¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Î¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¤¬£±£µÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖµþÅÔ°å½Î¡Ø°å³ØÉô¼õ¸³À¸±þ±ç¥¤¥Ù¥ó¥È£²£°£²£¶¡Ù¡×¤Ë¥ì¥¤¥¶¡¼¥é¥â¥ó£Ò£Ç¡¢¤·¤å¤ó¤·¤å¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯£Ð¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¥»¡¼¥é¡¼Éþ»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿£²¿Í¤Ï¡ÖÉ¨¤¬¹õ¤¤¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡½ñÀÒ¡ÖÍî¤Á¤³¤Ü¤ì£²Ï²À¸¡¢°å³ØÉô¼çÀÊ¤Ë¤Ê¤ë¡£¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡ÖµÕÅ¾¹ç³Ê¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡ÖµÕÅ¾¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¤Þ¤Ò¤ë¤Ï¡ÖµÕÅ¾¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡×¤È¥Ü¡¼¥É¤Ëµ¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ëÉô¤Ë½êÂ°¤·¤¿¹â¹»»þÂå¤ËÂ¤Î¹ü¤ÈÏÓ¤Ë¤Ò¤Ó¤¬Æþ¤ê¡¢Á´¼££²¤«·î¤È¤Ê¤Ã¤¿Åö»þ¤ò²ó¸Ü¡£¿ôÆü¸å¤Ë¡ÖÎÙ¤Îµå¾ì¤Ç»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÌîµåÉô¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Ü¡¼¥ë¤¬¥Î¡¼¥Ð¥ó¤ÇÆ¬¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤ò¼º¤Ã¤ÆµßµÞ¼Ö¤Ç±¿¤Ð¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡ÊÌîµåÉô¤Î¡ËµÕÅ¾¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Î¥Ü¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¹ðÇò¡££Ò£Ç¤â¡Ö¡ÊÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¡Ë¤ÈÁ´Á³°ã¤Ã¤¿¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£·¡¢£±£¸Æü¤ÎÂç³ØÆþ»î¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤òÁ°¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼õ¸³À¸¤ò±þ±ç¤¹¤ëÌÜÅª¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¼õ¸³À¸¤Ë¸þ¤±¤¿Ç®¤¤¥¨¡¼¥ë¤ò¿§»æ¤Ë¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤è¤·¤³¤Ï¡ÖÊÙ¶¯¤·¤í¤è¡ª¡×¤È¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¡Ö¥¯¥½¤¬¤Ã¡×¤È°ìÉ®¡£¡Ö¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£ÌýÃÇ¤¹¤ó¤Ê¤è¡×¤ÈÇ®¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤È¤â¤Ë¸ÝÉñ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥³¥ó¥ÓÌ¾¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ö¼õ¸³¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¡ª¹ç³Ê¤Ç¤¥ë¡¼¥ä¡ª¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¡ª¡×¤Î¤«¤±À¼¤Ç¼õ¸³À¸¤Î¹ç³Ê¤òµ§Ç°¤·¤¿¡£