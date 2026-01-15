¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡ª¡×µßÌ¿»Î¤¬ÎÏ»Î¤òÀ©»ß °ÂÁ´ÇÛÎ¸¤ÇÅÚÉ¶¤Î¾å¤Ø¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤óºÂ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¿×Â®ÂÐ±þ¤Ë¾Þ»¿¡¢ÎÏ»Î¤Ë¤Ï·ãÎå¤È°ÂÅÈ¤ÎÇï¼ê
¡ãÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡ä¡þ¸ÞÆü¡þ15ÆüÆü¡þÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û
¡Ú±ÇÁü¡Û¼ÂºÝ¤Î¼èÁÈ¤Èµß¸îÂÐ±þ¤ÎÍÍ»Ò
¡¡Ëë²¼¤Î¼èÁÈ¤Ç¡¢¤ª¤è¤½3Ê¬¤ÎÇ®Àï¤ÎËö¤ËÇÔ¤ì¤¿ÎÏ»Î¤¬ÅÚÉ¶²¼¤ËÆ¬¤«¤éµÕ¤µ¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤Ð¤·Î©¤Á¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ò¼õ¤±¡¢Áê¼êÎÏ»Î¤ä¹Ô»Ê¤¬¿´ÇÛ¤½¤¦¤Ë¸«¼é¤ëÃæ¡¢Â¨ºÂ¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¤Î¤Ï²ÖÆ»²£¤ËÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤ëµßµÞµßÌ¿»Î¡£ÎÏ»Î¤Î°ÂÁ´¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢µ£Á³¤È¤·¤¿Å¬ÀÚÂÐ±þ¤ÈÀ¼¤«¤±¤Ë¡Öµß¸î¤Î¿Í¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Öµß¸î¥Ë¥¤«¤Ã¤±¤§¡×¤Ê¤É´¶¼Õ¤È¾Þ»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ëë²¼Æó½½ËçÌÜ¡¦¾ë´Ö¡ÊÈø¾å¡Ë¤¬Ëë²¼Æó½½°ìËçÌÜ¡¦Ä¹Æâ¡Ê¹âº½¡Ë¤ò´ó¤êÅÝ¤·¤Æ2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿°ìÈÖ¤Ï¡¢Ä¹Æâ¤¬Æ¬¤«¤éµÕ¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÚÉ¶²¼¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÅÚÉ¶¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤ë³Ê¹¥¤ÇºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤Ä¹Æâ¤Î°ÛÊÑ¤ò»¡ÃÎ¤·¤¿¸Æ½Ð¤¬°ì¿Í¡¢¤µ¤é¤ËµßÌ¿»Î2Ì¾¤¬Â¨ºÂ¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Ä¹Æâ¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¼ó¤òÇ±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢¾õ¶·¤¬¾õ¶·¤À¤±¤ËµßÌ¿»Î¤Ï¤³¤ì¤òÀ©»ß¡£¤½¤ì¤Ç¤âÄ¹Æâ¤Ïº¸¼ê¤òÅÚÉ¶¤Ë¤Ä¤¯¤ÈÅÚÉ¶¾å¤Ø¡£°ÂÅÈ¤·¤¿´ÛÆâ¤«¤éÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÚÉ¶¤ÎÊ¥¤ÇÇ¾¿Ìâ»¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©¤ÁâÁ¤ß¾õÂÖ¤Ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢µßÌ¿»Î¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤óºÂ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¼«¤éÌÂ¤¤¤Ê¤¯ÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢Ä¹Æâ¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ËÅØ¤á¤¿¡£
¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤¦¤Ê¤Å¤¯Ä¹Æâ¤È¤Î´Ö¤Ç²¡¤·ÌäÅú¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢Ä¹Æâ¤ÏµßÌ¿»Î¤ÎÀ©»ß¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢2¿Í¤ÎµßÌ¿»Î¤ËÎ¾ÏÆ¤ò»Ù¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÅÚÉ¶²¼¤Ø¡£Ä¹ÆâÉÔºß¤ÎÅÚÉ¶¾å¤Ç¾ë´Ö¤Ï¾¡¤ÁÌ¾¾è¤ê¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Ä¹Æâ¤Ï°ú¤Â³¤2¿Í¤ÎµßÌ¿»Î¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ë¼þ°Ï¤ò°Ï¤Þ¤ì²ÖÆ»¤ò¼«Î©Êâ¹Ô¤Ç²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ë´ÛÆâ¤ËºÆ¤ÓÇï¼ê¤¬¡£¤µ¤é¤ËABEMA¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öµß¸î¤Î¿Í¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ÎÀ¼¤¬¡£°ìÊý¤Ç¡Öµß¸î¤¬ÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤ë¤ÎÄÁ¤·¤¤¡×¤µ¤é¤Ë¡ÖÇ¾¿Ìâ»ÉÝ¤¤¤Ê¡×¡ÖÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Ï2024Ç¯¡ÊÎáÏÂ6Ç¯¡Ë3·î¾ì½ê¤è¤ê¡¢ÎÏ»Î¤Î°ÂÁ´¤ËÇÛÎ¸¤·¤ÆµßµÞµßÌ¿»Î¤òÅÚÉ¶ºÝ¤ËÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊABEMA¡¿ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë