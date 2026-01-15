°Ë½¸±¡¸÷¡¡µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤ÎÉÁ¼ÌÎÏ¤Ë´¶ÌÃ¡¡¥é¥¸¥ª¤Ç±ÇÁü¹¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¡ÖÀ¨¤¯ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È°Ë½¸±¡¸÷¡Ê58¡Ë¤¬14Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö°Ë½¸±¡¸÷¤Î¥¿¥Í¡×¡Ê²Ð¡Á¶âÍË¸å5¡¦30¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢1Æü¤ËÇÙ¤¬¤ó¤Î¤¿¤á81ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡À¸ÊüÁ÷¤È¼ýÏ¿¤È¤¬º®ºß¤¹¤ëÆ±ÈÖÁÈ¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¡¢¡Ö¤¯¤·¤¯¤â¿·¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÃæ¤ÇËÍ¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¡¢Âç¤¤¤¤Î¤Ï¡¢µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£1Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ê¤³¤È¡Ë¡×¤Èë¾Êó¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ê»×¤¤¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÆÃ¤Ë¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù»þÂå¤è¤ê¡¢TBS¤Ç¥é¥¸¥ª¤ò¤ä¤é¤ì¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¥é¥¸¥ª¤ò¤ä¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤¢¤¿¤ê¤Ç¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¥²¥¹¥È¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡×¤È¡¢ÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Î¸òÎ®¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤½¤Î»þ¤Ë¤ªÌóÂ«¤·¤¿¤Ï¤º¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¤«¡¢¥é¥¸¥ª¤Î¥³¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¤ªÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥é¥¸¥ª¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤í¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´ðËÜ¤Î´ðËÜ¤Î¥é¥¸¥ª¤Î¥³¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«³Ø¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡TBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿µ×ÊÆ¤µ¤ó¡£¤½¤ÎÉÁ¼ÌÎÏ¤Ï¡¢±ÇÁü¤Î¤Ê¤¤¥é¥¸¥ª¤Ç¤âÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¤¿¡£°Ë½¸±¡¤Ï¡Öµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï¡¢±üÍÍ¤¬¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÊý¤Ç¡¢±ü¤µ¤ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤âÂçÊÑ¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¥é¥¸¥ª¤Ë¥²¥¹¥È¤¬Íè¤¿»þ¤Ë¡¢³ä¤ÈÂè°ìÀ¼¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¦¤È¤¤¤«¤é¡¢¤½¤ÎÍÎÉþ¤ÎË«¤áÊý¤È¤«¡¢¤½¤ÎÍÎÉþ¤¬²¿¤Ç¤¢¤ë¤«¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó¡©¶ß¤Î·Á¤¬¡È¤Ê¤ó¤È¤«¥«¥é¡¼¡É¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬¡È¥½¥ìÉ÷¤Î¥³¥ì¡É¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¿§¤Î¼ïÎà¤ÎÌ¾Á°¤È¤«¤ò¡¢¡Êµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï¡ËÅª³Î¤Ë¸À¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡×¡£¤½¤ÎÉÁ¼ÌÎÏ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤ì¤ÏÀ¨¤¯ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¡×¤È¤·¡¢¡Ö¡È¥é¥¸¥ª¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¡¢¶äËë¤Î¥¹¥¿¡¼¤¬¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¶á¤¤¡¢¥«¥á¥é¤Î¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦³Ê¹¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Æþ¸ý¤Î¶½Ì£¤È¤·¤ÆÀ¨¤¯Àµ¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡É¤È¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢Ê¹¤¤¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡µ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬Í½ÄêÄ´ÏÂ¤òÊø¤¹¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤âÀäÌ¯¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡Ê¼«Ê¬¤¬ÈÖÁÈ¤Ë¡Ë¥²¥¹¥È¤Ç¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¥²¥¹¥È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤È¤¤¤¦Í½´¶¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¤º¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£´í¸±µå¤ÎÅê¤²Êý¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡Ê¾å¼ê¤À¤Ã¤¿¡Ë¡×¡£°Ë½¸±¡¼«¿È¡¢¡Ö¤â¤¦´û¤ËÁêÅö¡¢Ä´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥é¥¸¥ª¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»¨¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Öµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ë¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤ª¤â¤·¤í¤µ¤Î¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¤ò¾å¤²¤ë´ðËÜ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¾Î»¿¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤¿TBS¥é¥¸¥ª¡Öµ×ÊÆ¹¨¡¡¥é¥¸¥ª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ò20Ç¯6·î¤Ë½ªÎ»¡£ºÇ½ª²ó¤Î¥²¥¹¥È¤À¤Ã¤¿°Ë½¸±¡¤Ï¡¢¡Ö30Ê¬¤¸¤ãÂ¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡¢CM¤Î´Ö¤«¤é½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºâ»º¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£