¥í¥¹¸ÞÎØ¤ÇÉü³è¥é¥¯¥í¥¹¡¡º£²Æ¼«¹ñ³«ºÅ¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ø½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤¬·è°Õ¡Ö¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤¬´üÂÔ´¶¤ä¼«¿®¤Ë¡×
¡¡ÆüËÜ¥é¥¯¥í¥¹¶¨²ñ¤¬15Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¡¢º£Ç¯7·î24Æü¤«¤é8·î2Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¤ÎÃáÉãµÜ¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë½÷»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î³µÍ×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£4Ç¯¤Ë°ìÅÙ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ï1997Ç¯°ÊÍè¡£Åö»þ¤Ï7¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤Î»²²Ã¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥¢¥¸¥¢¡¢ËÌÃæÊÆ¡¢²¤½£¤Î³ÆÂçÎ¦¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿16¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£
¡¡½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÎºÇ¹âÀ®ÀÓ¤Ï05Ç¯¡¢22Ç¯¤Î5°Ì¡£¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ëµÜÂôÌÀÆü¹á¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡Ê38¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿À¤³¦4¶¯¡ÊÊÆ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¡¢¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤òÌÜ»Ø¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤¬¸ÞÎØ¤Ø¤Î³§¤µ¤Þ¤Î´üÂÔ´¶¤äÆüËÜÂåÉ½¤Î¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¡¢Æ£ÅÄÎÜÆà¼ç¾¡Ê26¡áNeo¡Ë¤â¡Ö28Ç¯¤Î¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤¤Î®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÌÜÉ¸¤ËÀï¤¦¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î°¦¾Î¤Ï¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£µÜÂô¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖÁª¼ê·èÄê¤È¤È¤â¤ËÈ¯É½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¥é¥¯¥í¥¹¤Ï28Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ç1908Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ°ÊÍè¡¢120Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉü³è¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¤è¤ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÇÀï¤¦6¿ÍÀ©¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢10¿ÍÀ©¤ÇÎ×¤àÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï¥í¥¹¸ÞÎØ³«ºÅÁ°ºÇ¸å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ï¶áÇ¯¡¢24Ç¯¤ÎU20À¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê¹á¹Á¡Ë3°Ì¡¢6¿ÍÀ©¤Î25Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥²¡¼¥à¥º¡ÊÃæ¹ñ¡Ë4°Ì¤È¾å°Ì¿Ê½Ð¤¬Â³¤¡¢¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ø¤Îµ¡±¿¤Ï¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡µÜÂô¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ï¡¢¥á¥À¥ë¤Ø¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤òÁ°²óÂç²ñ3°Ì¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¢Æ±4°Ì¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ËÀßÄê¡£¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¤ä¥µ¥¤¥º¤ÇÆüËÜ¤ò¾å²ó¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¡ÊÆüËÜ¤Ï¡Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÉð´ï¤Ë¡¢¹¶¼é¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ä¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤òÀ¸¤«¤·¤¿Ï¢Æ°À¡¢¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤òÉð´ï¤ËÇ´¤ê¶¯¤¯Àï¤¦¡×¤ÈÉÁ¤¤¤¿¡£4·î¤Ë¤Ï±Ñ¹ñ¤Ç¤Î¶¯²½¹ç½É¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤È¤âÂÐÀï¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁª¼ê¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤È¤Î¡ÈÆóÅáÎ®¡É¡£²ñ¼Ò¶Ð¤á¤Ê¤É¤ÎËµ¤é¡¢µÙÆü¤Î½µËö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÎý½¬¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤ë¡£25Ç¯¤Ï10¿ÍÀ©¡¢6¿ÍÀ©¤È¤â¹çÆ±¤Ç¶¯²½¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤òÃÖ¤¡¢2¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¶¯²½¡£10¿ÍÀ©¤Ï·î¤Ë2½µËö¡¢¤³¤ì¤«¤é»ÏÆ°¤¹¤ë6¿ÍÀ©¤Ï·î¤Ë1½µËö¤ÎÎý½¬¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¡¢¼ç¾¤ÎÆ£ÅÄ¤é6¡¢7¿Í¤Ï·óÇ¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Áª¼ê¤Ï¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤Æ¥é¥¯¥í¥¹¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à¡£Æ£ÅÄ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë·óÇ¤¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¼ç¼´¤Î°ì¿Í¡¢ºù°æÈþÈÁ¡Ê27¡áMISTRAL¡Ë¤Ï5°Ì¤À¤Ã¤¿Á°²ó¤Î22Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë½Ð¾ì¸å¡¢¡Ö26Ç¯¤Ç¤ÏÉ¬¤º¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ê¤¿¤¤¡×¤È»Å»ö¤ò¼¤á¤ÆÃ±¿È¤Ç¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ËÅÏ¤ê¡¢ºòÇ¯10·î¤Þ¤ÇÌó2Ç¯´Ö¡¢¸½ÃÏ¤Î¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤Ç¡ÖÉð¼Ô½¤¹Ô¡×¤·¤¿¡£¡Ö´ðËÜÅª¤Ë1¥á¡¼¥È¥ë70¥»¥ó¥ÁÄ¶¤¨¤ÎÁª¼ê¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¥Ñ¥ï¡¼¤â¤¢¤ë¡£ÊªÍýÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÏÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Í½Â¬¤Î¤È¤³¤í¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È¥é¥¤¥Ð¥ë¤òÂÇÅÝ¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·Ç¤²¤¿¡£