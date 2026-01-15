TBS NEWS DIG Powered by JNN

¡Ú¾ÜºÙ¡Û³ÆÃÏ¤Î¿ÌÅÙ°ìÍ÷¡¦ºÇ¿·LIVE

µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿Ì¸»ÃÏ¤ÏÉÙ»³¸©ÅìÉô¤Ç¡¢¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï¤´¤¯Àõ¤¤¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤Ï4.7¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

ºÇÂç¿ÌÅÙ4¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢´ôÉì¸©¤Î¹â»³»Ô¤Ç¤¹¡£

¡Ú³ÆÃÏ¤Î¿ÌÅÙ¾ÜºÙ¡Û

¢£¿ÌÅÙ4
¢¢´ôÉì¸©
¹â»³»Ô

¢£¿ÌÅÙ3
¢¢´ôÉì¸©
ÈôÂÍ»Ô

¢£¿ÌÅÙ2
¢¢ÉÙ»³¸©
ÉÙ»³»Ô¡¡Î©»³Ä®

¢¢Ä¹Ìî¸©
Ä¹Ìî»Ô¡¡ÂçÄ®»Ô¡¡Ä¹ÌîÃÓÅÄÄ®
¾®ÀîÂ¼¡¡¾¾ËÜ»Ô¡¡°ÂÆÞÌî»Ô
ËãÀÓÂ¼¡¡À¸ºäÂ¼¡¡ÃÞËÌÂ¼

¢£¿ÌÅÙ1
¢¢´ôÉì¸©
²¼Ï¤»Ô¡¡ÇòÀîÂ¼

¢¢ÉÙ»³¸©
³êÀî»Ô¡¡½®¶¶Â¼¡¡¾å»ÔÄ®
¹â²¬»Ô¡¡É¹¸«»Ô¡¡ÆîÅ×»Ô
¼Í¿å»Ô

¢¢Ä¹Ìî¸©
Àé¶Ê»Ô¡¡ºä¾ëÄ®¡¡¿®Ç»Ä®
¾åÅÄ»Ô¡¡¿ÛË¬»Ô¡¡¾®½ô»Ô
º´µ×»Ô¡¡Åì¸æ»Ô¡¡¾®³¤Ä®
·Ú°æÂôÄ®¡¡¸æÂåÅÄÄ®¡¡Î©²ÊÄ®
ÀÄÌÚÂ¼¡¡Ä¹ÏÂÄ®¡¡»³·ÁÂ¼
Ä«ÆüÂ¼¡¡ÌÚÁ¾Ä®

¢¢·²ÇÏ¸©
¾ÂÅÄ»Ô¡¡½ÂÀî»Ô¡¡°ÂÃæ»Ô
¿ÀÎ®Ä®

¢¢ÀÐÀî¸©
¼·Èø»Ô¡¡²Ã²ì»Ô¡¡¤«¤Û¤¯»Ô

