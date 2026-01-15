Anker¤Î¡Ö1ËÜ¤Ç¥Ç¥¹¥¯´Ä¶´°·ë¡×¥±¡¼¥Ö¥ë¡¢¼Â¼Á1,000±ßÂæ¤Ç²áµîºÇ°Â¤À
Amazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë¤ÇËèÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡£
ËÜÆü2026Ç¯1·î15Æü¤Ï¡¢±ÇÁü½ÐÎÏ¤ÈºÇÂç140W½¼ÅÅ¤¬1ËÜ¤Ç´°·ë¤¹¤ë¡¢Anker¡Ê¥¢¥ó¥«¡¼¡Ë¤Î¡ÖNano USB-C & HDMI ¥±¡¼¥Ö¥ë (4K, ¹âÂÑµ×¥Ê¥¤¥í¥ó, 140W)¡×¤¬¤ªÆÀ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤Îµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ
1ËÜ¤Ç±ÇÁü½ÐÎÏ¡ÜºÇÂç140W½¼ÅÅ¤ò¼Â¸½¡£Anker¤Î¡ÖNano USB-C & HDMI ¥±¡¼¥Ö¥ë¡×¤¬1,000±ßÂæ¤Ë¡ª
¥Î¡¼¥ÈPC¼þ¤ê¤ÎÇÛÀþ¡¢¤Þ¤À¤´¤Á¤ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£Anker¡Ê¥¢¥ó¥«¡¼¡Ë¤Î¡ÖNano USB-C & HDMI ¥±¡¼¥Ö¥ë (4K, ¹âÂÑµ×¥Ê¥¤¥í¥ó, 140W)¡×¤Ï¡¢±ÇÁü½ÐÎÏ¤ÈºÇÂç140W½¼ÅÅ¤ò1ËÜ¤Ç¤³¤Ê¤¹¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÊÁªÂò»è¡£
¥Ç¥¹¥¯¤â»ý¤Á±¿¤Ó¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡¢23¡ó¥ª¥Õ¡Ü¥¯¡¼¥Ý¥óÍøÍÑ¤Ç300±ß¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼Â¼Á1,990±ß¤È¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ç¤¹¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢USB-CµëÅÅ¤ÈHDMI±ÇÁü½ÐÎÏ¤òÆ±»þ¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£USB Power Delivery¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ºÇÂç140W¤Î¹â½ÐÎÏ½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¡£¥Î¡¼¥ÈPC¤ä¼þÊÕµ¡´ï¤òÀÜÂ³¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤â¡¢°ÂÄê¤·¤¿µëÅÅ¤ò¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
HDMIÃ¼»Ò¤òÈ÷¤¨¤Ê¤¤USB-C¥Î¡¼¥ÈPC¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë1ËÜ¤Ç³°Éô¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ËÀÜÂ³²ÄÇ½¡£½¼ÅÅ¥±¡¼¥Ö¥ë¤È±ÇÁü¥±¡¼¥Ö¥ë¤òÊÌ¡¹¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¯É¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢¥Ç¥¹¥¯´Ä¶¤â¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤â¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
4K 60HzÂÐ±þ¤Ç±ÇÁü¤âÂÅ¶¨¤Ê¤·¡£¹âÂÑµ×¥Ê¥¤¥í¥ó¤ÇÄ¹¤¯»È¤¨¤ë¤Î¤â¡ý
ºÇ¿·¤ÎÀÜÂ³µ¬³Ê¤Ç¤¢¤ëThunderbolt 5¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤·¡¢±ÇÁü½ÐÎÏ¤¬ÂçÉý¤Ë¹âÂ®²½¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÈÖÁÈ¤ä¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¹âÀººÙ¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÉ½¼¨¤¬²ÄÇ½¤Ê4K@60Hz¤Î±ÇÁü¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë³°Áõ¤Ë¤ÏÊÔ¤ß¹þ¤ß¼°¤Î¹âÂÑµ×¥Ê¥¤¥í¥óÁÇºà¤òºÎÍÑ¡£ÀÞ¤ê¶Ê¤²¤ä°ú¤ÃÄ¥¤ê¤Ë¶¯¤¯¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ç¤â°Â¿´¤Ê¤Î¤â¡ý¤Ç¤¹¡£
±ÇÁü½ÐÎÏ¤ÈºÇÂç140W½¼ÅÅ¤ò1ËÜ¤Ç¤³¤Ê¤¹Anker¤Î¡ÖNano USB-C & HDMI ¥±¡¼¥Ö¥ë (4K, ¹âÂÑµ×¥Ê¥¤¥í¥ó, 140W)¡×¤Ï¡¢¹çÍýÀ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¿Í¤ËºÇÅ¬¡£4K 60HzÂÐ±þ¤È¹âÂÑµ×Àß·×¤Ç¡¢Æü¾ï¤«¤é»Å»ö¤Þ¤ÇÍê¤ì¤ë1ËÜ¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¾åµ¤ÎÉ½¼¨²Á³Ê¤Ï2026Ç¯1·î15Æü11»þ¸½ºß¤Î¤â¤Î¡£ÊÑ¹¹¤äÇä¤êÀÚ¤ì¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
