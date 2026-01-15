¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¥·¥çー2026¡×¤¬ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ ¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥®¥¢¤ÎÅ¸¼¨¤â
¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¤Îº×Åµ¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¥·¥çー2026¡×¤¬¡¢1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£²ñ¾ì¤ÏËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡£Æþ¾ìÎÁ¤Ï1,200±ß¡ÊÁ°Çä·ô¡Ë¤«¤é¡£
400Âæ°Ê¾å¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¤¬½¸¤¦Å¸¼¨¥¤¥Ù¥ó¥È¡£ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤äÄêÈÖ¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥®¥¢¤ä¼ÖÃæÇñ´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤âÂ¿¿ôÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ëÁí¹ç¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Îã¤¨¤ÐEcoFlow Technology Japan¤â¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¼ÒÀ½¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¡£Áö¹Ô½¼ÅÅ´ï¡ÖAlternator Charger Plus 1000¡×¤ä¡¢¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥¨¥¢¥³¥ó¡ÖWAVE 3¡×¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼ÖÎ¹¡¦¼ÖÃæÇñ¸þ¤±¥·¥¹¥Æ¥à¤â¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
³ÆÆü¤Ç¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¡£½éÆü¤È¤Ê¤ë1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Âè14²ó¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¥¢¥ïー¥É¼õ¾Þ¼Ô¤ÎÃæÂ¼»âÆ¸¤µ¤ó¤È¡¢Á°²ó¼õ¾Þ¼Ô¤ÎÅÄÂ¼½ß¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¥Ú¥Ã¥ÈÆ±È¼¤Ç¤ÎÆþ¾ì¤â²ÄÇ½¡£»öÁ°¤ËÃí°Õ»ö¹à¤ò³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤¤¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾
¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¥·¥çー2026
³«ºÅÆü
2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë～2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì
ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¡ÊÅ¸¼¨¥Ûー¥ë1¡¦2¡¦3¡¦4¡¦5¡¦6¡Ë