀß¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤¹¡£
±Ø¼Ë¡Ê¥°¥¸¥ã¥é¡¼¥È½£¡Ë¡§½£Æâ¤¹¤Ù¤Æ¤Î±Ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾åÉô¹½Â¤¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¡¼¡Ë¹©»ö¤¬ºÇ½ªÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ø¼Ë¡Ê¥Þ¥Ï¡¼¥é¡¼¥·¥å¥È¥é½£¡Ë¡§3¤Ä¤Î¹â²Í±Ø¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¹©»ö¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥à¥ó¥Ð¥¤ÃÏ²¼±Ø¤Ç¤Ï¥Ù¡¼¥¹¥¹¥é¥Ö¡Ê´ðÁÃ¾²ÈÇ¡Ë¤Î¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÂÇ¤Á¹þ¤ß¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤¹¡£
¸½ÃÏ¤«¤é¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï½çÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¼ÖÎ¾¤ÏJRÅìÆüËÜ¤Î¿··¿¿·´´Àþ E10·Á ¤òºÎÍÑ
2025Ç¯8·î¤Î¥¤¥ó¥É¤Î¥â¥Ç¥£¼óÁê¤ÈÀÐÇËÌÐ¼óÁê¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢JRÅìÆüËÜ¤¬³«È¯Ãæ¤Î¼¡À¤Âå¿·´´Àþ¼ÖÎ¾¡ÖE10·Ï¡×¤ÎÆ³Æþ¤òÆüËÜÂ¦¤¬Äó°Æ¤·¤¿¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖE10·Ï¡×¤Ï¡¢E2·Ï¤ª¤è¤ÓE5·Ï¿·´´Àþ¼ÖÎ¾¤Î¸å·Ñ¤È¤Ê¤ë¼¡´üÅìËÌ¿·´´Àþ¼ÖÎ¾¤Ç¡¢ ºÇ¹â±Ä¶È±¿Å¾Â®ÅÙ320km/h¡¢µæ¶Ë¤Î°ÂÁ´¤ÎÄÉµá¤È¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ê°ÜÆ°¶õ´Ö¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³«È¯¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£2027Ç¯½©°Ê¹ß¤Î¼ÖÎ¾ÍîÀ®¡¢¤½¤Î¸å¤Î³Æ¼ï¤ÎÁö¹Ô»î¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÅìËÌ¿·´´Àþ¤Ç2030Ç¯ÅÙÆâ¤Î±Ä¶È±¿Å¾³«»Ï¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥¤¥ó¥É¹âÂ®Å´Æ»¡ÊMAHSR¡Ë¤Ï2027Ç¯¤Î°ìÉô³«¶È¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³«¶È»þ¤Ë¤Ï¿··¿¼ÖÎ¾¡ÖE10·Ï¡×¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢³«¶ÈÅö½é¤Ï¡¢Â®ÅÙ¤ò°ú¤¾å¤²¤ë²þÂ¤¤ò»Ü¤·¤¿¥¤¥ó¥É¤Î½à¹âÂ®Îó¼Ö¤Ç±¿ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î±¿ÍÑ³«»Ï¤ÈÆ±»þ´ü¤Î2030Ç¯º¢¤«¤é¤Ï¡¢E10·Ï¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤¤°Õ¸þ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥É¹âÂ®Å´Æ»¡ÊMAHSR¡Ë¤Î¸¡ººÍÑ¼ÖÎ¾¤È¤·¤Æ¡¢JRÅìÆüËÜ¤ÎE5·Ï¡¦E3·Ï¼ÖÎ¾¤¬2026Ç¯½éÆ¬¤Þ¤Ç¤ËÌµ½þ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¹â²¹¡¦Ê´¤¸¤ó´Ä¶²¼¤Ç¤Î³Æ¼ï¥Ç¡¼¥¿¤Î¼ý½¸¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥É¹âÂ®Å´Æ»¡Ê¥à¥ó¥Ð¥¤¡¦¥¢¡¼¥á¥À¥Ð¡¼¥É´Ö¹âÂ®Å´Æ»¡Ë³µÍ×
¡¦¶è´Ö¡§¥à¥ó¥Ð¥¤¡Ê¥Þ¥Ï¡¼¥é¡¼¥·¥å¥È¥é½£¡Ë¡Á¥µ¥Ð¥ë¥Þ¥Æ¥£¡Ê¥°¥¸¥ã¥é¡¼¥È½£¡¦¥¢¡¼¥á¥À¥Ð¡¼¥É¶á¹Ù¡Ë
¡¦±äÄ¹¡§Ìó508km
¡¦ºÇ¹âÂ®ÅÙ¡§320km/h
¡¦½êÍ×»þ´Ö¡§ºÇÂ®2»þ´Ö7Ê¬
¡¦±Ø¿ô¡§12±Ø
¡¦ÊÔÀ®¡§Åö½é10Î¾ÊÔÀ®¡Ê¾Íè16Î¾ÊÔÀ®¡Ë
2015Ç¯¤ÎÆü°õ¼óÇ¾²ñÃÌ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤ÎÁÔÂç¤ÊÌ´¤Ï¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤¬Ï¢Â³¤¹¤ëÆñ´Ø¤ÎT-1¹©¶è¤ÎÀß·×·ÀÌóÄù·ë¡¢¤½¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¯´°À®¤¹¤ë¥¹¡¼¥é¥È¤ÎµðÂç¤Ê±Ø¼Ë¤Ê¤É¡¢½ù¡¹¤Ë´°À®¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£2027Ç¯¤«¤é¤Î»î¸³Áö¹Ô¡¦°ìÉô³«¶È¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¡¢Æü°õ¤Îµ»½Ñ¼Ô¤¿¤Á¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄ©Àï¤Î¹Ô¤¯Ëö¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÄÉ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê²èÁü¡§¥¤¥ó¥É¹âÂ®Å´Æ»¸ø¼Ò¡¢ÆüËÜÀþÏ©µ»½Ñ¡¢ÁÐÆü¡Ë
