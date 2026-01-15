¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ãー¥¹¤ËÄÉ¤¤É÷¡©¡¡ºÇ¶¯º¸ÏÓ¥¹¥¯ー¥Ð¥ë¤Î¥È¥ìー¥ÉÀâ¤¬ºÆÇ³¡Ä¡Ä¡Ö¥¿¥¤¥¬ー¥¹¤Ï3200Ëü¥É¥ë¤ÎÅê¼ê¤òÊú¤¨¤ëÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼±¼Ô
2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ê¥¯¡¦¥¹¥¯ー¥Ð¥ëÅê¼ê¤ò½ä¤ê¡¢¥È¥ìー¥É¤òÂ¥¤¹À¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö°ÜÀÒ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬ºÇÅ¬ÃÏ¡×¤È¤¤¤¦ÏÀÄ´¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡ÖÇ¯ÊðÄ´Ää¡×
°ì»þÄÀÀÅ²½¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¯ー¥Ð¥ë¤Î¥È¥ìー¥ÉÏÃ¤¬ºÆÇ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢º£µ¨¤ÎÇ¯Êð¤ò½ä¤ëÆ°¤¡£Ç¯ÊðÄ´Ää¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Ä¥¹¥¯ー¥Ð¥ë¤Ï8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¡¢´õË¾Ç¯Êð¤ò3200Ëü¥É¥ë¡ÊÌó50²¯±ß¡Ë¤È¤·¤ÆÄó½Ð¡£°ìÊý¤Î¥¿¥¤¥¬ー¥¹Â¦¤ÏÇ¯Êð1900Ëü¥É¥ë¡ÊÌó30²¯±ß¡Ë¤ò´õË¾¡£Î¾¼Ô¤Ïº£¸å¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¤òÂ³¤±¤ë¤¬¡¢2·î¤Î¸øÄ°²ñ¤Þ¤Ç¤Ë·èÃå¤ÏÉÕ¤«¤º¡¢¿³Íý¤Ë°Ñ¤Í¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¹¥¯ー¥Ð¥ë¤¬Ç¯ÊðÄ´Ää¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÅöÁ³¥¿¥¤¥¬ー¥¹¤Ï3200Ëü¥É¥ë¤ò»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£3200Ëü¥É¥ë¤È¤¤¤¦Êó½·¤Ï¡¢¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È³°Ìî¼ê¡ÊÅö»þ¥ä¥ó¥ー¥¹¡Ë¤¬2023Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿3100Ëü¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¡¢Ä´Ää»Ë¾åºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤ë¡£
¥Áー¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ½Å²Ù¤È¤Ê¤ë¿ô»ú¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤â¥¹¥¯ー¥Ð¥ë¤Ïº£¥ª¥Õ¤Ë¥Õ¥êー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢¥Áー¥à¤òµî¤ë¤³¤È¤¬·èÄêÅª¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤Ð¡¢3200Ëü¥É¥ë¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò²óÈò¤·¡¢¤Ê¤ª¤«¤ÄÂ¾µåÃÄ¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤ä¼ã¼êÍË¾³ô¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤¤ë¥È¥ìー¥É¤ò¼Â»Ü¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÏÀÄ´¤¬ºÆ¤Ó³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ºÆ·ÀÌó¤Ï¡ÖÀäÂÐÌµÍý¡×
¸µ¥Þー¥ê¥ó¥ºµåÃÄ¼ÒÄ¹¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥µ¥à¥½¥ó»á¤âÊü½ÐÏÀ¤òÀâ¤¯1¿Í¡£¡Ö¥¿¥¤¥¬ー¥¹¤Ë¤ÏÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÌäÂê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤·¤³¤ÎÇ¯ÊðÄ´Ää¤ÇÉé¤±¤ì¤Ð¡¢1¿Í¤ÎÅê¼ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÇ¯Êð3200Ëü¥É¥ë¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤À¡£¥¿¥¤¥¬ー¥¹¤Ï¼ý±×ÌÌ¤Ç¶ìÏ«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢3200Ëü¥É¥ë¤ÎÅê¼ê¤òÊú¤¨¤ëÍ¾Íµ¤Ê¤ÉÈà¤é¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£¥ª¥Õ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¡Ö¥¹¥¯ー¥Ð¥ë¤¬FA¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢Ç¯Êð3200Ëü¥É¥ë¤¬ÌÜ°Â¤È¤Ê¤ë¡£¥¿¥¤¥¬ー¥¹¤ÏºÆ·ÀÌó¤òË¾¤ó¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¿ô»ú¤ò´ð½à¤Ë¤·¤¿¾ò·ï¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£ÀäÂÐÌµÍý¤À¡×¤È¤·¤¿¡£
µåÃÄ¤È¤·¤Æº£Ç¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥¹¥¯ー¥Ð¥ë¤ò»È¤¤Â³¤±¡¢²¿¤Î¸«ÊÖ¤ê¤âÆÀ¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥ª¥Õ¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¼ê¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±»á¤Ï¤½¤ì¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¡£¡Ö¤À¤«¤é»ä¤ÏºÇ½é¤«¤éÈà¤ò¥È¥ìー¥É¤Ë½Ð¤¹¤Î¤¬¸ÌÀ¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Â¾µåÃÄ¤Ï¥¹¥¯ー¥Ð¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨ー¥¹¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢É¬¤ºÌ¥ÎÏÅª¤Ê¸ò´¹ºàÎÁ¤ÇÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤·¡¢¥È¥ìー¥É¤ò¹ÎÄê¤·¤¿¡£
ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØCBS¥¹¥Ýー¥Ä¡Ù¤Î¥Þ¥Ã¥È¡¦¥¹¥Ê¥¤¥Àーµ¼Ô¤ÏÀèÆü¡¢Æ±¶É¤ÎÈÖÁÈÆâ¤Ç¡Ö¥Ç¥È¥í¥¤¥È¤¬¥¹¥¯ー¥Ð¥ë¤ò¥È¥ìー¥É¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢ºÇÍÎÏ¸õÊä¤Ï¥É¥¸¥ãー¥¹¤À¤í¤¦¡×¤È»ØÅ¦¡£¶âÁ¬ÌÌ¤Ç¤â¸ò´¹Í×°÷¤È¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤â¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬°ÜÀÒÀè¤È¤·¤ÆÉ®Æ¬¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
Ç¯ÊðÄ´Ää¤¬¥É¥¸¥ãー¥¹²ÃÆþ¤Ø¤ÎÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£