ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¤Î·´»ÊÍµÌéÁª¼ê(28)¤¬15Æü(ÌÚ)¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥ÉHOKKAIDO¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£

µîÇ¯¤Þ¤Ç¤ÏÀéÍÕ¸©¡¦³ù¥öÃ«¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À¥Ûー¥àµå¾ì¤Ø¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÌ³¤Æ»¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤­¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¢¤ë¤·¡¢¥Ûー¥à¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÆâÌî¤ò»È¤Ã¤ÆÎý½¬¤Ç¤­¤ëµåÃÄ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÆÃ¸¢¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤³¤ÎÆü¤â20Ê¬´Ö¡¢¥µー¥ÉÉÕ¶á¤Ç¥Î¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£

º£µ¨¡¢¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö³«Ëë4ÈÖ¥µー¥É¡×¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎDM¤Ë¡Öº£Ç¯¤Ï¥µー¥É1ËÜ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬Íè¤ë¤Ê¤É´üÂÔ¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ö¥Ü¥¹(¿·¾±´ÆÆÄ)´Þ¤á¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÂç¤­¤Ê´üÂÔ¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¡£(¼«¼ç¥È¥ì´ü´ÖÃæ¤Ï)¥¨¥¹¥³¥ó¤Ç¥Î¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¥¨¥¹¥³¥ó¤¬»÷¹ç¤¦ÃË¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÌ¾¸î¤Ë¸þ¤«¤¤¤¿¤¤¡£¡×