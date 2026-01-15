¥Ë¥Ã¥±¡¢º£´ü·Ð¾ï¤Ï3¡óÁý¤Ç2´üÏ¢Â³ºÇ¹â±×¡¢3±ßÁýÇÛ¤Ø
¡¡ÆüËÜÌÓ¿¥ <3201> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬1·î15Æü¸å¾ì(15:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯11·î´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°¤Î´üÈæ7.2¡óÁý¤Î129²¯±ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î120²¯±ß¤ò¾å²ó¤ê¡¢¸º±×Í½ÁÛ¤«¤é°ìÅ¾¤·¤ÆÁý±×¤ÇÃåÃÏ¡£26Ç¯11·î´ü¤âÁ°´üÈæ3.3¡óÁý¤Î134²¯±ß¤Ë¿¤Ó¤ò¸«¹þ¤ß¡¢2´üÏ¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â±×¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£6´üÏ¢Â³Áý¼ý¡¢3´üÏ¢Â³Áý±×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢º£´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤ÏÁ°´üÈæ3±ßÁý¤Î50±ß¤ËÁýÇÛ¤¹¤ëÊý¿Ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë9-11·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ14.6¡óÁý¤Î43.5²¯±ß¤Ë¿¤Ó¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î11.1¡ó¢ª13.1¡ó¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
