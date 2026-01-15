¡Ú¥ì¥¢¥ë ¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Û¿·´ÆÆÄ½é¿Ø¤Ç¹õÀ±¡¢·àÅª¤ÊËëÀÚ¤ì¡Ä¡¡¸åÈ¾AT¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢¤µ¤é¤Ë¼ºÅÀ¡¡ ¡ã¹ñ²¦ÇÕ¡ä¥Ù¥¹¥È16ÇÔÂà¤ÎÇÈÍð
¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¤Î¶¯¹ë¡¦¥ì¥¢¥ë ¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬¡¢¹ñ²¦ÇÕ¥é¥¦¥ó¥É16¤Ç2Éô¥¢¥ë¥Ð¥»¥Æ¤ËÇÔ¤ì¤ëÇÈÍð¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¥¢¥ë ¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ïº£µ¨¤«¤é´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½»á¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö12Æü¤ËÂàÇ¤¡£¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥»¥ÆÀï¤Ï¡¢¸åÇ¤¤Î¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢¿·´ÆÆÄ¤Î½é¿Ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¤Ï¡¢¥ì¥¢¥ë ¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬Á°È¾42Ê¬¤ËÀèÀ©¤òµö¤·¡¢Á°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à(AT)¤Ë¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸åÈ¾37Ê¬¤ËºÆ¤Ó¼ºÅÀ¡£½ªÈ×¤Ë1ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¥ì¥¢¥ë ¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¸åÈ¾AT¡Ü1Ê¬¤Ë¥´¥ó¥µ¥í ¥¬¥ë¥·¥¢¡¦¥È¡¼¥ì¥¹Áª¼ê¤¬¹â¤µ¤ò¤ß¤»¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ÇÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¡£¤·¤«¤·¸åÈ¾AT¡Ü4Ê¬¤Ë¤ÏÁê¼ê¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¹ª¤ß¤Ê¥ë¡¼¥×¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤é¤ì3¼ºÅÀÌÜ¡£ÅÚÃÅ¾ì¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤â¤Î¤Î¡¢¤µ¤é¤Ë¾×·âÅª¤Ê»î¹çÅ¸³«¤Ç¹õÀ±¤òµÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·ÂÎÀ©¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¤¤Ã¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¹ñ²¦ÇÕ¤Ï¥Ù¥¹¥È16¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£