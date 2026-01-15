¡ÒÆÍÁ³¤ÎÎ©·û¡ß¸øÌÀ¿·ÅÞ¡Ó¡ÖÂ¾¤Î½¡¶µÃÄÂÎ¤ÈÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡×¡Ö¶¦»ºÅÞ¤Ë¤É¤ó¤Ê´é¤¹¤ì¤Ð¡×Î©·ûµÄ°÷¤ÏÂçº®Íð¡Ö¼«Ì±¸õÊä¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¸øÌÀ»Ù»ý¼Ô¤â¤¤¤ë¤Ï¤º¡×
¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬²ò»¶¤òÍ¿ÅÞ´´Éô¤ËÀµ¼°¤ËÅÁ¤¨¤¿1·î14Æü¤ÎÌë¡¢ÆÍÇ¡Êó¤¸¤é¤ì¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Î¿·ÅÞ¹½ÁÛ¡£¡ÖÃæÆ»ÀªÎÏ¡×¤Î·ë½¸¤ò·Ç¤²¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ø¤ÎÂÐ¹³¤òÌÜ»Ø¤¹¤¬¡¢Ä¹¤¯Í¿ÅÞ¤ÈÌîÅÞ¤È¤·¤ÆÂÐ·è¤·¤Æ¤¤¿·Ð°Þ¤â¤¢¤ê¡¢Î©·ûÆâ¤«¤é¤ÏÁá¤¯¤â¶¦»º¤ä¤Û¤«¤Î½¡¶µÃÄÂÎ¤È¤Î´Ø·¸¤ò´í¤Ö¤à¤Ê¤É¡¢º¤ÏÇ¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤É¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ì¤Ð¡×Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î°ìÉô»Ù»ý´ðÈ×¤ÇÁÏ²Á³Ø²ñ¤È¡È¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë½¡¶µÃÄÂÎ
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÈ¾¸º¡©¡×¤ÎÎ©·û¤È¡¢¡ÖÂÎÀ©¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¸øÌÀ¤ÎÍø³²¤¬°ìÃ×
Î©·û¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤È¡¢¸øÌÀ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤¬12Æü¤Ë¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö¤è¤ê¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÇÏ¢·È¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤Æ¤«¤é¤¿¤Ã¤¿2Æü¤Ç¤Î¿·ÅÞ¹½ÁÛ¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£
Á´¹ñ»æÀ¯¼£Éôµ¼Ô¤Ï¡Ö²ñÃÌ¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¿·ÅÞ¤Ø¤ÎÎ®¤ì¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±ÊÅÄÄ®¤Ç¿¿µ¶ÉÔÌÀ¤Ê¤¬¤é¡Ø¤¤¤Þ²ò»¶¤·¤¿¤é¸½ÍµÄÀÊ¤ÎÈ¾Ê¬°Ê²¼¤Î70µÄÀÊ¡Ù¤È¤¤¤¦¾ðÀªÄ´ºº¤Î¥Çー¥¿¤¬½Ð²ó¤ë¤Û¤É¡¢µÄÀÊ¸º¤¬Ç»¸ü¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Î©·û¤È¡¢Ï¢Î©Î¥Ã¦¤Ë¤è¤ê¼«Ì±¤Î»Ù±ç¤¬Ë¾¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸øÌÀ¤ÎÍø³²¤¬°ìÃ×¤·¤¿·Á¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤È¤¯¤Ë¸øÌÀ¤Ï¡¢»Ù»ýÊìÂÎ¤Ç¤¢¤ëÁÏ²Á³Ø²ñ¤ÎÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿ÃÓÅÄÂçºî»á¤¬2023Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÀ¯³¦¿Ê½Ð¤ä¡¢¼«Ì±¤È¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤ÏÃÓÅÄ»á¤Î´ú¿¶¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½ÃÓÅÄ»á¤ÎÂ¸Ì¿Ãæ¤ÎÊý¿ËÅ¾´¹¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÓÅÄ»á¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ï¢Î©Î¥Ã¦¤ËÂÉ¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤µ¤é¤Ë»Ù±ç¼Ô¤Î¹âÎð²½¤â¤¢¤Ã¤ÆÅÞÀª¤¬ÄãÌÂ·¹¸þ¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ãæ¡¢ÅÞ¤ÎÂÎÀ©¤òÌµÍý¤Î¤Ê¤¤·Á¤Ë¸«Ä¾¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Î¿·ÅÞ¹½ÁÛ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸øÌÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÅÏ¤ê¤ËÁ¥¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¿·ÅÞ¹½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÁÏ²Á³Ø²ñ´´Éô¤âÁ°¸þ¤¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¸½ºß¤Î¤È¤³¤í¡¢¸øÌÀ¸õÊä¤Ï¾®Áªµó¶è¤«¤éÅ±Âà¤·¡¢¾®Áªµó¶è¤Ç¤Ï¸øÌÀÂ¦¤âÎ©·û¸õÊä¤ò±þ±ç¤·¡¢¸øÌÀ¸½¿¦¤ÏÈæÎã¶è¤Ç½è¶ø¤¹¤ë°Æ¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¶¦»ºÅÞ¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¡×
¤¹¤Ç¤Ë±ÊÅÄÄ®¤Ç¤Ï¡¢Á°²ó¤ÎÁªµó·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¸øÌÀÉ¼¤¬¼«Ì±¸õÊä¤«¤éÎ¥¤ì¡¢Î©·û¤Ê¤ÉÌîÅÞ·Ï¸õÊä¤Ë¤Î¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤â½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢
①ÈæÎã¶è¤Ç¸øÌÀÅÞ¤ËÅêÉ¼¤µ¤ì¤¿É¼¤¬¼«Ì±¸õÊä¤«¤éÎ¥¤ì¡¢ÌîÅÞ·Ï¸õÊä¤Ë¤Î¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¼«Ì±¤¬Á°²ó¾®Áªµó¶è¤Ç¾¡Íø¤·¤¿132Áªµó¶è¤Î¤¦¤Á¡¢6³äÄ¶¤Ë¤¢¤¿¤ë80Áªµó¶è°Ê¾å¤ÇÌîÅÞ·Ï¸õÊä¤¬µÕÅ¾
②½Ð¸ýÄ´ºº¤ò²ÃÌ£¤·¤Æ»»½Ð¤·¤¿¡¢¶¯¸Ç¤Ê¸øÌÀÉ¼¤¬¼«Ì±¸õÊä¤«¤éÎ¥¤ì¡¢ÌîÅÞ·Ï¸õÊä¤Ë¤Î¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢132Áªµó¶è¤Î¤¦¤Á¡¢Ìó£´³ä¤Ë¤¢¤¿¤ë50Áªµó¶è°Ê¾å¤ÇÌîÅÞ·Ï¸õÊä¤¬µÕÅ¾
¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤ÀÎ¾ÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤È¤Ï¤½¤¦Ã±½ã¤Ë¤Ï¿Ê¤Þ¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¶¦»ºÅÞ¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¡£¶¦»ºÅÞ¤Î½¸²ñ¤Ë¹Ô¤¯Í½Äê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¹Ô¤±¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¡×
Î©·û¤È¸øÌÀ¤¬¿·ÅÞ·ëÀ®¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤¬¤¢¤Ã¤¿14ÆüÌë¡¢Î©·ûÅìµþÅÔÏ¢½êÂ°¤Î¸½¿¦µÄ°÷¤ÏÆ¬¤òÊú¤¨¤¿¡£
Åìµþ¤Ï¡¢Î©·û¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤È¤¯¤Ë¶¦»º¤È¤Î´Ø·¸¤¬¶¯¤¯¡¢½°±¡Áª¤Ç¤â°ìÉô¤ÎÁªµó¶è¤Ç¤Ï¶¦»º¸õÊä¤òÎ©¤Æ¤º¤ËÎ©·û¸õÊä¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ê¤É¡Ö¶¦»ºÍê¤ß¡×¤Î¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Î©·û¤¬¸øÌÀ¤È¿·ÅÞ¤ò·ëÀ®¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¶¦»º¤Î»ÑÀª¤âÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖºÇ¶á¤ÏÎ©·û¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤¬¡Ø°ÂÊÝË¡À©¤òÄ¾¤Á¤ËÇÑ»ß¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢¶¦»º¤ÎÅÄÂ¼ÃÒ»Ò°Ñ°÷Ä¹¤¬¡Ø´Ç²á¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÈãÈ½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Î¾ÅÞ¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ò¤Ó¤¬Æþ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ë¤¤Æ¡¢¶¦»º¤È¤Ï»Ù»ýÁØ¤¬½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤éÎò»ËÅª¤Ë¤â·ã¤·¤¯ÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¿¸øÌÀ¤¬Î©·û¤È¿·ÅÞ¤òºî¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¶¦»º¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤ËÎ©·û¸õÊä¤ò»Ù±ç¤»¤º¡¢ÆÈ¼«¸õÊä¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
¡Ö¤Û¤«¤Î½¡¶µÃÄÂÎ¤ÈÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡×¸øÌÀ¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¿Î©·ûµÄ°÷¤âº¤ÏÇ
º®Íð¤Ï¶¦»º¤È¶¨ÎÏ´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿Î©·ûµÄ°÷¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¸øÌÀ¤ÏÍ¿ÅÞ¤È¤·¤Æ¹ñÀ¯Áªµó¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢Î©·û¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂÐÎ©¿Ø±Ä¤À¤Ã¤¿¡£
¤È¤¯¤Ë¼«Ì±¤¬¸õÊä¼Ô¤òÎ©¤Æ¤º¡¢¸øÌÀ¤¬¸õÊä¼Ô¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿Áªµó¶è¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿Î©·ûµÄ°÷¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¸øÌÀ¸õÊä¤¬Àï¤¦Áê¼ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¤Û¤«¤Î½¡¶µÃÄÂÎ¤ÈÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢Èà¤é¤Ë¤Ë¤É¤¦ÀâÌÀ¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤Èº¤ÏÇ¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¿·ÅÞ·ëÀ®¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Áªµó¤Î¹½¿Þ¤â¤¬¤é¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¸øÌÀ¤¬¸õÊä¼Ô¤ò¼è¤ê²¼¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤â¡¢º£ÅÙ¤Ï¼«Ì±¸õÊä¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÃ»´ü´Ö¤Ç¼«Ì±¤¬ÍÊÎ©¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¹â¤¤¼óÄ¹¤ä¼«¼£ÂÎµÄ°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¼«Ê¬¤ÎÆÀÉ¼¤Ë¸øÌÀÉ¼¤¬¤Î¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Àï¤¤¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÈæÎãÌ¾Êí¤â¡¢¾®Áªµó¶è¤«¤éÅ±Âà¤·¤¿¸øÌÀ¸õÊä¤¬¾å°Ì¤ËÍè¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤¬¾®Áªµó¶è¤ÇÉé¤±¤¿¾ì¹ç¤ÎÉü³èÅöÁª¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡×¡ÊÁ°Æ±¡Ë
¼«Ì±´Ø·¸¼Ô¤â¡Ö¤È¤¯¤ËÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢»ý¤Á¤Ä»ý¤¿¤ì¤Ä¤Î´Ø·¸¤Ç¼«Ì±¤È¸øÌÀ¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¡£ÆÍÁ³¡ØÎ©·û¸õÊä¤ò±þ±ç¤·¤Æ¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢½¾ÍèÄÌ¤ê¼«Ì±¸õÊä¤ËÅêÉ¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¸øÌÀ»Ù»ý¼Ô¤Ï°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤Ï¤º¡×¤È¤ß¤ë¡£
Î©·ûÆâ¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¶¦»º¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢º£²ó¤Ï¸øÌÀ¤È¿·ÅÞ¹½ÁÛ¡£ËÜÍè¤Ï¡¢Â¾ÅÞ¤Ë¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÃÏÎÏ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡×¤È¤ÎÃ²¤¤âÏ³¤ì¤ë¿·ÅÞ¹½ÁÛ¡£
¡Ö´õË¾¤ÎÅÞ¡×ÁûÆ°¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¡¢»ÞÌî¹¬ÃË»á¤¬¡Ö±ÊÅÄÄ®¤Î¿ô¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ï¤¯¤ß¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÎ©¤Á¾å¤²¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤À¤¬¡¢¡Ö´õË¾¤ÎÅÞ¡×°ÊÍè9Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡Ö¿ô¹ç¤ï¤»¡×¤Î¹ÔÊý¤Ï¡Ä¡Ä¡£
