¡Ö½»µÈ²ñ¹¬Ê¿°ì²ÈÆÃÊÌÂÐºöËÜÉô¡×¤òÀßÃÖ¡¡¡Ö¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡×¤È¿¼¤¤´Ø·¸¤«¡¡·Ù»ëÄ£¤¬ÁÜºº¶¯²½
·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢Æ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·¿ÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×¡¢¡Ö¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡×¤È¿¼¤¤´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë»ØÄêË½ÎÏÃÄ¡¦½»µÈ²ñ¹¬Ê¿°ì²È¤Ø¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¶¯¤á¤è¤¦¤È¡¢ÆÃÊÌÂÐºöËÜÉô¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
15Æü¡¢·Ù»ëÄ£Ë½ÎÏÃÄÂÐºö²Ý¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö½»µÈ²ñ¹¬Ê¿°ì²ÈÆÃÊÌÂÐºöËÜÉô¡×¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µîÇ¯µ¯¤¤¿ÅÔÆâ¤ÎË½ÎÏÃÄ¤¬´Ø·¸¤¹¤ëÆÃ¼ìº¾µ½»ö·ï¤Î¤ª¤è¤½6³ä¤Ë½»µÈ²ñ¤¬´ØÍ¿¤·¡¢¤½¤Î7³ä¤Û¤É¤ò»±²¼¤Î¹¬Ê¿°ì²È¤ÎÁÈ°÷¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£Ë½ÎÏÃÄÂÐºö²Ý Âç¾ì½ÓÉ§´ÉÍý´±
¡Ö°ãË¡¤Ê¥¹¥«¥¦¥È¤Ê¤É¡Ê¹¬Ê¿°ì²È¤¬¡Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸²Ãø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢½¸ÃæÅª¤Ê¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤¬É¬Í×¤«¤Ä½½Ê¬¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤È¡£»ÈÌ¿´¶¤ËÇ³¤¨¤Æ¡¢º£¤ä¤ë¤¾¤È¤¤¤¦Àª¤¤¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
