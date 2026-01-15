USJ¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¡È¥¨¥ê¥¢ÂßÀÚ¡É¡¢4·î¤Ë³«ºÅ·èÄê¡¡5¼þÇ¯¤ò½Ë¤¤¡È°ìÃ×ÃÄ·ë¡É
¡¡¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊUSJ¡¢Âçºå»Ôº¡²Ö¶è¡Ë¤Ï15Æü¡¢¥¨¥ê¥¢¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤Î³«¶È5¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¡È¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¡¦¥¤¥ä¡¼¡É³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¨¥ê¥¢ÂßÀÚ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¼Â»Ü¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛUSJ¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù5¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¡¦¥¤¥ä¡¼¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡Æ±¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢2021Ç¯3·î18Æü¤Ë³«¶È¤·¡¢º£Ç¯¤Ç³«¶È5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ñÆâ³°¤ÇÂ¿¿ô¼õ¾Þ¤·¡¢¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£24Ç¯12·î11Æü¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê¤¿¡Ø¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥°¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡Ù¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¦¥¤¥ä¡¼¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡ÈÃ¯¤â¤¬°ìÃ×ÃÄ·ë¤·ÌµÅ¨¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡ÉÂÎ¸³¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬¤½¤í¤¦¡£
¢£¤ß¤ó¤Ê¤ÇÌµÅ¨¡ª5¼þÇ¯¤Î¥¨¥ê¥¢ÂßÀÚ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù5¼þÇ¯¤ò½Ë¤·¡¢¥²¥¹¥È¤¬¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡È°ìÃ×ÃÄ·ë¡É¤Ç¤¤ëÂçËþµÊ¤Î¥¨¥ê¥¢ÂßÀÚ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£
ÂßÀÚ¾·ÂÔÆü»þ¡§4·î12Æü¡ÊÆü¡Ë20:00¡Á22:00
¡¦ÂÐ¾Ý´ë¶È¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë±þÊç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¡¦ÂßÀÚ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢³Æ´ë¶È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÅöÁª¼Ô¤Î¤ß
»²²Ã´ë¶ÈÌ¾
¤¢¤¤¤ª¤¤¥Ë¥Ã¥»¥¤Æ±ÏÂÂ»³²ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò
B-R¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó ¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à³ô¼°²ñ¼Ò
ÆüËÜÀ¸Ì¿ÊÝ¸±Áê¸ß²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â
³ô¼°²ñ¼Ò»°°æ½»Í§¶ä¹Ô
»°°æ½»Í§¥«¡¼¥É³ô¼°²ñ¼Ò
¢¨±Ñ¸ì¼ÒÌ¾¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È½ç
¢¨¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê
¢¨°ìÉô´ë¶È¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ðÊó¤Ï¸åÆü¸ø³«
¡Ú²èÁü¡ÛUSJ¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù5¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¡¦¥¤¥ä¡¼¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡Æ±¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢2021Ç¯3·î18Æü¤Ë³«¶È¤·¡¢º£Ç¯¤Ç³«¶È5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ñÆâ³°¤ÇÂ¿¿ô¼õ¾Þ¤·¡¢¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£24Ç¯12·î11Æü¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê¤¿¡Ø¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥°¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡Ù¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤ß¤ó¤Ê¤ÇÌµÅ¨¡ª5¼þÇ¯¤Î¥¨¥ê¥¢ÂßÀÚ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù5¼þÇ¯¤ò½Ë¤·¡¢¥²¥¹¥È¤¬¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡È°ìÃ×ÃÄ·ë¡É¤Ç¤¤ëÂçËþµÊ¤Î¥¨¥ê¥¢ÂßÀÚ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£
ÂßÀÚ¾·ÂÔÆü»þ¡§4·î12Æü¡ÊÆü¡Ë20:00¡Á22:00
¡¦ÂÐ¾Ý´ë¶È¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë±þÊç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¡¦ÂßÀÚ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢³Æ´ë¶È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÅöÁª¼Ô¤Î¤ß
»²²Ã´ë¶ÈÌ¾
¤¢¤¤¤ª¤¤¥Ë¥Ã¥»¥¤Æ±ÏÂÂ»³²ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò
B-R¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó ¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à³ô¼°²ñ¼Ò
ÆüËÜÀ¸Ì¿ÊÝ¸±Áê¸ß²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â
³ô¼°²ñ¼Ò»°°æ½»Í§¶ä¹Ô
»°°æ½»Í§¥«¡¼¥É³ô¼°²ñ¼Ò
¢¨±Ñ¸ì¼ÒÌ¾¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È½ç
¢¨¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê
¢¨°ìÉô´ë¶È¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ðÊó¤Ï¸åÆü¸ø³«