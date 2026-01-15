¥±¥ó¥³¥Ð¡Ö¤â¤¦»þ¸ú¤ä¤«¤é¸À¤¨¤ë¡×³¤³°¥í¥±¤ÇÆ±¹Ô¼Ô¤¬Æþ±¡¡Ö·ë¹½¥ä¥Ð¥¤ÉÂµ¤¤ä¤Ã¤¿¡×¤â¼«¿È¤Ï¡Ä
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¡Ê53¡Ë¤¬14ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥¢¥Ã¥Ñ¥ì¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¡¼¤¹¡ª¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¸å11¡¦30¡¢ÅÚÍË¿¼Ìë0¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£³¤³°¥í¥±¤Ç¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤ÇºòÇ¯Ëö¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥µ¥¥¹¤Ë¤è¤ëÊ¢ÄË¤Ç¶ÛµÞÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¥±¥ó¥³¥Ð¡£¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿ÉÂ±¡¤Ø¤Ï¡¢ÄÌ¾ïÅÌÊâ25Ê¬¤Î¤È¤³¤í¡¢ÄË¤ß¤Î¤¿¤á45Ê¬³Ý¤±¤ÆÊâ¤¤¤Æ¸þ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢3Æü´Ö¤ÎÀä¿©¸å¡¢Íî¤Á¤¿ÂÎÎÏ¤òÌá¤½¤¦¤È¶Ú¥È¥ì¤ËÎå¤ó¤À·ë²Ì¡¢¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¶¦±é¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤¹¤«¡×¡Ö¥¢¥Û¤Ç¤¹¤«¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Æþ±¡Àè¤Î°å»Õ¤«¤é¤Ï¡ÖµßµÞ¼Ö¤Ã¤Æ´ÊÃ±¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤éËÜÅö¤Ï¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¢¥Ë¥µ¥¥¹¤ÏµßµÞ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅÜ¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¥±¥ó¥³¥Ð¤Ï¡ÖµßµÞ¼Ö¤ò¤¹¤°¸Æ¤Ö¼ã¼Ô¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¥¢¥ì¤ò¸«¤Æµö¤µ¤ì¤Ø¤ó¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¤³¤ó¤ÊÄË¤ß¤´¤È¤¤ÇµßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤ó¤À¤éÀ¤´Ö¤ËÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤â¤¦»þ¸ú¤ä¤«¤é¸À¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Í¤ó¤±¤É¡¢¤«¤Ê¤êÁ°¤ä¤Í¤ó¤±¤É¡¢°ì½ï¤Ë¥í¥±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¿Í¤¬Æþ±¡¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢³¤³°¥í¥±¤Ç¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤òÈäÏª¡£Æ±¹Ô¼Ô¤ÎÆþ±¡Ãæ¡¢¼«¿È¤âÓÒÅÇ¤È²¼Î¡¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Ç¤â¤Þ¤¢¤½¤ó¤ÊÆü¤â¤¢¤ë¤«¡×¤È2½µ´Ö¤Û¤É²á¤´¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö¤Û¤ó¤Ê¤é·ë¹½¥ä¥Ð¥¤ÉÂµ¤¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö´óÀ¸ÃîÅª¤Ê¤Î¤¬¸ý¤ËÆþ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢²¶¤È¤º¤Ã¤È¥í¥±¤ò¤·¤Æ¤¿¤«¤é°ì½ï¤Î¤â¤ó¤ò¿©¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö¾®ÎÓ¤µ¤óÂç¾æÉ×¤Ç¤·¤¿¡©¡×Ê¹¤«¤ì¡¢¡Ö²¶¤â¤¿¤·¤«¤Ë2½µ´Ö²¼Î¡¤ÈÓÒÅÇ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢¥À¥á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤È¼¸¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Åö»þ¡Ö¡Ê¼«ÎÏ¤Ç¡Ë´°¼£¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥±¥ó¥³¥Ð¤Ë¡¢¡Ö¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡×ÅÄÃæÂî»Ö¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡ÊÉÂ±¡¤Ë¡Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢¤¹¤°¡×¤È¤¢¤¤ì¤¿¤¬¡¢ÅÄÃæ¤ÎÁêÊý¡¦»³º¬ÎÉ¸²¤¬¡ÖÅÄÃæ¤â³¤³°¤Ç»Ø¤ò¶´¤ó¤Ç¡¢¡ÈÀäÂÐÀÞ¤ì¤¿¡É¤Ã¤ÆÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éÀÞ¤ì¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¡ÈË½Ïª¡É¡£¥±¥ó¥³¥Ð¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤ß¤¿¤¤¤Ê¥ä¥Ä¤¬¤ª¤ë¤«¤é¤ä¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£