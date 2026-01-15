¥°¥é¥É¥ë¤È·ëº§12Ç¯¡Ä51ºÐ¤Ç¥Ñ¥Ñ¡¢¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤·¤Ê¤¬¤éÊú¤Ã¤³¤Î¤ä¤Ä¤¤¤¤¤Á¤í¤¦¤ËÈ¿¶Á¡ÖÁá¤¯¤âÊú¤Êý¤¬¥×¥í¤ªÉã¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¥Ñ¥Ñ¤ä¤ó¡×
¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¿²¤«¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¨¥ì¥¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î¤ä¤Ä¤¤¤¤¤Á¤í¤¦(51)¤¬¥Ñ¥Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖËèÆüÄÌ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤¤¥À¥Ç¥£¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Ê¤¬¤éÀÖ¤Á¤ã¤ó¿²¤«¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈX¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¸µ¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¾¾Åè½é²»(38)¡£
¡¡¥Ñ¥½¥³¥ó¤òÁ°¤Ë¡¢¤ä¤Ä¤¤¤¬¾®¤µ¤ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÂç»ö¤½¤¦¤ËÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡à¿·ÊÆ¥Ñ¥Ñá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÁá¤¯¤âÊú¤Êý¤¬¥×¥í¤ªÉã¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¥Ñ¥Ñ¤ä¤ó¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¾åÃå¤ÎÌÏÍÍ¤ËÌÜ¤¬¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤ä¤Ä¤¤¤Ï2013Ç¯¤Ë¾¾Åè¤È·ëº§¡£º£·î5Æü¤ËÂè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£