USJ¡¢¡Ö¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¡¦¥ïー¥ë¥É¡×³«¶È5¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò3·î18Æü～³«ºÅ¡ª ¥è¥Ã¥·ー¤È¤Î¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¤äÁõ¾þ¡¢¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤Ê¤É
¡¡¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥¹ー¥Ñー¡¦¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¡¦¥ïー¥ë¥É¡×³«¶È5¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¡Ö¤ß¤ó¤ÊÌµÅ¨¤Î¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¡¦¥¤¥äー¡×¤ÈÂê¤·¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌÂÎ¸³¤ò3·î18Æü¤è¤ê2027Ç¯1·î11Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¹ー¥Ñー¡¦¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¡¦¥ïー¥ë¥É¡×¤ÎÆþ¤ê¸ý¤ò5¼þÇ¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁõ¾þ¤ÇºÌ¤ë¡Ö5¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー ¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¡×¡¢¥Þ¥ê¥ª¡¦¥ë¥¤ー¥¸¡¦¥Ôー¥ÁÉ±¡¦¥¥Î¥Ô¥ª¡¦¥è¥Ã¥·ー¡Ê5¼þÇ¯¸ÂÄê¡Ë¤Ê¤É¤È¤Î¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¡Ö¥ßー¥È&¥°¥êー¥È¡×¤Ê¤É¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Þ¥ê¥ª¤ä¥ë¥¤ー¥¸¡¢¥è¥Ã¥·ー¤¿¤Á¤â°ì½ï¤Ë¥¹¥¿ー¤òÃµ¤¹¡Ö¥¥Î¥³²¦¹ñ¤ÇÂçËÁ¸±¡ª ¤ï¤¯¤ï¤¯¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥È¡¦¥Þー¥Á¡×¤Ê¤É¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö5¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー ¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¡×
¡Ö¥ßー¥È&¥°¥êー¥È¡×
¡Ö¥¥Î¥³²¦¹ñ¤ÇÂçËÁ¸±¡ª ¤ï¤¯¤ï¤¯¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥È¡¦¥Þー¥Á¡×
¡¡Á°½Ò¤Î¤â¤Î°Ê³°¤Ë¤â¡¢¡Ö¥¹ー¥Ñー¡¦¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¡¦¥ïー¥ë¥É¡×¤Ç¤ÏÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë²Ã¤¨¡¢5¼þÇ¯µÇ°¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õー¥É¤ä¥°¥Ã¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢4·î12Æü20»þ～22»þ¤Ë¤Ï¡Ö¥¨¥ê¥¢ÂßÀÚ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¡£¥µー¥Æ¥£¥ï¥ó¤ä¥É¥³¥â¡¢»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¤Ê¤É²¼µ´ë¶È¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë±þÊç¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÅöÁª¼Ô¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢»²²ÃÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³Æ´ë¶È¤ÎHP¤Ë¤Æ¸åÆü°ÆÆâ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¥¨¥ê¥¢ÂßÀÚ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×ÂÐ¾Ý´ë¶È
¡¦¤¢¤¤¤ª¤¤¥Ë¥Ã¥»¥¤Æ±ÏÂÂ»³²ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦B-R¥µー¥Æ¥£¥ï¥ó ¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦ÆüËÜÀ¸Ì¿ÊÝ¸±Áê¸ß²ñ¼Ò
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò»°°æ½»Í§¶ä¹Ô
¡¦»°°æ½»Í§¥«ー¥É³ô¼°²ñ¼Ò
HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.
MINIONS TM & (C) 2026 Universal Studios.
(C) Nintendo
TM and (C) 2026 Sesame Workshop
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment
TM & (C) 2026 Universal Studios. All rights reserved.