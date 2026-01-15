ËÜÅÄ¿¿ô¥¡Ê24¡Ë¡¢¸òºÝÃæ¤Î±§Ìî¾»Ëá¡Ê28¡Ë¤È¡È¤Õ¤ì¤¢¤¦¡ÉÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤ò¸ø³«
¡¡¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÜÅÄ¿¿ô¥¡Ê24¡Ë¤¬14Æü¡¢Instagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¸òºÝÃæ¤Î±§Ìî¾»Ëá¡Ê28¡Ë¤È¡È¤Õ¤ì¤¢¤¦¡ÉÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¸òºÝÃæ¤Î±§Ìî¾»Ëá¤È¡È¤Õ¤ì¤¢¤¦¡ÉËÜÅÄ¿¿ô¥¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë&¿åÃå»Ñ
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢¿åÃå»Ñ¤Ç¤Ï¤·¤ã¤°1st¼Ì¿¿½¸¡ØMARIN¡Ù»£±Æ»þ¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°Æ°²è¤ä¡¢¥×¡¼¥ë¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡¢±§Ìî¤È¤Î¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¤ÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»Ñ¤òInstagram¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ëËÜÅÄ¡£
¡ÖËèÆüÊ¢¶Ú¤ÈÏÓÎ©¤ÆÂ³¤±¤Æ¤¿¤é¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º±§Ìî¾»Ëá¤ò²ó¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡×
¡¡14Æü¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¡ÖËèÆüÊ¢¶Ú¤ÈÏÓÎ©¤ÆÂ³¤±¤Æ¤¿¤é¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º±§Ìî¾»Ëá¤ò²ó¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢±§Ìî¤È¡È¤Õ¤ì¤¢¤¦¡ÉÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£2¿Í¤Î¿ÆÌ©¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ëÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë