¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë±Ñ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Î¥Ø¥ó¥ê¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¤¬13Æü¤Þ¤Ç¤ËÈ¯É½¤·¤¿ºÇ¿·¤ÎÀ¤³¦ºÇ¶¯¤Î¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¡¢ÂæÏÑ¤Ï33°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£139¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ë¥Ó¥¶¡Êºº¾Ú¡Ë¤Ê¤·ÅÏ¹Ò¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1°Ì¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢2°Ì¤ÏÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤À¤Ã¤¿¡£
Æ±¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï2006Ç¯¤«¤é¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñºÝ¹Ò¶õ±¿Á÷¶¨²ñ¡ÊIATA¡Ë¤ÎÆÈ¼«¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤É¤Ë´ð¤Å¤¡¢199¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò¥Ó¥¶¤Ê¤·ÅÏ¹Ò¤¬²ÄÇ½¤ÊÌÜÅªÃÏ¤Î¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ³ÊÉÕ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ï192¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ë¡¢ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤Ï188¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ë¥Ó¥¶¤Ê¤·ÅÏ¹Ò¤¬²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¡£ÂæÏÑ¤ÏºòÇ¯12·î¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤«¤é»°¤Ä½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£
¹á¹Á¤Ï15°Ì¡¢Ãæ¹ñ¤Ï59°Ì¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ï94°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
ºÇ²¼°Ì¤Î101°Ì¤Ï¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¡¢100°Ì¤Ï¥·¥ê¥¢¡£¥Ó¥¶¤Ê¤·ÅÏ¹Ò¤¬²ÄÇ½¤Ê¹ñ¡¦ÃÏ°è¿ô¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì24¤È26¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÊÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë
