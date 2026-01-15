ÀéÍÕ¥É¥Ã¥È¤ÎS¾®ÎÓÂ¿°í¤¬²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤êÅöÌÌ¤Î´Ö¥Áー¥à¤ËÈóÂÓÆ±
¡¡V.LEAGUE MEN EAST¤ÎÀéÍÕ¥É¥Ã¥È¤Ï12Æü¡Ê·î¡Ë¡¢¥»¥Ã¥¿ー¤Î¾®ÎÓÂ¿°í¡Ê25¡Ë¤¬²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤êÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢¥Áー¥à¤ËÂÓÆ±¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î¾®ÎÓ¤ÏÃæ±û³Ø±¡Âç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢2022Ç¯¤ËÀéÍÕZELVA¡Ê¸½¡¦ÀéÍÕ¥É¥Ã¥È¡Ë¤ØÆþÃÄ¡£º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç8»î¹ç¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¾®ÎÓ¤¬¡¢1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È18Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÅì¶â¥¢¥êー¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÉÙ»ÎÄÌ¥«¥ï¥µ¥¥ì¥Ã¥É¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤È¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¤è¤êÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢¥Áー¥à¤ËÂÓÆ±¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢°ú¤Â³¤ÀéÍÕ¥É¥Ã¥È¤Ø¤Î¤´À¼±ç¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£