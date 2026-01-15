º¬ÄñÅö¸¢ÉÕ¤ÉÔÆ°»º¤òÁêÂ³¤·¤¿¤é¡©¡¡¸µËÜ¤Î³ÎÄê¤äËõ¾Ã¤Î¼êÂ³¤¤ÈÃí°ÕÅÀ¤ò²òÀâ
1. º¬ÄñÅö¸¢¤È¤Ï
º¬ÄñÅö¸¢¤È¤Ï¡¢¾ÍèÈ¯À¸¤¹¤ëÉÔÆÃÄê¤ÎºÄ¸¢¤ò¡¢°ìÄê¤Î¸ÂÅÙ³Û¡Ê¶ËÅÙ³Û¡Ë¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¤Þ¤È¤á¤ÆÃ´ÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤ëÃ´ÊÝ¸¢¤Ç¤¹¡£¼ç¤Ë»ö¶ÈÍÑ¥íー¥ó¤ä·ÑÂ³Åª¤Ê¼è°ú´Ø·¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Ú¤êÆþ¤ì¤äÊÖºÑ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤¿¤Ó¤ËÄñÅö¸¢¤ÎÀßÄê¤äÊÑ¹¹ÅÐµ¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤Ê¤¤ÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¾ï¤ÎÄñÅö¸¢¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¼Ú¤êÆþ¤ì¡Ê¸µËÜ¡Ë¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÊÖºÑ¤¬½ª¤ï¤ì¤ÐÌò³ä¤ò½ª¤¨¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢º¬ÄñÅö¸¢¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¡Ö¶ËÅÙ³Û¡Ê¸ÂÅÙ³Û¡Ë¡×¤¬Äê¤á¤é¤ì¡¢¤½¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ºÄÌ³¤¬Ã´ÊÝ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¸µËÜ¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¼Ú¤êÆþ¤ì¤¬¤¢¤ì¤ÐÃ´ÊÝ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë´Þ¤Þ¤ì¡¢Ã´ÊÝ¤È¤·¤Æ¤Î¸úÎÏ¤¬·ÑÂ³¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö¸µËÜ¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¡×¤¬º¬ÄñÅö¸¢¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁêÂ³¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÄñÅö¸¢¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë°·¤¤¤äÃí°ÕÅÀ¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢º¬ÄñÅö¸¢¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤ÎÃ´ÊÝ¤Ê¤Î¤«¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
2. ÁêÂ³¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Èº¬ÄñÅö¸¢¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«
ÈïÁêÂ³¿Í¤¬º¬ÄñÅö¸¢¤òÀßÄê¤·¤¿ÉÔÆ°»º¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÉÔÆ°»º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º¬ÄñÅö¸¢¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§´Ø·¸¤âÁêÂ³¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÄñÅö¸¢¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÁêÂ³¸å¤Î°·¤¤¤Ë¤ÏÆÈÆÃ¤Î¥ëー¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡ÖÃ¯¤¬¤É¤ÎÎ©¾ì¤ò°ú¤·Ñ¤°¤Î¤«¡×¡Ö¸µËÜ¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤Ï¡¢ÁêÂ³¸å¤ÎÂÐ±þ¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
2-1. º¬ÄñÅö¸¢¤âÁêÂ³¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë
ÁêÂ³¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¡¢º¬ÄñÅö¸¢¤¬ÉÕ¤¤¤¿ÉÔÆ°»º¤Î½êÍ¸¢¤ÏÁêÂ³¤µ¤ì¡¢º¬ÄñÅö¸¢¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÉÕ¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ç°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤¬º¬ÄñÅö¸¢¤ÎÀßÄê¼Ô¡ÊÉÔÆ°»º¤Î½êÍ¼Ô¡Ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¤½¤ÎÃÏ°Ì¤ò¾µ·Ñ¤·¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤¬ºÄÌ³¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏºÄÌ³¤âÁêÂ³¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³Êü´þ¤ò¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¡ÖÉÔÆ°»º¤À¤±¤òÁêÂ³¤·¤Æ¡¢º¬ÄñÅö¸¢¤Î´Ø·¸¤Ï°ú¤·Ñ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°·¤¤¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¥×¥é¥¹¤Îºâ»º¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÎÂ¦ÌÌ¤ò°ìÂÎ¤È¤·¤Æ¾µ·Ñ¤¹¤ë¤Î¤¬ÁêÂ³¤Î¸¶Â§¤Ç¤¢¤ê¡¢º¬ÄñÅö¸¢ÉÕ¤ÉÔÆ°»º¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
2-2. ÁêÂ³¤Çº¬ÄñÅö¸¢¤Î¸µËÜ¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë
º¬ÄñÅö¸¢¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¸µËÜ¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¾Íè¤Î¼Ú¤êÆþ¤ì¤âÃ´ÊÝ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤â¡¢Ä¾¤Á¤Ë¸µËÜ¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ìÄê¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤È¸µËÜ¤¬³ÎÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÁêÂ³³«»Ï¸å6¥«·î°ÊÆâ¤Ë¡¢»ØÄêºÄÌ³¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹ç°Õ¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¹ç°Õ¤ÎÅÐµ¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¸µËÜ¤ÏÁêÂ³³«»Ï»þ¤Ë³ÎÄê¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¸µËÜ¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¼Ú¤êÆþ¤ì¤ÏÃ´ÊÝ¤µ¤ì¤º¡¢º¬ÄñÅö¸¢¤Ï´ûÂ¸ºÄÌ³¤Î¤ß¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÀ¤òÍý²ò¤»¤º¤ËÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢¸å¤ÎËõ¾Ã¤ä½èÊ¬¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
3. º¬ÄñÅö¸¢¤òÁêÂ³¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÎÂÐ½èË¡
º¬ÄñÅö¸¢ÉÕ¤ÉÔÆ°»º¤òÁêÂ³¤¹¤ë¤È¡¢¼Ú¤êÆþ¤ì¤ÎÍÌµ¤ä¾Íè¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÁêÂ³¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò°ú¤·Ñ¤°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÉéÃ´¤òÈò¤±¤ëÁªÂò»è¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢º¬ÄñÅö¸¢¤òÁêÂ³¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÂåÉ½Åª¤ÊÂÐ½èË¡¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£
3-1. ÁêÂ³Êü´þ¤¹¤ë¡ÊÉÔÆ°»º¤â¼Ú¶â¤â°ú¤·Ñ¤¬¤Ê¤¤¡Ë
º¬ÄñÅö¸¢¤ÏÁêÂ³ºâ»º¤Î°ìÉô¤È°·¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÁêÂ³Êü´þ¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æº¬ÄñÅö¸¢ÉÕ¤ÉÔÆ°»º¤ä¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦ºÄÌ³´Ø·¸¤ò°ú¤·Ñ¤¬¤º¤ËºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³Êü´þ¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÁêÂ³³«»Ï¤òÃÎ¤Ã¤¿Æü¤«¤é3¥«·î°ÊÆâ¤Ë²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Ø¿½½Ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÁêÂ³Êü´þ¤ò¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î´Ø·¸¤¬Â¨ºÂ¤ËÀÚ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÁêÂ³Êü´þ¤ò¤·¤¿¿Í¤Ç¤â¡¢Êü´þ¤Î»þÅÀ¤ÇÁêÂ³ºâ»º¤ò¼ÂºÝ¤Ë´ÉÍý¡¦ÀêÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Ì±Ë¡940¾ò¤Ë¤â¤È¤Å¤¡¢Â¾¤ÎÁêÂ³¿Í¤äÁêÂ³ºâ»ºÀ¶»»¿Í¤Ë°ú¤ÅÏ¤¹¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢ºâ»º¤òÅ¬ÀÚ¤ËÊÝÂ¸¤¹¤ëµÁÌ³¤òÉé¤¤¤Þ¤¹¡£·úÊª¤Î´ÉÍý¤äºÇÄã¸Â¤ÎÊÝÁ´¹Ô°Ù¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÁêÂ³Êü´þ¤Ï°ìÅÙ¹Ô¤¦¤ÈÅ±²ó¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£º¬ÄñÅö¸¢¤ÎÆâÍÆ¤ä¼ÂºÝ¤ÎºÄÌ³¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Êü´þ¤¬ºÇÅ¬¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÔÆ°»ºÅÐµ¤äÁêÂ³ÀÇ¤È¤Î´Ø·¸¤â´Þ¤á¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
3-2. ÉÔÆ°»º¤ÏÁêÂ³¤·¡¢º¬ÄñÅö¸¢¤À¤±Ëõ¾Ã¤¹¤ë
ÁêÂ³Êü´þ¤ò¤»¤º¡¢ÉÔÆ°»º¼«ÂÎ¤ÏÁêÂ³¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢º¬ÄñÅö¸¢¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë¼Ú¤êÆþ¤ì¤¬¤Ê¤¯¡¢¸µËÜ¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢ºÄÌ³¤ò´°ºÑ¤Ç¤¤ë¸«¹þ¤ß¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎÆ±°Õ¤òÆÀ¤Æº¬ÄñÅö¸¢¤òËõ¾Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼Ú¤êÆþ¤ì¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¼Ú´¹¤¨¤äÊÖºÑ¾ò·ï¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢º¬ÄñÅö¸¢¤ò²ò¾Ã¤Ç¤¤ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Ëõ¾Ã¤äÀ°Íý¤Ë¤ÏºÄ¸¢¼Ô¤È¤Î¶¨µÄ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ê¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÂÐ±þ¤¬Ê£»¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³¸å¤Î³èÍÑ¤äÇäµÑ¤ò¸«¿ø¤¨¡¢ÀìÌç²È¤Î½õ¸À¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¸½¼ÂÅª¤Ç¤¹¡£
4. º¬ÄñÅö¸¢ÉÕ¤ÉÔÆ°»º¤ÎÁêÂ³¤ËÉ¬Í×¤Ê¼êÂ³¤¤ÈÃí°ÕÅÀ
º¬ÄñÅö¸¢ÉÕ¤ÉÔÆ°»º¤òÁêÂ³¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÉÔÆ°»ºÁêÂ³¤è¤ê¤â¼êÂ³¤¤¬Â¿¤¯¡¢È½ÃÇ¤ò¸í¤ë¤È¸å¤ÎËõ¾Ã¤äÇäµÑ¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³ÅÐµ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢º¬ÄñÅö¸¢¤Î°·¤¤¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢ÁêÂ³¸å¤Î³èÍÑ¤ä¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ÁêÂ³»þ¤Ë²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤´ðËÜÅª¤Ê¼êÂ³¤¤ÈÃí°ÕÅÀ¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£
4-1. ÁêÂ³ÅÐµ¤ò¹Ô¤Ã¤ÆÉÔÆ°»º¤ÎÌ¾µÁ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë
º¬ÄñÅö¸¢ÉÕ¤ÉÔÆ°»º¤òÁêÂ³¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ºÇ½é¤Ë¹Ô¤¦¤Ù¤¼êÂ³¤¤¬ÁêÂ³ÅÐµ¤Ç¤¹¡£ÈïÁêÂ³¿ÍÌ¾µÁ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢º¬ÄñÅö¸¢¤ÎËõ¾Ã¤äÇäµÑ¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤ÎÀµ¼°¤Ê¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÁêÂ³ÅÐµ¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎÌ¾µÁ¤òÁêÂ³¿Í¤ØÊÑ¹¹¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢º¬ÄñÅö¸¢¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¼«Æ°Åª¤Ë¾Ã¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÐµÊí¾å¤â°ú¤Â³¤»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³ÅÐµ¤ä¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¹Ô¤¦º¬ÄñÅö¸¢¤ÎÊÑ¹¹¡¦Ëõ¾ÃÅÐµ¤Ë¤Ï¡¢ÅÐÏ¿ÌÈµöÀÇ¤¬¤«¤«¤ë¤Û¤«¡¢»ÊË¡½ñ»Î¤Ø°ÍÍê¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÊó½·¤âÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£ÈñÍÑ¤ä¼êÂ³¤¤ÎÎ®¤ì¤ò»öÁ°¤ËÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
4-2. º¬ÄñÅö¸¢¤ÎÊÑ¹¹ÅÐµ¡ÊºÄ¸¢¼Ô¡¦ºÄÌ³¼ÔÊÑ¹¹¡Ë
ÁêÂ³¸å¤â»ö¶È¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤Ç¡¢º¬ÄñÅö¸¢¤ò°ú¤Â³¤ÍøÍÑ¤¹¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢ºÄÌ³¼Ô¤äº¬ÄñÅö¸¢ÀßÄê¼Ô¤ÎÃÏ°Ì¤¬ÁêÂ³¿Í¤Ë°Ü¤ë¤¿¤á¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÊÑ¹¹ÅÐµ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÁêÂ³¸å¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¼Ú¤êÆþ¤ì¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢º¬ÄñÅö¸¢¤ò°ú¤Â³¤ÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥±ー¥¹¤Ë±þ¤¸¤ÆÌ±Ë¡398¾ò¤Î8¤Ë´ð¤Å¤¯´Ø·¸¼Ô¤Î¹ç°Õ¤È¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤òÈ¿±Ç¤·¤¿ÅÐµ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢º£¸å¼Ú¤êÆþ¤ì¤ÎÍ½Äê¤¬¤Ê¤¯¡¢Ã´ÊÝ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢º¬ÄñÅö¸¢¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¥á¥ê¥Ã¥È¤ÏÂç¤¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸µËÜ¤¬³ÎÄê¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇËõ¾Ã¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤¨¤Ð¡¢ÉÔÆ°»º¤Î³èÍÑ¤ä½èÊ¬¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¾Íè¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¸º¤é¤»¤Þ¤¹¡£¤É¤ÎÁªÂò¤¬Å¬ÀÚ¤«¤Ï¡¢ºÄÌ³¤ÎÍÌµ¤äÁêÂ³¸å¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¿µ½Å¤ÊÈ½ÃÇ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
4-3. °ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ½ñ¤Ëº¬ÄñÅö¸¢¤Î°·¤¤¤òÌÀµ¤¹¤ë
ÁêÂ³¿Í¤¬Ê£¿ô¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢º¬ÄñÅö¸¢ÉÕ¤ÉÔÆ°»º¤òÃ¯¤¬¼èÆÀ¤¹¤ë¤Î¤«¤ò°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤ÇÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶¨µÄ½ñ¤Ë¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¤Î¼èÆÀ¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º¬ÄñÅö¸¢¤Î°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶ñÂÎÅª¤ËµºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
µºÜ¤¬¤¢¤¤¤Þ¤¤¤À¤È¡¢ÅÐµ¼êÂ³¤¤ÎÃÊ³¬¤ÇÊäÀµ¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤Î¶¨µÄ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸å¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¶¨µÄ½ñ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¿µ½Å¤ËÀ°¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
4-4. ÁêÂ³¿Í¤¬Ê£¿ô¤¤¤ë¤ÈÂÐ±þ¤¬Ê£»¨¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë
º¬ÄñÅö¸¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¼êÂ³¤¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢ÁêÂ³¿ÍÁ´°÷¤Î¹ç°Õ¤òÁ°Äó¤È¤·¤Þ¤¹¡£°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÁêÂ³ÅÐµ¤äº¬ÄñÅö¸¢¤ÎËõ¾Ã¡¦ÊÑ¹¹ÅÐµ¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¤ÎÁêÂ³¿Í¤À¤±¤Ç¶âÍ»µ¡´Ø¤È¸ò¾Ä¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢°Õ»×¤ÎÅý°ì¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤È¼êÂ³¤¤¬Ä¹´ü²½¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£ÁêÂ³¿Í¤¬Â¿¤¤¾ì¹ç¤Û¤ÉÁá¤á¤ËÊý¿Ë¤ò¶¦Í¤·¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÀìÌç²È¤Î´ØÍ¿¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
5. º¬ÄñÅö¸¢¤òËõ¾Ã¤¹¤ë¾ì¹ç¤ËÉ¬Í×¤Ê¼êÂ³¤
º¬ÄñÅö¸¢ÉÕ¤ÉÔÆ°»º¤òÁêÂ³¤·¤¿¤¢¤È¡¢Ã´ÊÝ¤ò³°¤·¤ÆÉÔÆ°»º¤òÀ°Íý¡¦³èÍÑ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢º¬ÄñÅö¸¢¤ÎËõ¾Ã¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢º¬ÄñÅö¸¢¤ÏÄÌ¾ï¤ÎÄñÅö¸¢¤È°Û¤Ê¤ê¡¢ºÄÌ³¤ÎÍÌµ¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤Î´ØÍ¿¤¬½ÅÍ×¤ÊÈ½ÃÇÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Ç¤Ï¡¢Ëõ¾Ã¤Ë¸þ¤±¤Æ²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤´ðËÜÅª¤ÊÎ®¤ì¤ÈÃí°ÕÅÀ¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£
5-1. ºÄÌ³¤ÎÍÌµ¤ò¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë
º¬ÄñÅö¸¢¤¬ÅÐµÊí¾å¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼Ú¤êÆþ¤ì¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤Þ¤º¤Ï¶âÍ»µ¡´Ø¤ËÏ¢Íí¤·¡¢¸½ºß¤Î»ÄºÄ¤ÎÍÌµ¤ä¡¢¸µËÜ¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ÄºÄ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎºÄÌ³¤òÁêÂ³¿Í¤¬°ú¤·Ñ¤°¤Î¤«¡¢ÊÖºÑ¤·¤ÆÀ°Íý¤¹¤ë¤Î¤«¤òÈ½ÃÇ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º¬ÄñÅö¸¢¤Ï¾Íè¤Î¼Ú¤êÆþ¤ì¤âÃ´ÊÝÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤·¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢¸å¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
5-2. Ëõ¾Ã¤Ë¤ÏºÄ¸¢¼Ô¡Ê¶âÍ»µ¡´Ø¡Ë¤ÎÆ±°Õ¤¬É¬Í×
º¬ÄñÅö¸¢¤òËõ¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢É¬¤ººÄ¸¢¼Ô¤Ç¤¢¤ë¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎÆ±°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¶âÍ»µ¡´Ø¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë²ò½ü¾Ú½ñ¤ä¾µÂú½ñÎà¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ëõ¾ÃÅÐµ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
»ÄºÄ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ´°ºÑ¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐËõ¾Ã¤Ë±þ¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ÊÖºÑÊýË¡¤ä»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤Î¶¨µÄ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ú¤êÆþ¤ì¤¬¤¹¤Ç¤Ë½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢·Á¼°¾å¤Î¼êÂ³¤¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤»¤º³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
5-3. Ëõ¾ÃÅÐµ¤ò¿½ÀÁ¤¹¤ë¡Ê½ñÎàÄó½Ð¡¦ÅÐÏ¿ÌÈµöÀÇ¡Ë
¶âÍ»µ¡´Ø¤«¤éÉ¬Í×¤Ê½ñÎà¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤é¡¢Ë¡Ì³¶É¤Çº¬ÄñÅö¸¢Ëõ¾ÃÅÐµ¤ò¿½ÀÁ¤·¤Þ¤¹¡£¿½ÀÁ»þ¤Ë¤Ï¡¢²ò½ü¾Ú½ñ¤äÅÐµ¼±ÊÌ¾ðÊó¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î½ñÎà¤ò¤½¤í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ëõ¾ÃÅÐµ¤Ë¤ÏÅÐÏ¿ÌÈµöÀÇ¤¬¤«¤«¤ê¡¢½ñÎàÉÔÈ÷¤¬¤¢¤ë¤ÈÊäÀµ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼êÂ³¤¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤äÁêÂ³´Ø·¸¤¬Ê£»¨¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢»ÊË¡½ñ»Î¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼êÂ³¤¤ò³Î¼Â¤Ë¿Ê¤á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
6. º¬ÄñÅö¸¢¤Î¸µËÜ¤Ï¤¤¤Ä³ÎÄê¤¹¤ë¡©
º¬ÄñÅö¸¢¤Ï¡¢¸µËÜ¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤Þ¤Ç¾Íè¤Î¼Ú¤êÆþ¤ì¤âÃ´ÊÝ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁêÂ³¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÂ³¤¯¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÄê¤Î´ü´Ö¤¬·Ð²á¤·¤¿¤ê¡¢ÁêÂ³¿Í¤Î°Õ»×É½¼¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¸µËÜ¤¬³ÎÄê¤·¤Þ¤¹¡£¸µËÜ³ÎÄê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸í²ò¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Î¼Ú¤êÆþ¤ì¤äËõ¾Ã¡¢ÇäµÑ¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤¿¤á¡¢Àµ³Î¤ÊÍý²ò¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
6-1. ÁêÂ³¸å6¥«·î¤¬·Ð²á¤¹¤ë¤È¼«Æ°Åª¤Ë¸µËÜ¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë
º¬ÄñÅö¸¢¼Ô¤Þ¤¿¤ÏºÄÌ³¼Ô¤ËÁêÂ³¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ì±Ë¡¤Îµ¬Äê¤Ë¤è¤ê¸µËÜ¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÁêÂ³³«»Ï¸å6¥«·î°ÊÆâ¤Ë¡¢»ØÄêºÄÌ³¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹ç°Õ¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¹ç°Õ¤ÎÅÐµ¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¸µËÜ¤ÏÁêÂ³³«»Ï»þ¤Ë³ÎÄê¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¸µËÜ¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ë¿·¤¿¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¼Ú¤êÆþ¤ì¤Ïº¬ÄñÅö¸¢¤ÎÃ´ÊÝÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ö¶È¤Î·ÑÂ³¤äÄÉ²ÃÍ»»ñ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î6¥«·î¤È¤¤¤¦´ü´Ö¤ò°Õ¼±¤»¤º¤ËÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢ÁÛÄê³°¤ÎÉÔÍø±×¤¬À¸¤¸¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
6-2. ÁêÂ³¿Í¤Î´õË¾¤Ë¤è¤ê¸µËÜ¤òÁá´ü¤Ë³ÎÄê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë
ÁêÂ³¿Í¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤ê¡¢6¥«·î¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë¸µËÜ¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£»ö¶È¤ò½ªÎ»¤¹¤ëÍ½Äê¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎÇäµÑ¡¦À°Íý¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Áá´ü¤Ë¸µËÜ¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º¬ÄñÅö¸¢¤Î°·¤¤¤òÌÀ³Î¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸µËÜ¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤È¡¢Ã´ÊÝ¤µ¤ì¤ëºÄÌ³¤ÎÈÏ°Ï¤¬¸ÇÄê¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢´°ºÑ¸å¤ÎËõ¾Ã¼êÂ³¤¤äÉÔÆ°»º¤Î½èÊ¬¤¬¿Ê¤á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¸µËÜ³ÎÄê¸å¤Ï¿·¤¿¤Ê¼Ú¤êÆþ¤ì¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÁêÂ³¸å¤ÎÊý¿Ë¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¿µ½Å¤ÊÈ½ÃÇ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
7. º¬ÄñÅö¸¢¤òÊüÃÖ¤·¤¿¤È¤¤Ëµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¥ê¥¹¥¯
º¬ÄñÅö¸¢ÉÕ¤ÉÔÆ°»º¤òÁêÂ³¤·¤¿¤¢¤È¡¢ÆâÍÆ¤ò½½Ê¬¤Ë³ÎÇ§¤·¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê»Ù¾ã¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¡¢¸µËÜ³ÎÄê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò²á¤®¤¿¾ì¹ç¤ä¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤ÎÄ´À°¤òÀèÁ÷¤ê¤Ë¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Ëõ¾Ã¤äÇäµÑ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÁêÂ³¸å¤Ï¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤Çº¬ÄñÅö¸¢¤Î¾õ¶·¤òÇÄ°®¤·¡¢ÂÐ±þÊý¿Ë¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
7-1. ¸µËÜ³ÎÄê¸å¤ÏºÄ¸¢¼Ô¤Î¾µÂú¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐËõ¾Ã¤Ç¤¤Ê¤¤
º¬ÄñÅö¸¢¤Ï¡¢¸µËÜ¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¾Íè¤Î¼è°ú¤â´Þ¤á¤ÆÃ´ÊÝ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¸µËÜ¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤È¡¢Ã´ÊÝ¤µ¤ì¤ëºÄÌ³¤ÎÈÏ°Ï¤¬¸ÇÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¸µËÜ¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤âº¬ÄñÅö¸¢¤¬¼«Æ°Åª¤Ë¾ÃÌÇ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸µËÜ³ÎÄê¸å¤ËºÄÌ³¤ò´°ºÑ¡¦À°Íý¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢º¬ÄñÅö¸¢¤ò¾Ã¤¹¤¿¤á¤Ë¤ÏËõ¾ÃÅÐµ¼êÂ³¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆºÄ¸¢¼Ô¤Ç¤¢¤ë¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³¸å¤Ë²¿¤â¼êÂ³¤¤ò¤»¤º¡¢¸µËÜ³ÎÄê¤Î»þ´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÁêÂ³¿Í¤ÎÈ½ÃÇ¤À¤±¤ÇÀ°Íý¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤Î¸ò¾Ä¤ä½ñÎàÄ´À°¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤·¡¢¼êÂ³¤¤¬ÈÑ»¨²½¡¦Ä¹´ü²½¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ëÅÀ¤Ï¡¢ÊüÃÖ¤Ë¤è¤ëÂç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
7-2. Ã´ÊÝ¤¬»Ä¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÉÔÆ°»º¤Î³èÍÑ¡¦ÇäµÑ¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë
ÅÐµÊí¾å¤Ëº¬ÄñÅö¸¢¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÔÆ°»º¤Ï¡¢Âè»°¼Ô¤«¤é¸«¤ë¤È¡ÖÃ´ÊÝÉÕ¤¡×¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÇäµÑ¤ò¿Ê¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤âÇã¤¤¼ê¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÍ»»ñ¤ò¼õ¤±¤ëºÝ¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤¯¤ËÁêÂ³¸å¤ÎÉÔÆ°»ºÀ°Íý¤ä»ñ»º¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢º¬ÄñÅö¸¢¤ÎÂ¸ºß¤ÏÂç¤¤ÊÀ©Ìó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÔÍ×¤ÊÃ´ÊÝ¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤»¤º¡¢ÁêÂ³¸å¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¡¢Ëõ¾Ã¤ä·ÑÂ³¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¡¢¾Íè¤Î¥È¥é¥Ö¥ëËÉ»ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
8. ÄñÅö¸¢¤ÎÁêÂ³¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. ÄñÅö¸¢¤Î¤¢¤ëÉÔÆ°»º¤ÏÇäµÑ¤Ç¤¤ë¡©
ÄñÅö¸¢¤äº¬ÄñÅö¸¢¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉÔÆ°»º¤Ç¤â¡¢Ë¡Î§¾å¤ÏÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÅÐµÊí¤ËÃ´ÊÝ¸¢¤¬»Ä¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢Çã¼ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¯¸«¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¼è°ú¤ò·É±ó¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢ÇäµÑ²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Q. ÁêÂ³¿Í¤¬ºÄÌ³¤ò°ú¤·Ñ¤°µÁÌ³¤Ï¤¢¤ë¡©
ÁêÂ³¿Í¤Ï¡¢ÁêÂ³¤òÃ±½ã¾µÇ§¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤Îºâ»º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Ú¶â¤Ê¤É¤ÎºÄÌ³¤â¸¶Â§¤È¤·¤Æ°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÄñÅö¸¢¤äº¬ÄñÅö¸¢¤¬ÉÕ¤¤¤¿ÉÔÆ°»º¤Î¾ì¹ç¡¢Ã´ÊÝ¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ëºÄÌ³¤ÎÂ¸ºß¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÁêÂ³Êü´þ¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢ºÇ½é¤«¤éÁêÂ³¿Í¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤È°·¤ï¤ì¡¢ºÄÌ³¤ò°ú¤·Ñ¤°É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¸ÂÄê¾µÇ§¤òÁªÂò¤¹¤ì¤Ð¡¢ÁêÂ³¤ÇÆÀ¤¿ºâ»º¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤Î¤ßºÄÌ³¤òÉéÃ´¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â´ü¸Â¤ä¼êÂ³¤¤¬¸·³Ê¤ËÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Áá¤á¤ÎÈ½ÃÇ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Q. Ëõ¾ÃÅÐµ¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
ÄñÅö¸¢¤äº¬ÄñÅö¸¢¤òËõ¾Ã¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢ÅÐµÊí¾å¤ÏÃ´ÊÝÉÕ¤ÉÔÆ°»º¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎÇäµÑ¤äÍ¸ú³èÍÑ¡¢¿·¤¿¤ÊÃ´ÊÝÄó¶¡¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»þ´Ö¤¬·Ð²á¤¹¤ë¤È¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎÅýÇÑ¹ç¤äÃ´Åö¼Ô¤ÎÊÑ¹¹¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢É¬Í×½ñÎà¤Î¼èÆÀ¤äÄ´À°¤Ë¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÔÍ×¤ÊÃ´ÊÝ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÁêÂ³¸å¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¤ÃÊ³¬¤ÇËõ¾Ã¼êÂ³¤¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
Q. ¸µËÜ³ÎÄê¸å¤Îº¬ÄñÅö¸¢¤Î°·¤¤¤Ï¡©
º¬ÄñÅö¸¢¤Ï¡¢¸µËÜ¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÃ´ÊÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¼è°ú´Ø·¸¤¬¸ÇÄê¤µ¤ì¡¢¤½¤ì°Ê¸å¤Î¿·¤¿¤Ê¼Ú¤êÆþ¤ì¤ÏÃ´ÊÝ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ç¡¢À¼Á¤ÏÄÌ¾ï¤ÎÄñÅö¸¢¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¸µËÜ¤¬³ÎÄê¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¼«Æ°Åª¤Ë¾Ã¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ëõ¾Ã¤¹¤ë¤Ë¤ÏºÄ¸¢¼Ô¤Î´ØÍ¿¤ò´Þ¤à½êÄê¤Î¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¸µËÜ³ÎÄê¸å¤Î°·¤¤¤ò¸í²ò¤¹¤ë¤È¡¢ÁêÂ³¸å¤ÎÀ°Íý¤äÇäµÑ¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë¤¿¤á¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
9. ¤Þ¤È¤á º¬ÄñÅö¸¢¤Î¤¢¤ëÁêÂ³¤ÏÁá¤á¤ÎÂÐ±þ¤¬¥«¥®
º¬ÄñÅö¸¢ÉÕ¤¤ÎÉÔÆ°»º¤Ï¡¢ÁêÂ³¤¬µ¯¤¤Æ¤âº¬ÄñÅö¸¢¤À¤±¤¬¼«Æ°¤Ç¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸¶Â§¤È¤·¤ÆÉÔÆ°»º¤È°ì½ï¤Ë°ú¤·Ñ¤¬¤ì¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤¬¼Ú¤êÆþ¤ì¤ÎºÄÌ³¼Ô¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î¼Ú¶â¤âÁêÂ³¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö²È¤À¤±ÁêÂ³¤·¤Æ¡¢º¬ÄñÅö¸¢¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°·¤¤¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤ÅÀ¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÁêÂ³¸å¤Ï¡¢6¥«·î°ÊÆâ¤Ë¼êÂ³¤¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¸µËÜ¤¬³ÎÄê¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏËõ¾Ã¤äÇäµÑ¤ÎºÝ¤Ë¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎÆ±°Õ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Æ°¤¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉéÃ´¤òÈò¤±¤¿¤¤¤Ê¤éÁêÂ³Êü´þ¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢°ú¤·Ñ¤°¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢»ÄºÄ¤ÎÍÌµ¤äËõ¾Ã¤Î²ÄÈÝ¤òÁá¤á¤Ë³ÎÇ§¤·¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤äÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡Êµ»ö¤Ï2026Ç¯1·î1Æü»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë