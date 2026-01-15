¡ÚÂ®Êó¡Û½ÅÂÎ¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¡¡Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è¤Î¿ÏÊª»É½ý»ö·ï¡¡¤â¤¦1¿Í¤â½Å½ý¡¡ÃË¤ò»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤ÇÂáÊá
Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥ÈÁ°¤Ç¶¯À©¼¹¹Ô¤ÇË¬¤ì¤¿¼¹¹Ô´±¤é2¿Í¤¬ÃË¤Ë¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤À¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÂ®Êó¡Û½ÅÂÎ¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¡¡Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è¤Î¿ÏÊª»É½ý»ö·ï¡¡¤â¤¦1¿Í¤â½Å½ý¡¡ÃË¤ò»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤ÇÂáÊá
¸áÁ°10»þ¤¹¤®¡¢²ÈÄÂÂÚÇ¼¤Ë¤è¤ë¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÎ©¤ÁÂà¤¤Î¶¯À©¼¹¹Ô¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËË¬¤ì¤¿¼¹¹Ô´±¤ÎÃËÀ¡Ê60Âå¡Ë¤ÈÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ëÃËÀ¡Ê60Âå¡Ë¤Î2¿Í¤¬¡¢¤³¤ÎÉô²°¤Î½»¿Í¤Î40ºÐ¤ÎÃË¤Ë»É¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ëÃËÀ¤ÏÇØÃæ¤ò»É¤µ¤ì°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Àè¤Û¤É¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼¹¹Ô´±¤ÎÃËÀ¤â¡¢¶»¤ò»É¤µ¤ì½Å½ý¤Ç¤¹¡£
2¿Í¤ò»É¤·»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ·Ù»ëÄ£¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¾Î¡¦»³ËÜ¹¨ÍÆµ¿¼Ô¡Ê40¡Ë¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï»ö·ï¤Î¤¤¤¤µ¤Ä¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»ö·ï¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Î¸åÆ£·ò½êÄ¹¤ÏÀè¤Û¤É¡¢¡Öº£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¶Ë¤á¤Æ°ä´¸¤Ç¤¢¤ë¡£Éé½ý¤µ¤ì¤¿¤ªÆó¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Áá´ü¤Î²÷Éü¤ò¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤ë¡£¼¹¹Ô¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉ¬Í×¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
