¡¡¥µ¥ó¥Ü¥Þ¥¹¥¿¡¼¤«¤é¤ÎÈ¯É½¤Ç¤¹¡£2¡¿23¡Ê·î½Ë¡ËGLION ARENA KOBE¸ø±é³«ºÅ±ä´ü¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¹¡£
¡Ö2¡¿23¡Ê·î½Ë¡Ë¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¥µ¥ó¥Ü¥Þ¥¹¥¿¡¼Á´°÷Í¥¾¡VICTORY25¡ØÁ´°÷Í¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÁÁ´°÷Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡Á¡Ù´ØÀ¾ÃÏ¶èÁ´°÷Í¥¾¡·èÄêÀï GLION ARENA KOBE¸ø±é¡Ê°Ê²¼¡¢¿À¸Í¸ø±é¡Ë¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢±´¤È¥®¥¿¡¼»³¸ýÎ´¤Îº¸¼ê¤Î»Ø¤Î¹üÀÞ¤Ë¤è¤ê¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Î¿ÇÃÇ·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢±éÁÕ¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¿À¸Í¸ø±é¤ò±ä´ü¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿À¸Í¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ë¿¶ÂØÆüÄøµÚ¤ÓÊ§¤¤Ìá¤·¤Î¤´°ÆÆâ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¸åÆü²þ¤á¤Æ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª¼ê»ý¤Á¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾°¡¢¸½»þÅÀ¤Ç3¡¿1¡ÊÆü¡Ë²Æì¸ø±é°Ê¹ß¤Î¸ø±é¤Ï¼Â»ÜÍ½Äê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡¡°Ê²¼¡¢¥µ¥ó¥Ü¥Þ¥¹¥¿¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¥³¥á¥ó¥È
»³¸ýÎ´¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£2¡¿23¤ÎG¥é¥¤¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¿À¸Í¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢ËÍ¤é»°¿Í¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢ÞÕ¿È¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤ËÍ½Äê¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î»ö¤ò»×¤¦¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¼Â¸½½ÐÍè¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬º£¤âÀµÄ¾¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤³¤Î¾õ¶·¤òÎäÀÅ¤Ë¤È¤é¤¨¡¢1Æü¤âÁá¤¤²óÉü¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¥é¥¤¥Ö¤¬½ÐÍè¤ë¤³¤È¤ËÅØ¤á¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢²¿¤è¤ê¤â²¿¤è¤ê¤âÅöÆü¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£½Å¤Í¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¡¢¤´´üÂÔ¤ËÅº¤¨¤ºÀ¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¶áÆ£ÍÎ°ì¡Ö2026Ç¯¡¢ºÇ½é¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤·¤Æ¡¢25¼þÇ¯¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤ë¿À¸ÍGLION ARENA¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬2¡¿23¤Ë³«ºÅ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤´ØÀ¾ÃÏ¶è¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿Á´¹ñ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ¿Í¤Îµ¤Ç÷¤È¤·¤Æ¤Ï²ø²æ¤ò²¡¤·¤Æ¤Ç¤â¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ê¤¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»Ø¤Î¹üÀÞ¤È¤¤¤¦³Ú´ï±éÁÕ¤ËÌ©ÀÜ¤Ë´Ø¤ï¤ë²ø²æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢²¿¤è¤ê¤â²ø²æ¤Î¸å°ä¾É¤Ê¤É»Ä¤é¤Ì¤è¤¦¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤¹¤ë»ö¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤·¤è¤¦¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£ºÆ¤Ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë»þ¤Ë¤Ï¡¢»Ø¤Î¹ü¤¬Á´ÉôÀÞ¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¤Þ¤¯¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¤É¤¦¤«¤½¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÌÚÆâÂÙ»Ë¡ÖËÍ¤é¤ÎÂèÆó¤Î¸Î¶¿¡¢¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¿À¸Í¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤ÇºÇ¹â¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¤¹¤Ù¤¯½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤ÎÄÌ¤ê¥µ¥ó¥Ü¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Îº²¤Ç¤¢¤ë¥®¥¿¡¼¤ò¤«¤ÌÄ¤é¤¹¤¿¤á¤Î»Ø¤òÉé½ý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿³§¤µ¤ó¡¢¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£¤¿¤ÀËÜ¿Í¤Ï¸½ºß¡¢¥¬¥Ã¥Á¥ê¸ÇÄê¤µ¤ì¤¿»Ø°Ê³°¤Ï¸µµ¤¤Ê¤Î¤Ç¤É¤¦¤¾¤´¿´ÇÛ¤Ê¤¯¡£¼¡¤Ë³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ë½Ð¤ë»þ¤Ï¡¢»Ø¤¬Áý¤¨¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¤Î¥®¥¿¡¼¥×¥ì¥¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Þ¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×
