Ê¡²¬¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥ì¥¤¥ê¥¢½ÕÆü¸¶¡×¡¢2·î¤ËÀè¹Ô¥ª¡¼¥×¥ó¡¡¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï6·î
¡¡À¾ÆüËÜÅ´Æ»¤¬Å·¿ÀÂçÌ¶ÅÄÀþ¤Î½ÕÆü¸¶±Ø¤ÇÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥ì¥¤¥ê¥¢½ÕÆü¸¶¡×¡ÊÊ¡²¬¸©½ÕÆü»Ô½ÕÆü¸¶ËÌÄ®¡Ë¤Ç¡¢³ËÅ¹ÊÞ¤È¤Ê¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¡Ö¥ì¥¬¥Í¥Ã¥È¡×¤Ê¤É6Å¹ÊÞ¤¬2·î27Æü¤ËÀè¹Ô¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤Î6·î¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë6Å¹ÊÞ¤¬³«¶È¡¢·×12Å¹ÊÞ¤Ç³¹¤Î¥ª¥¢¥·¥¹¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤â¡ÛÊ¡²¬¤ÎÅ·¿À¥»¥ó¥¿¡¼¥Ó¥ë¡¢¹â¤µ106¥á¡¼¥È¥ë21³¬·ú¤Æ¤Ø¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨¤ËÃå¹©
¡¡¥ì¥¤¥ê¥¢½ÕÆü¸¶¤Ï¹â²Í²½¤µ¤ì¤¿½ÕÆü¸¶±Ø¤Î1¡¢2³¬¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±ä¤Ù¾²ÌÌÀÑÌó6,800Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢¤¦¤ÁÄÂÂßÌÌÀÑÌó4,400Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡£³«È¯¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¡ÖMy Cozy Oasis¡Êµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¥ª¥¢¥·¥¹¡Ë¡×¤Ë¹çÃ×¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡Àè¹Ô¥ª¡¼¥×¥ó¤Î6Å¹ÊÞ¤Ï¥ì¥¬¥Í¥Ã¥È¤Î¤Û¤«¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡×¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Î¡Ö¥³¥³¥«¥é¥Õ¥¡¥¤¥ó¡×¡¢¥Ð¡¼¤ÈÀÄ²ÌÅ¹¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡Ö¤ª¼ò¤ÎÈþ½Ñ´Û¡×¡¢100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¡Ö¥ï¥Ã¥Ä¡×¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡×¡£6·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¤Ï¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢À¾Å´¤Ï°û¿©Å¹¤äÀ¸³è»¨²ß¤Ê¤É¤Î6Å¹ÊÞ¤òÍ¶Ã×¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½ÕÆü¸¶±Ø¤Ï2022Ç¯¡¢¹â²Í±Ø¤Ë¤Ê¤ê¡¢2024Ç¯¤«¤é¥ì¥¤¥ê¥¢½ÕÆü¸¶¤ÎÀ°È÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥ì¥¤¥ê¥¢¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î±ØÄ¾·ë¾¦¶È»ÜÀß¤Ï¡¢Ê¡²¬»ÔÆî¶è¤ÎÂç¶¶±Ø¡¢Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô¤ÎÀ¾Å´µ×Î±ÊÆ±Ø¤Ë¼¡¤°3»ÜÀßÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡½ÕÆü»Ô¤ÏÊ¡²¬»ÔÃæ¿´Éô¤Þ¤ÇÌó10¥¥í¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¥Ù¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤È¤·¤Æ¿Í¸ýÁý²Ã¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í¸ý¼«ÂÎ¤ÏÌó11Ëü2,000¿Í¤À¤¬¡¢1Ê¿Êý¥¥íÅö¤¿¤êÌó7,800¿Í¤Î¿Í¸ýÌ©ÅÙ¤Ï¶å½£ºÇÂç¤Ç¡¢½ÕÆü¸¶±Ø¤Ï½ÕÆü»Ô¤ÈÎÙÀÜ¤¹¤ëÂçÌî¾ë»Ô¤ÎµòÅÀ±Ø¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¼Ô¤¬Áý¤¨Â³¤±¡¢2024Ç¯¤«¤éÆÃµÞÄä¼Ö±Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾Å´¤ÏÅ´Æ»¤ÈÏ©Àþ¥Ð¥¹¤Î¸òÄÌ·ëÀáÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ÕÆü¸¶±Ø¤Ë±Ø¥Ê¥«µ¡Ç½¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½ÕÆü¸¶±Ø¤òÃÏ°è¤ÎµòÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ½»Ì±¤¬²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¾ì½ê¤ËÊÑ¤¨¤ë¡£