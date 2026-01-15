²¦¼¼¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥¿¥¤BL¥É¥é¥Þ¡ØThe Next Prince¡ÙFOD¤ÇÆÈÀê¸«ÊüÂêÇÛ¿®
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦FOD¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¤¤ÎBL¥É¥é¥Þ¡ØThe Next Prince¡Ù¤ò2·î1Æü0»þ¤«¤éÆÈÀê¸«ÊüÂêÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¡ØThe Next Prince¡Ù
¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢²¦°Ì·Ñ¾µ¤ò¤á¤°¤ë¤·Îõ¤ÊÁè¤¤¤ÎÃæ¡¢²¦»Ò¤È¸î±Ò´±¤È¤¤¤¦¿ÈÊ¬¤Î°Û¤Ê¤ë2¿Í¤Î°¦¤òÉÁ¤¤¤¿¥é¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹BL¡£¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿BL¥É¥é¥Þ¡ØCutie Pie¡Ù¤Ç¥«¥Ã¥×¥ëÌò¤ò±é¤¸¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿Zee¤ÈNuNew¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤òÌ¥Î»¤·¤¿2¿Í¤¬²¦µÜ¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤ÇºÆ¤Ó¶¦±é¤¹¤ë¡£
¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¶ÛÄ¥´¶¤¢¤ë¶î¤±°ú¤¡¢¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¶¥µ»¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥óÅù¡¢¹ë²Ú¤Ê¥»¥Ã¥È¤äÇ÷ÎÏ¤ËËþ¤Á¤¿±é½Ð¤ËÃíÌÜ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢NuNew¤¬²Î¤¦ËÜºî¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶Ê¡ÖAbove¡×¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËºÌ¤ê¤òÍ¿¤¨¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î´¶¾ð¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¡£
¡û¤¢¤é¤¹¤¸
¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°Éô¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦¥«¥Ë¥ó¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤ÇÊë¤é¤¹22ºÐ¤ÎÀÄÇ¯¡£¤·¤«¤·¼Â¤Ï¥¨¥à¥Þ¥ê¡¼¹ñ¤Î²¦°Ì¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä°ìÂ²¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢¥¢¥Ã¥µ¥ï¥Æ¡¼¥ï¡¼¥Æ¥£¥ó²È¤ÎÂ©»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤òÃÎ¤é¤º¤Ë¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¥«¥Ë¥ó¤Ï¡¢ÆÍÁ³¥Á¥ã¥é¥ó¤ÈÌ¾¾è¤ëÃËÀ¤Ë¥¨¥à¥Þ¥ê¡¼¹ñ¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¥Á¥ã¥é¥ó¤Ï¥«¥Ë¥ó¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¹ñ¤ËÏ¢¤ìÌá¤¹Ç¤Ì³¤òÉé¤Ã¤¿¥¢¥Ã¥µ¥ï¥Æ¡¼¥ï¡¼¥Æ¥£¥ó²È¤Î¸î±Ò´±¤À¤Ã¤¿¡£ÁÄ¹ñ¤Ë¸þ¤«¤¦Æ»Ãæ¡¢Èà¤é¤Ï²¿¼Ô¤«¤ËÌ¿¤òÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤ä¤Ã¤È¤Î»×¤¤¤Ç¥¨¥à¥Þ¥ê¡¼¹ñ¤ËÅþÃå¤·¤¿¥«¥Ë¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤·Îõ¤Ê²¦°Ì·Ñ¾µÁè¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¼ç¿Í¤È¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¬¡¼¥É¡¢¿ÈÊ¬¤Î°ã¤¦2¿Í¤Î±¿Ì¿¤Î»õ¼Ö¤âÆ°¤»Ï¤á¤ë¡£¡Ö¥«¥Ë¥ó¤ò¼é¤ê¡¢À¤ÏÃ¤ò¤·¡¢°ìÂ²¤Ø¤ÎÃéÀ¿¤ò¿Ô¤¯¤¹¡×¤ÈÀÀ¤¦¥Á¥ã¥é¥ó¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×ÏÇ¤ÈÁÛ¤¤¤Î¹ÔÊý¤Ï¡Ä¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
FOD¤Ç¤Ï¡¢¡ØPIT BABE 2¡Ù¡ØBattle Of The Writers¡Ù¡Ø1000 Years Old¡Ù¡ØLove Sea¡Ù¡ØBig Dragon¡Ù¡ØPIT BABE¡Ù¡ØTwo Worlds¡Ù¡ØClose Friend3¡Ù¡ØVenus in The Sky¡Ù¡ØBetween Us¡ÁåÓ¤ê¹ç¤ï¤»¤ë±¿Ì¿¡Á¡Ù¡ØAi Long Nhai¡Ù¡ØCoffee Melody¡Ù¡ØClose Friend¡Ù¡ØNaughty BABE¡Ù¡Ø2gether-¿áÂØ-¡ã¥Î¡¼¥«¥Ã¥È´°Á´ÈÇ¡ä¡Ù¡ØThe Rebound¡Ù¡ØAbsolute Zero -ÀäÂÐÎíÅÙ-¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥¿¥¤¤Î¥É¥é¥Þ¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)Mandeework
