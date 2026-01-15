¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡¡AKB48»þÂå¤Î¸å²ù¤Ï¡©¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤á¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×ÁªÈ´ÁíÁªµó¤Ç¡ÖÀï¤¦¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¡×
¡¡¸µAKB48¤Ç½÷Í¥¤Î¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡Ê39¡Ë¤¬¡¢14Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTOKYO FM¡ÖTOKYO SPEAKEASY¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¿¼Ìë1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£AKB48»þÂå¤Î¸å²ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¼«¿È¤È¡¢½÷À11¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖWHITE SCORPION¡×¤ÎMOMO¡¢NICO¤Î3¿Í¤Ç¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£2¿Í¤«¤é¡Ö¥°¥ë¡¼¥×»þÂå¤Ë¸å²ù¤·¤Æ¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ÄÅÄ¤Ï¡Ö¸å²ù¤·¤Æ¤ë¤³¤È¡Ä¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êË»¤·¤µ¤Ç¼þ¤ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤È¤«¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈºÙ¤«¤¤¤³¤È¤Ç¸À¤¦¤È¡¢AKB¤ÏÁªÈ´ÁíÁªµó¤È¤«¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Àï¤¦¡£½ç°Ì¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ³§¤Ç³Ú¤·¤à¤Ã¤Æ¤è¤ê¤Ï¡¢1¿Í1¿Í¡¢¾å°Ì¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤«¡¢¿Ê³Ø¹»¤Î¤è¤¦¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤ÈÅö»þ¤ò²óÁÛ¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó²ÈÂ²¤À¤·Ãç´Ö¤À¤±¤É¡¢ÀïÍ§¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤â¤¢¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ò½ã¿è¤Ë³Ú¤·¤á¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÁªÈ´ÁíÁªµó¤¬ÎÉ¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅ¨»ë¤Ã¤Æ¤è¤ê¤Ï¼«Ê¬¤È¤ÎÀï¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¡Ø½ç°Ì¤¬¤³¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤Æ´õË¾¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ã¤ÆÀï¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£20¿Í¤Ã¤ÆÏÈ¤Ë100¿Í¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢20¿Í¤ÎÏÈ¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Ã¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ã¤Æ¤è¤ê¤«¤Ï¡¢¤½¤³¤ËÆþ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦Àï¤¦¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤éÌÜÉ¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢ÁíÁªµó¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤éÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅª¤Ê¤â¤Î¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤Æ¡¢AKB¤¬Çä¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤ÏÁ´Á³»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö¸å²ù¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤á¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤ÈËÜ²»¤ò¥Ý¥í¥ê¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢WHITE SCORPION¤Î2¿Í¤Ë¡Ö°Õ³°¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë39¡¢40ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Ë¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤á¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëº£¤ò³Ú¤·¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£