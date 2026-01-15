¡ÖÂÇ¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¡ÄENEOS¤ÎÅÄÃæ¤³¤³¤í¤¬¹Ä¹¡ÇÕ·è¾¡¤ÇÄÀ¤á¤¿ÃÍÀé¶â¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È
¡¡»î¹ç»þ´Ö»Ä¤êÌó4Ê¬¡¢ENEOS¥µ¥ó¥Õ¥é¥ïー¥º¤Î¥êー¥É¤òºÆ¤Ó2¥±¥¿¤È¤¹¤ë¥Ó¥Ã¥°¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°Æü¤Ë20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÅÄÃæ¤³¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡1·î11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂè92²ó¹Ä¹¡ÇÕ Á´ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤Î½÷»Ò¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¦¥ó¥É·è¾¡¡¢¥Ç¥ó¥½ー¥¢¥¤¥ê¥¹¤òÁê¼ê¤Ë½øÈ×¤«¤éÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤¿ENEOS¤Ï¡¢Á°È¾¤ò12ÅÀ¥êー¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£¤·¤«¤·Âè3¥¯¥©ー¥¿ー¡¢Áê¼ê¤Î¥¾ー¥ó¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ËÆÀÅÀ¥Úー¥¹¤¬Íî¤Á¤ë¤È¡¢Âè3¥¯¥©ー¥¿ー½ªÎ»»þ¤Ë¤ÏÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤¬¡¢µ¤Ç÷¤Ë¾¡¤ëENEOS¤Î¥¨¥Ê¥¸ー¤ÏÍî¤Á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Âè4¥¯¥©ー¥¿ーÃæÈ×¤«¤é¤ÏÇÏ±»¥¨¥Ö¥ê¥ó¤ä¥×¥ì¥Ã¥Ä¥§¥ë ¥¢¥·¥å¥Æ¥ó¤é¤Î³èÌö¤ÇºÆÅÙ°ú¤Î¥¤·¤Ë³Ý¤«¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢Àè¤Ëµó¤²¤¿¤è¤¦¤ËµÜºêÁá¿¥¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿ÅÄÃæ¤¬¡¢Áê¼ê¤ÎÀï°Õ¤ò¤¯¤¸¤¯¤è¤¦¤Ê3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤òÂç»ö¤Ê¶ÉÌÌ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄÀ¤á¤¿¤Î¤À¡£
¡¡·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï10ÅÀÁ°¸å¤Î¥êー¥É¤ò¥ー¥×¤·¤¿ENEOS¤¬76－62¤Ç¾¡Íø¡£3Âç²ñ¤Ö¤ê28²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö»î¹ç½ªÎ»¤Î¥Ö¥¶ー¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤¢¤Þ¤ê¼Â´¶¤¬Í¯¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¥«¥Ã¥×¾å¤²¤Ê¤ÉÉ½¾´¼°¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÆþÃÄ2Ç¯ÌÜ¡£ENEOS¤Ç¤Î½é¤á¤Æ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Î´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿ÅÄÃæ¤Ï¡¢¾¡¤Á¤òÂç¤¤¯°ú¤´ó¤»¤¿3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ÎÁ°¤Ë¤â3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï¤¢¤Þ¤ê¥·¥åー¥È¥¿¥Ã¥Á¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢»ä¤Î»ý¤ÁÌ£¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÂÇ¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¡Ê¥Ñ¥¹¤¬¡ËÍè¤¿¤éÂÇ¤Ä¡Ù¤È¥·¥åー¥È¤ò³°¤·Â³¤±¤Æ¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀäÂÐ¤ËµÜºêÁª¼ê¤Î¤È¤³¤í¤ËÁê¼ê¡Ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¡Ë¤Ï´ó¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬³«¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥æ¥é¤µ¤ó¡ÊµÜºê¡Ë¤âÀäÂÐ»ä¤Ë¥Ñ¥¹¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤â´Þ¤á¤Æ½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡º£¥·ー¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤Æ°úÂà¤òÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤ëµÜºê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºÇ¸å¤Î¹Ä¹¡ÇÕ¡£¤½¤Î°úÂà¤Ë²Ö¤òÅº¤¨¤ëÍ¥¾¡¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¥æ¥é¤µ¤ó¤òÆ¹¾å¤²¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÅÄÃæ¤Ï¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£Æüº¢¤ÎÎý½¬¤«¤é¡Ö¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÀèÇÚ¥¬ー¥É¤«¤é¤Ï³Ø¤Ó¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥²ー¥à¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ëÎÏ¤Ï¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯10·î¤Ë³«Ëë¤·¤¿W¥êー¥°¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤Ç¤Ï12·î28Æü¸½ºß¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¤Î5°Ì¡£¾å°Ì4¥Áー¥à¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¥×¥ìー¥ª¥Õ½Ð¾ì¸¢Áè¤¤¤Î±²Ãæ¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¾¡ÇÔ¤Ï10¾¡12ÇÔ¤È¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Î¹Ä¹¡ÇÕÃ¥´Ô¡£¡ÖÁ´°÷¤¬°ìÈ¯¾¡Éé¡Ê¤Î¥Èー¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï¡Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çµ¤»ý¤Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¹Ä¹¡ÇÕ¤Ç¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤³¤Î¸å¡¢¡ÊW¥êー¥°¤Ï¡Ë¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÅÄÃæ¤Ï1·î24Æü¤«¤éºÆ³«¤¹¤ëW¥êー¥°¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤à¡£
ÂçÉñÂæ¤Ç¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Î¹ñºÝ¥²ー¥à¤Ç¤â¾ÚÌÀºÑ¤ß [¼Ì¿¿]¡á°ËÆ£Âç°ô
¡¡¹Ä¹¡ÇÕ¤Î·è¾¡¤Ç¤ÏÀèÇÚ¤¿¤Á¤ÎÀ¼³Ý¤±¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅÄÃæ¡£¡Ö¶ÛÇ÷¤·¤¿¾õ¶·¤Ç¤âÆ¬¤ÏÎäÀÅ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¥æ¥é¤µ¤ó¤ä¥¢¥ó¤µ¤ó¡ÊÀ±°ÉÍþ¡Ë¤¿¤Á¤ÎÀ¼³Ý¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½ÎäÀÅ¤µ¤òÊÝ¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÀèÇÚ¤¿¤Á¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ò´¶¤¸¤º¤Ë¡¢¤¿¤À¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¤ä¤ë¤À¤±¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÜÀï¤ò¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¡Ê¼«Ê¬¼«¿È¤â¡Ë¤¹¤´¤¯À®Ä¹¤Ç¤¤¿¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢º£Âç²ñ¤Ç¤Î¼«¿È¤ÎÀï¤¤¤âÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÇ¼ÆÀ¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦Ìä¤¦¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ë¥³¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸µµ¤¤ÊÀ¼¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡¢Á°¤¬¶õ¤¤¤¿¤éÂÇ¤Ä¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡7ÆÀÅÀ2¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦¿ô»ú°Ê¾å¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤Ç»Ä¤·¤¿20ºÐ¤Î¥¬ー¥É¤Ï¡¢W¥êー¥°¤Î¥×¥ìー¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó»Ä¤ê6»î¹ç¤òÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¤¤Ë¹Ô¤¯¡£
Ê¸¡áÅÄÅçÁáÉÄ
¡ÚÆ°²è¡Û¹Ä¹¡ÇÕ·è¾¡¡¢°¤¤Î®¤ì¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿ENEOSÅÄÃæ¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È
¡Ö¤è¤¯·è¤á¤¿¡ª¡ª¡ª¡×
