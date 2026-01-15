¸µ¥¸¥ã¥ó¥Ý¥±ÀÆÆ£¿µÆó¤Î38ºÐºÊ¡¢²ÈÂ²¤ÇÄ¹ÃË¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¡õ¼êÎÁÍý¤âÈäÏª¡ÖÂ©»Ò¤¯¤ó¤Ï¥Þ¥Þ¤ÎÊõÊª¤À¤Í¡×¥Õ¥¡¥óÃíÌÜ
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÀÆÆ£¿µÆó¡Ê43¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¥¸Í¥µ¥ª¥ê¡Ê38¡Ë¤¬14Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£²ÈÂ²¤ÇÄ¹ÃË¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¤¥±¥á¥ó¤ÈÏÃÂê¤ÎÂ©»Ò¡õÀÆÆ£¿µÆó¤È¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2017Ç¯12·î¤ËÀÆÆ£¤È¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¤·¡¢2019Ç¯11·î¤Ë¤ÏÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿À¥¸Í¡£Instagram¤ÇÄ¹ÃË¤Î´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡£¤ªÌÜÌÜ¤¬åºÎï¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤!!!!¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ ¤·¤«¤·2024Ç¯10·î7Æü¡¢ÀÆÆ£¤¬ÀÅªË½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¡Ê¤Î¤Á¤ËÉÔµ¯ÁÊ¡Ë¤µ¤ì¡¢À¥¸Í¤Ï¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼Õºá¤ä°ìÉôÊóÆ»¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£°Ê¹ß¡¢Instagram¤Î¹¹¿·¤ÏÅÓÀä¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¥¸Í¤Ï2026Ç¯1·î3Æü¡¢Ìó1Ç¯3¥«·î¤Ö¤ê¤ËInstagram¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¿·¤·¤¤1Ç¯¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¹¬¤»¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼êºî¤ê¤ª¤»¤Á¤¬ÊÂ¤Ö¿©Âî¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤³¤ÎºÆ³«¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥µ¥ª¥ê¤µ¤ó¤ÎÅê¹ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤µ¤ª¤ê¤Á¤ã¤ó´Þ¤á¤´²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¥¤Ê1Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
²ÈÂ²¤ÇÄ¹ÃË¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡
¡¡1·î14Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö6ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£»ä¤Ï¤´¤Ï¤ó¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¢Ê¡²¬¤«¤éÎ¾¿Æ¤¬¤¤¿¤Î¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¤ÃÂÀ¸Æü¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë6ºÐ¡¢¾®¤µ¤¯À¸¤Þ¤ì¤¿¤±¤É¸µµ¤¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÊó¹ð¡£ÉÊ¿ôËÉÙ¤Ê¼êÎÁÍý¤¬ÊÂ¤Ö¿©Âî¤ò°Ï¤ß¡¢²ÈÂ²¤ÇÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÁÍý¾å¼ê¤ÇÂ©»Ò¤µ¤ó´î¤Ó¤Þ¤¹¤Í¡Á¡×¡ÖÂ©»Ò¤¯¤ó¤Ï¥Þ¥Þ¤ÎÊõÊª¤À¤Í¡×¤Ê¤É¤Î²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë