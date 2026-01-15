À¾ÅÄ¾°Èþ¡¢ÅÅ¼Ö¤Ç¡È¥Ð¥Ã¥¿¥ê¡ÉÁø¶ø¡¡¼ÖÆâ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥«¥ï¥¤¡¼¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀ¾ÅÄ¾°Èþ¡Ê55¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÅÅ¼Ö¤Ç¼«¿È¤¬½Ð±é¤·¤¿CM¤Î¼ÖÆâ¹¹ð¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¤é¡ÄÀ¾ÅÄ¾°Èþ¤Þ¤µ¤«¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Åê¹Æ¤Ç¡ÖºòÆüÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¤é¡¢»ä¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥¥ê¥ó¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤ÌÈ±Ö¥±¥¢¡×¤ÎCM¡ÖÊì¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡×ÊÓ¤Î¼ÖÆâ¹¹ð¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤È¡¢¤½¤Î¹¹ð¤Î²¼¤ËºÂ¤Ã¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¼«¿È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö°ì½ï¤Ë»£¤Ã¤Æ¤ë¾°Èþ¤µ¤ó¥«¥ï¥¤¡¼¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤É¤ó¤Êµ¤Ê¬¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ö¤½¤Î²¼¤Ë¤ªºÂ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡ª¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤²¤Ë¤Û¤Ã¤³¤êshot¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¹¥°õ¾Ý¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡À¾ÅÄ¤Ï2·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¹Åç¸©½Ð¿È¡£B·¿¡£¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ½÷À¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØJunie¡Ù¡¢¡Ønonno¡Ù¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡£1993Ç¯¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥ª¥ì¤¿¤Á¤Î¥ª¡¼¥ì!¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¤é¡ÄÀ¾ÅÄ¾°Èþ¤Þ¤µ¤«¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Åê¹Æ¤Ç¡ÖºòÆüÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¤é¡¢»ä¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥¥ê¥ó¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤ÌÈ±Ö¥±¥¢¡×¤ÎCM¡ÖÊì¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡×ÊÓ¤Î¼ÖÆâ¹¹ð¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤È¡¢¤½¤Î¹¹ð¤Î²¼¤ËºÂ¤Ã¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¼«¿È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö°ì½ï¤Ë»£¤Ã¤Æ¤ë¾°Èþ¤µ¤ó¥«¥ï¥¤¡¼¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤É¤ó¤Êµ¤Ê¬¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ö¤½¤Î²¼¤Ë¤ªºÂ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡ª¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤²¤Ë¤Û¤Ã¤³¤êshot¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¹¥°õ¾Ý¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡À¾ÅÄ¤Ï2·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¹Åç¸©½Ð¿È¡£B·¿¡£¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ½÷À¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØJunie¡Ù¡¢¡Ønonno¡Ù¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡£1993Ç¯¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥ª¥ì¤¿¤Á¤Î¥ª¡¼¥ì!¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¡£