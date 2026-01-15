¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦¿ÀÅÄ°¦²Ö¡Ø2026Ç¯¡¢Ã¦¡¦¼«Î©½÷ÀÀë¸À¡ª¡Ù
½÷»Ò¹»¤Ï¤¤¤¤¤¾¡ª
£Æ£Ò£É£Ä£Á£ÙÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢ÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÀµ·î¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤á¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡»ä¤Ï³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£ÅÙ¤½¤Î¤ªÅÚ»ºÏÃ¤â½ñ¤¤Þ¤¹¡¡¡¡¤Í¡£¤³¤ÎÏ¢ºÜ¡¢ËÜÇ¯¤â³§ÍÍ¤Î¤ª´é¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤¯½ñ¤¤¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤ó¤Ï¿·Ç¯¤Î¤³¤Î»þ´ü¤Ë¡¢É¬¤º»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£»ä¤ÏÃæ³Ø¹»¼õ¸³¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ËØí¤ë¤Þ¤¤¤È¡¢¤ªÀµ·îµÙ¤ß¤ò±äÄ¹¤·¤Æ¼õ¸³¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤Î£±¥õ·î´Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢³Ø¹»¤ò´Ý¡¹¤ªµÙ¤ß¤·¤¿¡£·ë²Ì¡¢ÅÔÆâ¤Î½÷»Ò¹»¤Ë¹ç³Ê¡£Ãæ¹â°ì´Ó¹»¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢£¶Ç¯´Ö¡¢½÷»Ò¤À¤±¤ÎÀ¤³¦¤Ç²á¤´¤·¤¿¡£
ºÇ¶á¤Ï½÷»Ò¹»¤«¤é¶¦³Ø¤ËÅ¾´¹¤¹¤ë³Ø¹»¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢½÷»Ò¹»¿Íµ¤¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬»ä¤Ï¡¢½÷»Ò¹»¤Ï³Ú¤·¤¤¡ª¡¡¤¼¤Ò½÷»Ò¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡¡¤È»×¤¦¤Î¤À¡£
½÷»Ò¹»¤Î²¿¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤¬Éë¤¯¤Þ¤Þ¤Ë²á¤´¤»¤ë¤È¤³¤í¤¬ºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡£¥¯¥·¥ã¥ß¤ò¤·¤¿¤¤»þ¤Ï»×¤¤ÀÚ¤ê¡Ö¥Ï¡Á¥Ã¥¯¥·¥ç¥ó!!¡×¤È¤Ç¤¤¿¤·¡¢ÃåÂØ¤¨¤À¤Ã¤Æ¡ÖÃåÂØ¤¨¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¥Ñ¥Ã¤È¤½¤Î¾ì¤ÇÃåÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¤·¡¢»×½Õ´ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²¼¥Í¥¿¤âÂçÀ¼¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤¿¡£Í×¤Ï¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÈ¯¸À¤·¡¢¼Â¹Ô¤Ç¤¤¿¤Î¤À¡£¤½¤Î´Ä¶¤Ï¡¢Î¢É½¤Î¤Ê¤¤¡¢¤¤¤äÎ¢É½¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿¿¤ÃÄ¾¤°²á¤®¤ëÂç¿Í¤òºî¤ê¾å¤²¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
°ìÊý¤ÇÂç³Ø¤«¤é½Ð²ñ¤Ã¤¿¶¦³Ø½Ð¿È½÷»Ò¤¿¤Á¤Ï¿¿µÕ¤À¤Ã¤¿¡£ÃË»Ò¤ÎÁ°¤Ç¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤«¤é¤È¡¢¥¯¥·¥ã¥ß¤Ï¾®¤µ¤Ê²»¤Ç¡Ö¥¯¥·¥å¥ó¡Ä¡Ä¡×¡£ÃåÂØ¤¨¤Ï¤ªÃý¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤À¤·¡¢ÃË»Ò¤¿¤Á¤¬²¼¥Í¥¿¤òÏÃ¤·»Ï¤á¤ë¤È¡Ö¥ä¥À¡Á¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£Éé¤±¤¸¤ÈÇÜÊÖ¤·¤Î¥Í¥¿¤òÈäÏª¤¹¤ë»ä¤È¤ÏÂç°ã¤¤¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¸«»ö¤Ë¡¢»þ¤È¾ì¹ç¤Ç¼«Ê¬¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ëÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤ÎÈà½÷¤¿¤Á¤Î¥¹¥¥ë¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤ë¤ÈÁ¢¤Þ¤·¤¤¤Û¤É³è¤¤Æ¤¤¤¿¡£»ä¤¿¤Á½÷»Ò¹»ÁÈ¤Ï£¶Ç¯´ÖÄÌ¤·¤Æ¡¢¡Ö¾Íè¡¢ÅÂÊý¤ÈÂÐÅù¤ËÆ¯¤¯½÷À¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¶µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£ÃËÀ¤È¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤Ç¡¢ÃËÀ¤Î¼ê¤ò¼Ú¤ê¤º²¿¤Ç¤â¼«¸Ê²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤¬Èþ³Ø¡£¤Ê¤Î¤Ç£Î£È£Ë¤Î¿·¿Í¤Îº¢¡¢ÀèÇÚ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ë¡Ö¤½¤ì¤Ï°ã¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤ÈÆ²¡¹¤ÈÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤ò¤Ö¤Ä¤±¡¢¸À¤¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤¢¤Ã¤¿¡£
¶¦³Ø½Ð¿È¤ÎÆ±´ü¤Î½÷À¥¢¥Ê¤Ï¤½¤ó¤Ê»ä¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ë¤Î¡©¡í¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡í¤Ã¤Æ¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë°Õ¸«¤¬ÄÌ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Åö»þ¤Ï²¿¥Ê¥á¤¿¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢20Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤ó¤Ê¹âÅÙ¤Ê½èÀ¤½Ñ¤ò¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ê¤ê¤¿¤Æ¤Î»þ¤Ë¿È¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤ó¤ÆÅ·ºÍ¤«¡ª¡¡¤È»×¤Ã¤¿¡£
¶ìÏ«¤â¤¢¤ë¤±¤É¸å²ù¤Ï¤Ê¤¤
½÷»Ò¹»½Ð¿È¤À¤«¤é¤³¤½¤·¤¿¶ìÏ«¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¡£»þ¤Ë¤Ï¥¬¥µ¥Ä¤ÇÉÊ¤¬¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢ÃËÀ¤Ë°à½Ì¤»¤ºÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇµÕ¤Ë¡ÖÃË¹¥¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¶¦³Ø¹»¤ËÄÌ¤¨¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡£¤À¤Ã¤Æ°ÛÀ¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤»¤ºÌµ¼Ùµ¤¤Ë²á¤´¤»¤¿¤¢¤Î»þ´Ö¤¬¡¢¤É¤ì¤À¤±µ©Í¤Çµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¡£¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤¿¤é¡¢¤â¤¦¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ì¤Ë¿ÍÌÜ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢º£¹¹Åö»þ¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤Ë±£¤·¤¿¤¤¼«Ê¬¤Î»Ñ¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â²¿¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö°¦²Ö¤À¤«¤é¡×¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ§¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢¿Æ¤Î¼¡¤ËÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬ºÇ¶á¡¢¤½¤ó¤Ê»ä¤¿¤Á¤ËÊÑ²½¤¬¡£ÀèÆüÆ±µéÀ¸¤¿¤Á¤È½¸¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤³¤ó¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¡Ö2026Ç¯¤Î»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¾¯¤·¤½¤ÎÈþ³Ø¤«¤éÃ¦µÑ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¡£»ä¤¿¤Á¤À¤Ã¤Æ¡¢ÅÂÊý¤ËÍê¤ì¤ë¤Ê¤éÍê¤ê¤¿¤¤¤·¡¢´Å¤¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤é´Å¤¨¤¿¤¤¤è¤Í¡£¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤â°ã¤¦¤·¡¢°ÛÀ¤«¤é¤Ï²Ä°¦¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬ÆÀ¡£¤½¤ì¤Ë¤½¤í¤½¤í²¿¤Ç¤â¼«Ê¬°ì¿Í¤ÇÇØÉé¤¦¤Î¤ÏÈè¤ì¤¿¤è¤Í¡Ä¡Ä¤È¡£¶¦³Ø½Ð¿È½÷À¤¬10Âå¤Çµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï40ÂåÈ¾¤Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯µ¤ÉÕ¤»Ï¤á¤¿¡£¤½¤·¤Æº£¡¢Íê¤êÊý¤ä´Å¤¨Êý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤ÆÇº¤àÃÊ³¬¤Ë¤¤¤ë¡£¤¢¡Á¡¢¤Ê¤ó¤ÆÉÔ´ïÍÑ¤Ç²Ä°¦¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡£°¦¤·¤½÷»Ò¹»½Ð¿È¼Ô¤¿¤Á¤è¡ª
¤½¤ó¤Ê¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°²á¤®¤ÆÀ¤ÅÏ¤ê²¼¼ê¡¢¤«¤ÄÌµ¹ü¤Ê½÷»Ò¹»½Ð¿È¼Ô¤¿¤Á¡£Íè·îÃæ³Ø¼õ¸³ËÜÈÖ¤ò·Þ¤¨¤ë½÷»Ò¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢¤¼¤Ò½÷»Ò¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£½÷»Ò¹»¤Ë¤Ï¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ç·è¤·¤Æ·Ð¸³¤Ç¤¤Ê¤¤ËèÆü¤È¡¢°ìÀ¸¤â¤Î¤ÎÍ§¿Í¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤¿¤é¶Ã¤¯¤Û¤É¶ìÏ«¤ò¤¹¤ë¤Î¤À¡£¿ÍÀ¸Ë°¤¤Ê¤¤¤¾¡ª
¤«¤ó¤À¡¦¤¢¤¤¤«¡¿1980Ç¯¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£³Ø½¬±¡Âç³ØÍý³ØÉô¿ô³Ø²Ê¤òÂ´¶È¸å¡¢2003Ç¯¡¢NHK¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÆþ¶É¡£2012Ç¯¤ËNHK¤òÂà¿¦¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¡£°Ê¹ß¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤·¡¢¸½ºß¡¢Ãë¤ÎÂÓÈÖÁÈ¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥á¥¤¥óMC¤È¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±éÃæ
¡ØFRIDAY¡Ù2026Ç¯1·î23Æü¹æ¤è¤ê
¥¤¥é¥¹¥È¡¦Ê¸¡§¿ÀÅÄ°¦²Ö