¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ß¤¿¤±¤É¤¹¤Ã¤«¤êÂç¿Í¤Ë...¡×
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¼çÌò¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É»ÒÌò¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿28ºÐ½÷Í¥¤¬àÌë¥É¥éá¤Ë½Ð±é¤·¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡NHK¥É¥é¥Þ¸ø¼°X¤Ï¡ÖÌë¥É¥é¡ÚÂØ¤¨¶Ì¥Ö¥é¥ô¥©¡¼¡ª¡Û¤´»ëÄ°¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤Ê¤Ë¤â¤«¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤²ÂÎ¤Æà(ËÌ¹áÆá¡Ë¤½¤·¤Æ¸÷À¸(¶ðÌÚº¬°ªÂÁ)¤È¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¡Á!?µ¤¤Ë¤Ê¤ëÂ³¤¤ÏÌÀÆü¤ÎÊüÁ÷¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¡ÖÀîÅº(Àîµ×ÊÝ»°»Ò¡ËÃæÄ®(¿¹Ç÷±Ê°Í¡Ë¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼ç±é¤Î½÷Í¥¡¦ËÌ¹áÆá¤È¶¦±é¤¹¤ë½÷Í¥¡¦Àîµ×ÊÝ»°»Ò¤È¿¹Ç÷±Ê°Í¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡¿¹Ç÷¤Ï¡¢2001Ç¯¤Ë·àÃÄ¤ØÆþÃÄ¡¢03Ç¯¡Ö¤¢¤·¤¿Å·µ¤¤Ë¤Ê¤¢¤ì¡£¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç°ìÌöÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢06Ç¯¤Î¼Â¼ÌÈÇ¥É¥é¥Þ¡Ö¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¼çÌò¤Î¤Þ¤ë»Ò¤ò±é¤¸¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡£¹â¹»»þÂå¤Ë±Ñ¸¡1µé¤Ë¹ç³Ê¡¢TOEIC¤Ç970ÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¶µÍÜ¤äÆÃµ»¤ò³è¤«¤·¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤¹¤Ã¤«¤êÀ®Ä¹¤·¤¿¿¹Ç÷¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¿¹Ç÷±Ê°Í¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Åê¹Æ¤ò¸«¤ë¤Þ¤Çµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤Á¤ãÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤ª´é¤¬¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡Ä¡×¡Ö¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡Á¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ê¤Ä¤«¤·¡Á¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤Î?!»þ¤ÎÎ®¤ì¤è¡Ä¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ß¤¿¤±¤É¤¹¤Ã¤«¤êÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÆ¬¤¤¤¤¤Î¤è¤³¤Î»Ò¡×¡Ö»ÒÌò¿¹Ç÷±Ê°Í¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ®Ä¹¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂçÀ®¸ù¤¹¤®¤Æ¡×¡Ö²Ä°¦¤é¤·¤µ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¤ÈÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£