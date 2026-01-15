¡Ö¥ª¥Õ¤Î´Ö¤Ë¤¹¤´¤¯Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×Éû¼ýÆþ¤Ç158²¯±ß¡Äà¿Ê·â¤ÎÂçÃ«¤µ¤óá¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡Ö¾¯Ç¯¤ÎÌÜ¤Ä¤¤¬¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¡Ö¥´¥¸¥é¤ÈÀï¤¨¤½¤¦¡ª¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¤³¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¤Ä¤È³Î¼Â¤Ë¥Ï¥ï¥¤Ä¾·â¡©¡×
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿àµðÂç¡¦Ìîµå¾¯Ç¯¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿á¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBeats by Dre¡×¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÅê¹Æ¡£¡ÖOur city(ËÍ¤é¤Î³¹)¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Çò¤¤¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤òÉÕ¤±¤¿Âç¤¤ÊÂçÃ«¤¬¡¢¹õ¤¤¥Ð¥Ã¥È¤ò¤«¤Ä¤¤¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÏÆ¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë1Ëç¤È¡¢ÀÄ¤¤¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òËí¤Ë¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î²£¤Ë¿²Å¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µðÂç²½¤·¤¿»Ñ¤Ë¤Ï¡Ö¾¯Ç¯¤ÎÍÍ¤Ë¸«¤¨¤ëÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÌîµå¤ÎÂçËâ¿À¡×¡ÖæÆÊ¿¤µ¤ó¤é¤·¤¤»Ò¶¡¿´Í¤ëÍê¤â¤·¤¤Â¸ºß´¶É½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÀ¨¤¤¡ª¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤¡×¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤¤ª¤Ã¤¤¤æÆÊ¿¡×¡ÖÂ¸ºß´¶¤ò¸«»ö¤ËÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥ª¥Õ¤Î´Ö¤ËÀ¨¤¯Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÖµðÂç²½¤·¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¡¡ºÇ¶¯¤ÇºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Öµð¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¡¤Ç¤âÈ´·²¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ç¥«¤¤¤È¤Ï¡×¡Ö¿Ê·â¤ÎÂçÃ«¤µ¤ó¤ä¤Í¤§¡×¡Ö¤³¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¤Ä¤È³Î¼Â¤Ë¥Ï¥ï¥¤Ä¾·â¡©¡×¡Ö¤ª´é¤¬¥·¥å¥Ã¤È¥¹¥ê¥à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¾¯Ç¯¤ÎÌÜ¤Ä¤¤¬¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¡Ö¥´¥¸¥é¤ÈÀï¤¨¤½¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÂçÃ«¤Ï2024Ç¯9·î¤Ë¡ÖBeats by Dre¡×¤Î¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õ¡¢¥»¥¤¥³¡¼¡¢¥³¡¼¥»¡¼¡¢°ËÆ£±à¡¢¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¤Î´ë¶È¤È·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä·ÐºÑ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖSportico¡×(¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥³)¤¬2025Ç¯ÅÙ¤ÎÂçÃ«¤ÎÉû¼ýÆþ¤¬¡¢1²¯¥É¥ë(Ìó158²¯±ß)¤Ç¡¢Á´¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ç1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£