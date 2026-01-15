¿¹¹áÀ¡¡¢¥Æ¥ìÅìÂà¼Ò¤ÎºÝ¤Ë¡ÈÁ´Éô¼Î¤Æ¤¿¡É¤â¤Î¹ðÇò¡Ö¤½¤ÎÊý¤¬¿Í¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ï»Ä¤ê¤½¤¦¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿¹¹áÀ¡¡Ê30¡Ë¤¬¡¢14Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¿¹¹áÀ¡¤ÎÁ´Éô±³¥Æ¥ì¥Ó¡Ù(Ëè½µ¿åÍË ¿¼2¡§17)¤Ë½Ð±é¡£¡È¥Æ¥ìÅìÂà¼Ò¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¡É¤È¡È¥Õ¥ê¡¼Å¾¿È¤ÎÀïÎ¬¡É¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿§¤Ã¤Ý¤¤¡Ä¥¹¥é¥êÈþµÓ»Ñ¤â¸ø³«¤·¤¿¿¹¹áÀ¡
¡¡º£²ó¤Ï¡¢Âç½°µï¼ò²°¤Ç²¬ÅÄ¼Ó²Â¤È¡ØËÜ²»½÷»Ò²ñ¡Ù¤ò³«ºÅ¡£²¬ÅÄ¤«¤é¡Ö¥Æ¥ìÅì¤Ï¤¤¤Ä½Ð¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«? »ä½Ð¤Æ¤â¤¤¤±¤ë¤¾¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤Ä»×¤¤¤Þ¤·¤¿?¡×¤ÈÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¼ÁÌä¤Ë¿¹¤Ï¡Ö¤¤¤±¤ë¤¾¤Ï»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£
¡¡¡Ö´Ý4Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ê¥Æ¥ìÅì¤Ë¤¤¤¿º¢¤Ï¡Ë¼é¤é¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¾ï¤Ë¤ª»Å»ö¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢»ä¤Ï7ËÜ¥ì¥®¥å¥é¡¼»ý¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡£¤À¤±¤É¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤³¤È¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢º£¤Î¤³¤ì¤òÁ´Éô¼º¤ï¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Á¤ç¤¦¤É27ºÐ¤È¤«¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢30ºÐ¤ÎÁ°¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Ê¤é¼¤á¤Ê¤¤¤È¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¡¢»ä¤ÏÀäÂÐ¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È²¬ÅÄ¤Ï´¶¿´¡£¤µ¤é¤Ë¿¹¤Ï¡Ö¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¿¸Ä¤«»Å»ö·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Æ¼¤á¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç?¤Ã¤Æ¡£²¿¤Ë¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Íµë¾Ã²½¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£·ë¹½ÍµëÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Õ¥ë¥Õ¥ë¤ÇÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢²¿¥ö·î¤«Â¿Ê¬Íµë¼è¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½Ð±é¤¬¤Ê¤¤¿ô¥ö·î¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤è¤ê¡¢3·î31Æü¤Þ¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤ÆÀ¸ÊüÁ÷¤È¤«½Ð¤Æ¡¢4·î1Æü¤«¤éÊÌ¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð¤Æ¤¿Êý¤¬ÌÌÇò¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬³Î¤«¤Ë¿Í¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ï»Ä¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤ÇÍµë¤ÏÁ´Éô¼Î¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀïÎ¬¤ò¤µ¤é¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
