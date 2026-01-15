¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¹â¶¶¶³Ê¿¡¢²Ö¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤¿CM¸ø³«¡ª¡Ö¿§¤ó¤Ê¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Î¹â¶¶¶³Ê¿¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×
¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¹â¶¶¶³Ê¿¤¬¥¤¥áー¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÌ³¤á¤ë²½¾ÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥ÉISLAND¡Ê¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡Ë¤è¤ê¡¢¿·¾¦ÉÊ¡ÈNatural Diamond Essence Stick¡É¤Î¿·CM¤È¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£²ÚÎï¤Ç¥¯ー¥ë¤ÊÀ¤³¦
ËÜCM¤Ï¡¢Æü¾ï¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ë¡Ö¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤ÎºÌ¤ê¡×¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ÇÀ©ºî¡£¹â¶¶¶³Ê¿¤È¤Î²ÚÎï¤Ç¥¯ー¥ë¤ÊÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡£
¢£¹â¶¶¶³Ê¿ ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡Ê¥á¥¤¥¥ó¥°¤è¤ê¡Ë
Q.¤É¤ó¤Ê»£±Æ¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¹â¶¶¡§åºÎï¤Ê¤ª²Ö¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤Þ¤¿¥°¥ìー¥É¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²Ö¤ÎÃæ¤Ë¿²¤Æ¤¤¤ë½Ö´Ö¤È¤«¡¢¶Ä¸þ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿å¤ò¿¨¤ì¤¿¤ê¡¢¿§¤ó¤Ê¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¡¢»£¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¹â¶¶¶³Ê¿¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Q.Æü¡¹¤Î¤ªÈ©¤ÎÊÝ¼¾¥±¥¢¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¹â¶¶¡§ISLAND¤Î¥¤¥áー¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¿²¤ëÁ°¤ËHand & Body Butter¤ò¤Ä¤±¤ë½¬´·¤¬¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£º£²ó¤Ï¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¾õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿°¤Ê¤É¤Ë»È¤¨¤¿¤é¡Ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤è¤¯¿°¤òË«¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡Ä¥á¥ó¥Ðー¤«¤é¤â¡Ö¿°¤Î·Á¤¬åºÎï¡ª¡×¤È¤«¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤â¡¢¡Ö¤¤¤¤·Á¤·¤Æ¤ë¤è¤Í¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¿°¤ËÅÉ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
Q.³§¤µ¤ó¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò
¹â¶¶¡§ISLAND¤Î¥¤¥áー¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤â2Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÍ¼«¿È¤â¥Ö¥é¥ó¥É¤È¶¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¾¦ÉÊ¤Ç¤µ¤é¤ËÊÝ¼¾¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤ó¤â¤³¤Á¤é¤ÎÈþÍÆ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¡¢ÁÇÅ¨¤ÊÆü¾ï¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.02.18 ON SALE
SINGLE¡ÖHARD WORK¡×
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¹â¶¶¶³Ê¿½Ð±éCM
30ÉÃVer.URL
https://youtu.be/DHQ_yaKpRN8
15ÉÃVer.URL
https://youtu.be/cPOhRXnmh14
CM¥á¥¤¥¥ó¥°Æ°²è
https://youtu.be/svZN1nnCWLg
¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/56
https://www.storm-labels.co.jp/s/js/artist/J0011