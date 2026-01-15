¡ÖÂçÇ÷ÎÏ¡×ÀÅ²¬Ä«Æü¥Æ¥ì¥Ó¿·¿Í¥¢¥Êà²¹ÀôËþµÊá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤Î1Ëç¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤º¤Ã¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¤¹¡×
¡¡ÀÅ²¬Ä«Æü¥Æ¥ì¥Ó¤Îº´¡¹ÌÚº»Íå¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢²¹Àô»ÜÀß¤òËþµÊ¤¹¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¤¢¤²¤¿Ç®³¤¤Î²¹Àô»ÜÀß¤Ç¤Î¼Ì¿¿ ¤º¤Ã¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢X¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¡¡ÀÅ²¬¸©Ç®³¤»Ô¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥¢¥«¥ª¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢Ã¸¤¤¥Ö¥ë¡¼¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ç¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ó¥å¡¼¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀÅ²¬¤Ë¤ÏÁÇÅ¨¤Ê²¹Àô¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â¶á¤¯¤Î²¹Àô¤òÄ´¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¾Ð¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤â¡Ö²¹Àô½ä¤ê¤â¡¢ÀÅ²¬¤ËÍè¤Æ¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¼ñÌ£¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²¹Àô½ä¤ê¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤Êº´¡¹ÌÚ¥¢¥Ê¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤³¤Î¥Ö¥ë¡¼´¶À¨¤¤¡×¡ÖÂçÇ÷ÎÏ¡×¡Ö¤³¤ì¤¾ÀÅ²¬¤ÎÌ¥ÎÏ¡ª¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤Î1Ëç¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤É÷·Ê·Ê¿§¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö°ì½ï¤ËÇ®³¤´Ñ¸÷¤·¤¿¡¼¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡º´¡¹ÌÚ¥¢¥Ê¤ÏÁá°ðÅÄÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢2025Ç¯¤ËÀÅ²¬Ä«Æü¥Æ¥ì¥Ó¤ØÆþ¼Ò¡£¼ñÌ£¤ÏÈþÍÆ¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä½ä¤ê¡¢°ì¿Í¥«¥é¥ª¥±¡¢³¹Êâ¤¤Ê¤É¡£