¡¡´ë¶È¤Î´Ö¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤ë¥â¥Î¤Î²Á³Ê¤ò¼¨¤¹´ë¶ÈÊª²Á»Ø¿ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢2025Ç¯¤Ï4Ç¯Ï¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û´ë¶ÈÊª²Á»Ø¿ô¤¬²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·
¡¡ÆüËÜ¶ä¹Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È2025Ç¯¤Î´ë¶ÈÊª²Á»Ø¿ô¤Ï126.7¤Ç¡¢Á°¤ÎÇ¯¤ÈÈæ¤Ù3.2¡ó¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ø¿ô¤Ï¡¢Èæ³Ó²ÄÇ½¤Ê1980Ç¯°Ê¹ß¡¢4Ç¯Ï¢Â³¤Î²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤ê¡¢¿¤ÓÎ¨¤ÏÁ°Ç¯2.4¡ó¤«¤é³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÇÀÎÓ¿å»ºÊª¤¬¾å¾º¤·¤¿¤Û¤«¡¢°û¿©ÎÁÉÊ¤Ç¸¶ºàÎÁ¤Ê¤É¤Î¥³¥¹¥È¾å¾ºÊ¬¤òÅ¾²Ç¤¹¤ëÆ°¤¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢12·î¤Î´ë¶ÈÊª²Á»Ø¿ô¤Ï128.1¤Ç¡¢Á°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±¤¸·î¤ÈÈæ¤Ù2.4%¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥á²Á³Ê¤Î¾å¾º¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»Ø¿ô¤Ï¡¢58¥«·îÏ¢Â³¤ÇÁ°¤ÎÇ¯¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿¤ÓÎ¨¤Ï¡¢2024Ç¯4·î°ÊÍè1.2¡ó¤ÎÄã¿å½à¤È¤Ê¤ê¡¢Æß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë