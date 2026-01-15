¹â»Ô¼óÁê¤Î²ò»¶´ÑÂ¬¤Ç±ß°Â¿Ê¹Ô¡¡À¯ºö´üÂÔ¤Ç¥É¥ë±ß165±ß¤â»ëÌî¤Ë
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬½°±¡²ò»¶Áªµó¤Î°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤ëÃæ¡¢³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¤Ï±ß°Â´ðÄ´¤¬°ìÃÊ¤ÈÁ¯ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢Áªµó¸å¤ÎÀ¯¸¢´ðÈ×°ÂÄê¤òÇØ·Ê¤ËÀÑ¶ËºâÀ¯¤È´ËÏÂÅª¤ÊÀ¯ºö±¿±Ä¤¬·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¥É¥ë±ßÁê¾ì¤Ï165±ß¤ò°Õ¼±¤·¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤â¡Û½°±¡²ò»¶¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡Ö»ÃÄêÍ½»»¡×¤È¤Ï? ³ô²Á¤ä°ÙÂØ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï?
¡¡±ß°Â¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢À¯¼£¤Î°ÂÄê¤¬À¯ºö¤ÎÊý¸þÀ¤ò¤è¤êÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ëÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£¼«Ì±ÅÞ¤¬ÁíÁªµó¤ÇÂç¾¡¤¹¤ì¤Ð¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î±¿±Ä¤Ï°ÂÄê¤·¡¢·Êµ¤²¼»Ù¤¨¤ò½Å»ë¤·¤¿À¯ºö¤¬·ÑÂ³¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤Î¸«Êý¤¬»Ô¾ì¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¯¶É¥ê¥¹¥¯¤Î¸åÂà¤Ï¡¢Æ±»þ¤ËºâÀ¯¡¦¶âÍ»Î¾ÌÌ¤Ç¤Î´ËÏÂÅª»ÑÀª¤ò²þ¤á¤Æ°Õ¼±¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÀÑ¶ËºâÀ¯¤ÈÀ¯ºö±¿±Ä¤Ø¤Î´üÂÔ¡¡Áªµó¸å¤ÎÀ¯ºö±¿±Ä¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸ºÀÇ¡¢¸ø¶¦Åê»ñ¤Ê¤É¤ÎÄÉ²ÃÅª¤Ê·Êµ¤»É·ãºö¤¬ºÆ¤ÓÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¤Î´ÑÂ¬¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿ÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ï¡¢·Êµ¤²¼»Ù¤¨¸ú²Ì¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢¹ñºÄÁýÈ¯¤Ë¤è¤ëºâÀ¯ÉéÃ´³ÈÂç¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤âÀ¸¤ß¡¢±ßÇä¤êÍ×°ø¤È¤·¤ÆºîÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶âÍ»À¯ºöÌÌ¤Ç¤â±ß°ÂºàÎÁ¤ÏÂ¿¤¤¡£¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÏµÞ·ã¤Ê¶âÍ»°ú¤Äù¤á¤Ë¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²¾¤ËÍø¾å¤²¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢´Ë¤ä¤«¤ÊÀµ¾ï²½¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¶¯¤¤¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¹â¶âÍøÀ¯ºö¤¬Ä¹´ü²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüÊÆ¶âÍøº¹¤¬µÞÂ®¤Ë½Ì¾®¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¼Â¼Á¶âÍøº¹¤È¹½Â¤Åª±ß°ÂÍ×°ø¡¡¤³¤¦¤·¤¿À¯¼£È½ÃÇ¤ÈÀ¯ºö±¿±Ä¤ÎÊý¸þÀ¤Ï¡¢¶âÍ»À¯ºö¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¡¢°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¶âÍøº¹¤òÄÌ¤¸¤¿±ß°ÂÍ×°ø¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ÙÂØ»Ô¾ì¤¬½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÌ¾ÌÜ¶âÍø¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¼Â¼Á¶âÍø¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤ÏÊª²Á¾å¾º¤¬Â³¤¯°ìÊý¡¢¼Â¼Á¶âÍø¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¤Ë¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏÌ¾ÌÜ¶âÍø¤¬¹â¿å½à¤ò°Ý»ý¤·¡¢¼Â¼Á¶âÍø¤Ï¥×¥é¥¹·÷¤Ë¤¢¤ë¡£¤³¤Î¼Â¼Á¶âÍøº¹¤¬¡¢±ß°Â°µÎÏ¤ò¹½Â¤Åª¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Í¢Æþ¹ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸¶Ìý¤äÅ·Á³¥¬¥¹¤Î·èºÑ¤òÄÌ¤¸¤¿¥É¥ë¼ûÍ×¤¬¹±¾ïÅª¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤ËAI¤ä¥¯¥é¥¦¥É¤Ê¤É¥Ç¥¸¥¿¥ëÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ´ë¶È¤Ø¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ñ¶â¥Õ¥í¡¼¤ÎÌÌ¤Ç¤â¥É¥ë¹â¡¦±ß°Â¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¹½Â¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÀÑ¶ËºâÀ¯¤È±ß°Â¤¬¹â¤á¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ì¥ê¥¹¥¯¡¡»Ô¾ì¤ÇÆÃ¤Ë·Ù²ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢±ß°Â¤ÈÀÑ¶ËºâÀ¯¤¬Æ±»þ¤Ë¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì°µÎÏ¤¬°ìÃÊ¤È¶¯¤Þ¤ëÅÀ¤À¡£
¡¡Áªµó¸å¤ËÂçµ¬ÌÏ¤ÊºâÀ¯½ÐÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢¼ûÍ×¤¬»É·ã¤µ¤ì¡¢Êª²Á¾å¾º¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Ã»´üÅª¤Ë¤Ï·Êµ¤¤Î²¼»Ù¤¨¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ë¤ÏÊª²Á¹â¤¬ÄêÃå¤·¡¢¶âÍ»À¯ºö¤Î¼«Í³ÅÙ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±ß°Â¤Î¿Ê¹Ô¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ì°µÎÏ¤ò¤µ¤é¤ËÁýÉý¤µ¤»¤ë¡£ÆüËÜ¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ä¿©ÎÁÉÊ¤òÍ¢Æþ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±ß°Â¤ÏÍ¢ÆþÊª²Á¤Î¾å¾º¤òÄÌ¤¸¤Æ¹ñÆâÊª²Á¤ò²¡¤·¾å¤²¤ä¤¹¤¤¡£ÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ë¤è¤ë¼ûÍ×³ÈÂç¤È¡¢±ß°Â¤Ë¤è¤ë¥³¥¹¥È¾å¾º¤¬½Å¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬ÁÛÄê°Ê¾å¤Ë¶¯¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÄÂ¶â¤Î¿¤Ó¤¬Êª²Á¾å¾º¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¹ñÌ±À¸³è¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¿¼¹ï¤È¤Ê¤ë¡£ÆÃ¤ËÇ¯¶âÀ¸³è¼Ô¤äÄã½êÆÀÁØ¤Ç¤Ï¡¢À¸³èÉ¬¼ûÉÊ²Á³Ê¤Î¾å¾º¤¬²Ä½èÊ¬½êÆÀ¤òÄ¾·â¤¹¤ë¡£Áªµó¸å¤ÎÀ¯¸¢±¿±Ä¤Ç¤Ï¡¢·Êµ¤²¼»Ù¤¨¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢±ß°Â¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬Èò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤²ÝÂê¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¢£160±ß²ðÆþ¿å½à¤È165±ß¤ò°Õ¼±¤¹¤ë°ÙÂØ»Ô¾ì¡¡À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë°ÙÂØ²ðÆþ¤Î²ÄÇ½À¤Ï°ú¤Â³¤°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£160±ß¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë¼ÂºÝ¤Ë°ÙÂØ²ðÆþ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¿å½à¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ô¾ì¤Ë¤Ï°ìÄê¤Î·Ù²ü´¶¤¬»Ä¤ë¡£¤¿¤À¤·Æ±¤¸¿å½à¤ÇÂçµ¬ÌÏ²ðÆþ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢°ÙÂØ¿å½à¤Î¸ÇÄê²½¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¡¢¶âÍ»»Ô¾ì¤Î¼«Í³¤òÂ»¤Ê¤¦¤È¤Î¸«Êý¤¬¶¯¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢160±ßÁ°È¾¤Ç¤Î²ðÆþ¤ÏÍÞ»ßÎÏ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Å¤é¤¤¤È¤ÎÉ¾²Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²ðÆþ¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤Ï»Ä¤ë¤â¤Î¤Î¡¢±ß°Â´ðÄ´¤½¤Î¤â¤Î¤òÈ¿Å¾¤µ¤»¤ë·èÄêÂÇ¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤Î¸«Êý¤¬Í¥Àª¤À¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿À¯¼£¡¢À¯ºö¡¢·ÐºÑ¹½Â¤¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢±ß°Â¤Ï°ì»þÅª¤Ê¸½¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹½Â¤Åª¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤È¤¤¤¨¤ë¡£»Ô¾ì¤Î´Ø¿´¤Ï160±ß¤è¤ê¤â¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë165±ß¿å½à¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£²ò»¶ÁíÁªµó¸å¤ÎÀ¯ºö±¿±Ä¤¬¡¢°ÙÂØÁê¾ì¤Î¹ÔÊý¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¶ÉÌÌ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£