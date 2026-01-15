¡Ú ËÙ¤Á¤¨¤ß ¡Û ¡Ö¥ê¥¦¥Þ¥Á²Ê¤Î¿Ç»¡¡×¡¡¥Ö¥í¥°¤ËÄÖ¤ë¡¡¡ÖËè²ó¸¡ºº·ë²Ì¤òÊ¹¤¯Æü¤Ï¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¡×
²Î¼ê¤ÎËÙ¤Á¤¨¤ß¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£
¼«¿È¤ÎÂÎÄ´¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ËÙ¤Á¤¨¤ß ¡Û ¡Ö¥ê¥¦¥Þ¥Á²Ê¤Î¿Ç»¡¡×¡¡¥Ö¥í¥°¤ËÄÖ¤ë¡¡¡ÖËè²ó¸¡ºº·ë²Ì¤òÊ¹¤¯Æü¤Ï¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¡×
ËÙ¤Á¤¨¤ß¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥ê¥¦¥Þ¥Á²Ê¤Î¿Ç»¡¡£¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö·ì±Õ¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤â¡¢¼«³Ð¾É¾õ¤ÎÊý¤âÀè·î¤è¤ê¤âÎÉ¤¯¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉÏ·ì¤âCRP¤â¤¤¤¤´¶¤¸¡£¡×¡Ö¹øÄË¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â1.7¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤¿ôÃÍ¤Ç¤¹¡£¡×¤È¡¢ÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖËè²ó¸¡ºº·ë²Ì¤òÊ¹¤¯Æü¤Ï¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£¡×¡ÖÌ¤¤À¤Ë¡×¤È¡¢ÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÙ¤Á¤¨¤ß¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¿¥ê¡¼¥º¥¯¥é¥ó¥Á¥Á¥ç¥³¡×¡Ö¥°¥é¥Î¡¼¥é¡õ¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¡£¡×¡Ö¤³¤ì¿©¤Ù¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤òÌþ¤½¤¦¡£¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢º£·î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡ÖÌýÃÇ¤·¤Ê¤¤¤Ç°Ý»ý¤·¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¡¢¤½¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀèÆü¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢ËÙ¤Á¤¨¤ß¤µ¤ó¤ÏÉÂ±¡¤Ç¡ÖÀç¹ü¹ÅËì³°¥Ö¥í¥Ã¥¯Ãí¼Í¡×¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Ë¡ÖºÎ·ì¼¼¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¡¢¼¡²ó¤Î¥ê¥¦¥Þ¥Á²Ê¤Î¿Ç»¡¤ËÉ¬Í×¤ÊºÎ·ì¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢ÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û