¥¹¥ê¥à¥¯¥é¥ÖÆâ´Ö¤¬¡Ö³°´Ö¤À¤Ã¤¿º¢⁉¡×Âç³Ø»þÂå¤Î¾×·â¼Ì¿¿¤Ë¶ÃØ³¡ª¿¿±ÉÅÄ¸Åê¹Æ¤¬ÏÃÂê¡Ö¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Î¥Þ¥Þ¤«¤Ê?¡×¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ë¥å¡¼¥Ï¡¼¥Õ¡×¤ÎÀ¼
¡ÖÌ¯¤Ë±ð¤á¤«¤·¤¤¡×¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·Ï»þÂå¤ÎÆâ´Ö
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¹¥ê¥à¥¯¥é¥Ö¡×¤Î¿¿±ÉÅÄ¸(²Æì¸©½Ð¿È)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£Âç³Ø»þÂå¤ÎÁêÊý¤Î¾×·â¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÆâ´Ö¤¬Âç³Ø»þÂå¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¿º¢¤Î¼Ì¿¿½Ð¤ÆÍè¤¿¡£¡Ø¿Í¤ÏÊÑ¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡Ùby¥í¥Ã¥¡¼¡×¤È¡¢¸½ºß¤Î»Ñ¤È¤ÏÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¡¢Ä¹È±¤Ë¥á¥¤¥¯¤ò»Ü¤·¤¿ÁêÊý¡¦Æâ´ÖÀ¯À®(²Æì¸©½Ð¿È)¤ÎÂç³Ø»þÂå¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡¡¤³¤Î¾×·â¤Î»Ñ¤Ë¡Ö³°´Ö¤À¤Ã¤¿º¢¡×¡Ö¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Î¥Þ¥Þ¤«¤Ê?¡×¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ë¥å¡¼¥Ï¡¼¥Õ¡×¡ÖÌ¯¤Ë±ð¤á¤«¤·¤¤¡×¡Ö¹¹À¸¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö¤½¤Î¤Þ¤ó¤Þ¥³¥ó¥È¤Î¥¥ã¥é¤Ç¤â¤¤¤±¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£