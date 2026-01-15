Ìó424Ëü±ß¡ª ¡È2³¬·ú¤Æ¡É»ÅÍÍ¤Î¥À¥¤¥Ï¥Ä¡Ö·Ú¥Ð¥ó¡×¡ª ·Ú¤Ê¤Î¤Ë¡ÖÂç¿Í4¿Í¿²¤é¤ì¤ë¡×Ä¶¹¤Ó¤íÆâÁõ¤â¥¤¥¤¡Ö¥Ô¥Ã¥³¥í¦ÁµëÅÅ¤¯¤óPOPUP¥ë¡¼¥Õ¡×¤È¤Ï
ºÒ³²»þ¤â¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤â°Â¿´¡ª
¡¡2025Ç¯12·î5Æü¤«¤é7Æü¤Þ¤Ç¡¢Âçºå»Ô½»Ç·¹¾¶è¤Î¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå¤Ç¡ÖJapan Mobility Show Kansai 2025 Âè13²óÂçºå¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ë¤ÏºÇ¿·¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤¬°ìÆ²¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÎÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¤Ò¤È¤¤ïÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥ª¡¼¥È¥ï¥ó¤¬¼ê¤¬¤±¤ë·Ú¥¥ã¥ó¥Ñ¡¼¡Ö¥Ô¥Ã¥³¥í¦ÁµëÅÅ¤¯¤óPOPUP¥ë¡¼¥Õ¡×¤Ç¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡È2³¬·ú¤Æ¡É»ÅÍÍ¤Î¥À¥¤¥Ï¥Ä¡Ö·Ú¥Ð¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê61Ëç¡Ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¥ª¡¼¥È¥ï¥ó¤Ï¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¡¢·Ú¥¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤ä¼ÖÃæÇñ»ÅÍÍ¼Ö¤ÎÀìÌç¥Ó¥ë¥À¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡Áö¹Ô½¼ÅÅ¡¦³°ÉôÅÅ¸»¡¦¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¡¦¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÅÅ¸»¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¶¯¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢ºÒ³²ÂÐºö¤ä¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¡¢¥Ú¥Ã¥È¤È¤Î¼ÖÃæÇñ¤Ê¤ÉÂ¿ÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¨¤ë¡ÖÅÅ²½¥¥ã¥ó¥Ñ¡¼¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²óÈäÏª¤µ¤ì¤¿¥Ô¥Ã¥³¥í¦ÁµëÅÅ¤¯¤óPOPUP¥ë¡¼¥Õ¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¡Ö¥¢¥È¥ì¡¼RS ¥¿¡¼¥Ü¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¾è¼ÖÄê°÷¤Ï4Ì¾¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹3395mm¡ßÁ´Éý1475mm¡ßÁ´¹â1990mm¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤é¡¢¼¼Æâ¤Ï¾å²¼¥Ù¥Ã¥É¹½À®¤Ç½¢¿²À¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥í¥¢Â¦¤Ï¥Õ¥ë¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ù¥Ã¥É¤ËÅ¸³«¤Ç¤¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥ë¡¼¥Õ¤òÅ¸³«¤¹¤ì¤Ð1850mm¡ß1100mm¤ÎÄÉ²Ã¥Ù¥Ã¥É¤¬½Ð¸½¡£¾å²¼ÃÊ¤¢¤ï¤»¤Æ4¿Í¤¬²÷Å¬¤ËÌ²¤ì¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆâÁõ¤Ï¥·¥ó¥¯¤äµëÇÓ¿å¥¿¥ó¥¯¡¢Å·°æÉÕ¶á¤Î¼ýÇ¼Ãª¡¢¾²²¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä´Íý¤ä²ÙÊªÀ°Íý¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¹Ô¤¨¤ë»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËLED¾ÈÌÀ¤ä¼×¸÷¥«¡¼¥Æ¥ó¡¢ÃÇÇ®½èÍý¤Ê¤É²÷Å¬À¤ò¹â¤á¤ëÁõÈ÷¤âÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³°Áõ¤Ç¤Ï¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥ë¡¼¥Õ¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢¤µ¤é¤Ë¥µ¥¤¥É¥ª¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤Ç²°³°¤Ç¤ÎÂÚºß¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¼ÖÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢½¼¼Â¤·¤¿µëÅÅµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£¥µ¥Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¤Û¤«¡¢Áö¹Ô½¼ÅÅ¡¢40W¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¡¢¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿¡¼¡¢³°ÉôÅÅ¸»ÆþÎÏ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÅÅ¸»¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤äÎäÂ¢¸Ë¤Ê¤É¤Î²ÈÅÅ¤òµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ì¥¸¥ã¡¼¥·¡¼¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ëü¤¬°ì¤ÎºÒ³²»þ¤Ë¤âÈó¾ïÍÑÅÅ¸»¤È¤·¤ÆÍê¤ì¤ë»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£¼ÖÎ¾¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃ´Åö¼Ô¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê·Ú¼«Æ°¼Ö¥µ¥¤¥º¤Ç¤â¡¢²ÈÅÅ¤¬»È¤¨¤ëÅÅ¸»´Ä¶¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¹¥É¾¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤äÈó¾ï»þ¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÉ¾²Á¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ ¤Ê¤ª¡¢Å¸¼¨¼ÖÎ¾¤Î²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¤ß424Ëü1930±ß¡Ê½ôÈñÍÑÊÌ¡Ë¤È°ÆÆâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁ°½Ð¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö·Ú¥¥ã¥ó¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Íè¾ì¼Ô¤¬Â¿¤¯¡¢¼ÂºÝ¤ËÅ¸¼¨¤ò¸«¤Æ·ÀÌó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ú¥¥ã¥ó¤òÌÜÅö¤Æ¤ËË¬¤ì¤ëÊý¤â¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃíÌÜÅÙ¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ô¥Ã¥³¥í¦ÁµëÅÅ¤¯¤óPOPUP¥ë¡¼¥Õ¤Ï¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¥µ¥¤¥º¤Ê¤¬¤éÅÅ¸»¥·¥¹¥Æ¥à¤Èµï½»À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿°ìÂæ¤È¤·¤Æ¡¢Íè¾ì¼Ô¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£